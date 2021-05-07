台灣的關鍵問題在於：國民黨共產黨化，而民進黨國民黨化，蔡英文總統與民進黨已經完全執政近五年了， 只在維持「中華民國」的「黨國」體制現狀，沒有積極作任何重大的改革如司法、經濟、教育、國土保育、環保及社會資源，因此，在4月2日太魯閣列車的巨大傷亡事件，所顯現的鐵路局及其他國營事業的經營及管理、承包工程的制度及監督、工安管理系統等......，都仍是黨國體制及幫派似組織的延續，也充斥了中國文化的遺留毒素：走捷徑、靠關係、官商勾結、官官相護及馬馬虎虎……等等！

腐爛的國民黨下台後，在民進及蔡政府的主政下，除了「黨國體制」依舊外，從馬的八年及蔡的五年執政的十幾年來，中國資金已經嚴重滲透了並影響或收買了大半的台灣媒體及網路，時時在製造假新聞假資料，並深入各階層甚至軍方及政府人士，更有親中的台灣學者或政治人物，時時在中國的電視媒體上，唱衰「台灣」的軍力不堪一擊，及中國的軍經實力足以與美國抗衡媲美，甚至擊敗美國，不只危言聳聽，更將敵對中國的五星旗在台灣到處飄揚，而統促黨三不五時地示威遊行甚至打人，已經製造了社會的恐慌、對立及不安，更危及了台灣的國安及主權。最近有一件令人不可思議的司法判決：中國籍男子周泓旭與新黨青年軍王炳忠、侯漢廷等人涉犯國家安全法案件，台北地方法院一審於4月28日認定檢方舉證不足，判決無罪！像如此接受中資，成立組織並主張及進行與一心想要併吞「台灣」的敵對「中國」統一，竟然是無罪的！因此，我們深深期待蔡政府應積極主動，迅速徹查及立法遏止及防止中資的全面滲透，並將「中國（共）」定為敵對國家，否則，台灣國安、資安、工安... 處處不安！

國民黨用「反共復國」及「中華民國」、「九二共識，一中各表」，已經騙了台灣人民七十年了，現在仍舊處在代表「中國」的春秋大夢裡，而民進黨完全執政後，也繼續自欺欺人，繼承「中華民國」即「一中憲法」的黨國體制，只想保住並享受權利，仍然沉緬於國共兩黨相鬥，爭奪代表中國的內戰漩渦裡，真是不知今夕是何年何月何日啊！

當今，全世界民主而強大的國家如美、日、澳、甚至歐盟......等，都已經一致團結且立場鮮明地對抗那「野蠻而專制」，及在南海、台海「軍事擴張與行動」野心勃勃的中國，加以「中國病毒」造成了世界經濟的重創及病亡慘重的大災難！

美國認定台灣非中國一部份

川普總統主政的四年，視中國只有競爭沒有合作，先從「貿易公平」戰，以弱化甚至瓦解中國在世界的經濟掠奪！並加強印太地區的軍事同盟與行動以遏止中國在南海、台海、印度洋及西太平洋的軍事行動與擴張，甚至其前國務卿蓬佩奧（Pompeo）更直接表明「台灣」從來不是「中國」的一部份！致使中國收斂些，且不敢輕舉妄動！而拜登總統上任後，其對中的策略是要競爭又要合作，並尚未直接表達對台灣的明確立場，這種模糊的策略，致使中國在Alaska 舉行的美中會議時，敢在美國國務卿Anthony Blinken及國安顧問 Jake Sullivan 面前囂張並大放厥辭！很顯然地，中國已經露出那「戰狼」的侵略及稱霸世界的野心！因此，拜登總統在以「美國國家利益」為先及美國「民意」之下，在4月16日與來訪的日本首相菅義偉加強同盟，並在白宮聯合聲明：強調台灣海峽和平穩定的重要性，並對中國採取經濟與其他形式脅迫行為等不符國際秩序的活動表達關切！這也是自1969年以來，美日首次提到「台灣」！

而且美國民間由於「中國病毒」的肆虐，加上中國最近在香港、圖博、新疆的人權、民主鎮壓迫害，甚至對新疆維吾爾族的種族滅絕，及在南海、台海的軍事擴張及行動，造成了美國人民對「中國」反感的民意高達79%。因此，最近於4月21日，美國參議院外交關係委員會以高票表決（21票贊成，1票反對） 通過了「2021戰略競爭法案」（Strategic Competition Act of 2021）：這是動員多種外交、經濟和戰略工具抗衡中國的法案，即將遞交參議院審議。美國眾議員也於4月19日提出「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），該法案指出，聯合國第二七五八號決議承認中華人民共和國為中國在聯合國組織唯一合法代表，但未處理台灣與台灣人民在聯合國或周邊組織代表權的問題，也沒有在「中華人民共和國」與「台灣」關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明；由此再度明確指出：「中華民國」或「中國」與「台灣」是沒有任何在主權及歸屬上的關係！



2021.4.17美日峰會後發表聯合聲明。左起：菅義偉、拜登。圖／擷自公視新聞影片

蔡政府自陷「中華民國」現狀牢籠

即使那邪惡鴨霸的中國天天用戰機戰艦，甚至越過台灣海峽中線，軍事武嚇並一心想併吞台灣，可嘆的是，蔡總統只想維持「中華民國」的現狀，而陸委會卻自慰得意於「中（華民）國台灣」的模糊戰略，甚至向中國低聲示好，期盼在疫情後迅速恢復兩岸經貿的交流！所以民進黨執政的陸委會，竟然仍將「台灣」老是套入「中國」的牢籠裡，甚至繼續維持或加強與「中國經貿與利益」的交往，如此自投羅網、自作孽不可活，神仙也難救啊！而最近美國發現：中國的超音速雄風17飛彈裡，竟然用的是台積電的晶片！

美、日、澳、英、歐盟尤其是美國已經從貿易、經濟、科技、資訊、軍事上全面反中，看看台灣除了「維持 『中華民國』體制」現狀外，內部仍然糾纏在「中國情結與利益」的矛盾裡，根本缺乏「台灣生命共同體」及「台灣國家共識」，如果台灣仍在這種敵我不分，缺乏團結自保及「反中保台」的行動與決心，又如何取信並得力於國際上以美、日、澳、紐、印、歐盟等......民主同盟「反中抗共」的這一股巨大的力量呢？而美國勢將難以出售先進軍事武器給予台灣（唯恐其技術落入中國手裡！）？台灣也不要一味的自滿自傲有「護國神山」的台積電，但如果與中國沒有敵我之分，我們更憂心的是：這「護國神山」那一天是否可能變成「滅台土山」呢？

綜觀言之，世界上以美、日、澳、印及歐盟（英、法、德......） 為主的民主國家，已經共同形成了「反中抗共」的印太軍事甚至經濟同盟，以遏止中國的經濟掠奪及軍事擴張，因此在這歷史的關鍵時刻，我們深深呼籲台灣的政府、各黨派與人民覺醒吧！不要糾纏著已經死亡的「中華民國」— 這已被「中國」在1949年所消滅的政權，更要認清「中國」軍事擴張，及一心想要併吞「台灣」的野心，大家團結一致，政府則應致力改革，強化國防、科技及加強經濟發展與國際化，深化民主、人權、自由，及台灣的多元文化，共同守護「台灣」以建立「台灣生命共同體」及「台灣國家共識」，並且抉擇加入國際「反中抗共」的印太軍事民主同盟，以確保台灣的自由、民主與未來，穩健力行「正名制憲」，讓「台灣」走向正常化的國家，積極參與國際組織，並致力貢獻於世界的和平與文明，及人類的健康與福祉！