中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（15）日公布，國內新增26例武漢肺炎病例，其中25例境外移入、1例本土。圖／擷自疾管署youtube

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（15）日公布，國內新增26例武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）病例，其中25例境外移入、1例本土，境外移入個案為13女12男，年齡未滿5歲至70多歲，入境日介於3月15日至21日，發病日介於2月22日至3月21日，個案發病前分別有美國、西班牙、荷蘭、法國、瑞士、英國等國活動史，目前累計達195例。

指揮中心今天召開記者會說明，新增本土病例為30多歲女性（案186），為某研究機構群聚個案（案168）同住接觸者，3月17日發病，因案124於3月20日確診，且案168曾有症狀，故案186於3月20日自行就醫並採檢通報，在今天確診，為該研究機構群聚第5名確診個案。

境外移入個案中，出國目的多為旅遊或工作，並包括5起群聚，其中一對夫妻（案170、189）於3月12日至20日赴西班牙旅遊，兩人分別在3月20日、21日發病，經通報檢驗均在今天確診。

案171、174為職場同事，分別於1月12日及2月25日至荷蘭工作，其中案171的2名家人（案175、178）亦陪同前往，4人分別在3月7日及10日發病，並於3月20日入境時，由機場攔檢通報，4人均在今天確診，其中一名小孩不到5歲。

另一對夫妻（案172、173）因工作及就學，於去年12月21日至法國，分別於3月16日及18日發病，2人在3月20日入境時由機場攔檢通報，均在今天確診。

案177為案129同事，2人於3月11日至18日前往美國工作，其中案129已於3月20日確診，案177於3月19日發病，經就醫採檢在今天確診。

案195於3月5日至19日與另2名友人前往美國旅遊，其中該2名友人已於3月21日確診(案137、145)，案195於3月20日發病，經檢驗也在今天於確診。