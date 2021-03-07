黃崑巖院長，1933年出生於新竹，是家中的么子，父母很重視子女的品德教育。自小成績優異，1959年畢業於台大醫學院，任外科住院醫師，之後留學美國喬治華盛頓大學，1966年獲得微生物學博士學位，並擔任教授長達16年，成為享譽國際的微生物學家。

1982年他應成大夏漢民校長之邀，歸國奉獻所學，出任成大醫學院的創院院長，一開始就推動全人教育的理念，使成大醫學院成為南台灣醫學與人文並重的搖籃。他在醫學專業之外，對醫學史、語言文化、醫院建築、社會環境、教育制度都有很深刻的反省和關懷。

由成大退休後，黃院長轉任國家衛生研究院繼續服務，1998年代表臺灣赴美國華府，出席【外國醫學教育及評鑑委員會（NCFMA）】的公聽會，該會判定台灣的醫學系評鑑制度無法與美國相比。返台後黃院長提出《醫學系評鑑制度建議書》，內容有「醫學教育之良窳攸關國民健康與國家之富強，此次遭逢外國對我國醫學教育品質有不盡理想之評語，正是國內將此危機扭轉為轉機之機會，……醫學教育為一極為特殊之『專業教育』，英文稱之為professional education，醫學院之評鑑在美、加、英、澳等國皆為獨立之制度，有異於其他學域，且出現於其他高等教育評鑑之前…」，建言設立中立而公正，且永續性的評鑑制度。1999年受教育部委託規劃評鑑制度，編寫完成醫學院評鑑手冊，2000年成立「醫學院評鑑委員會」，隔年開始對全國各醫學系進行定期評鑑，為台灣醫學教育奠定重要的里程碑。2002年黃院長以【醫學院評鑑委員會】主任委員身份再度赴美參加【外國醫學教育及評鑑委員會(NCFMA)】，此次獲得該會判定與美國「相比擬」(comparable)的認可。2004年亦經該會追蹤評鑑通過。

2002年黃院長受聘為教育部醫教會常務委員兼召集人，在任八年為台灣醫學教育奮鬥，撰寫「台灣醫學教育白皮書」。他發表許多關心醫學教育改革的文章與著作，可以看出他對台灣的大學教育和醫師養成投入的心血，著作被多所醫學院選為指定教材。

黃崑巖教授於2012年2月20日在美國過世。30年來，他對台灣醫學教育的貢獻良多，他的理念：「成為醫師之前，先作成功的人」是留給醫界後進的典範。

※本文轉載自《台灣醫界人物百人傳》（玉山社2021.2.25）