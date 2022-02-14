打狗山與高雄（打狗）港。圖／呂自揚攝影

東番記寫打狗嶼，港邊居住平埔人；

荷蘭入侵急南遷，野史胡說林道乾。

鄭氏屯墾人煙少，清代設縣龜山邊；

同治通商打狗港，港內穿梭西洋船。

日本築港碼頭寬，改名高雄火車喧；

戰後港都人百萬，萬棟高樓萬噸船。

──〈打狗四百年〉

台灣海都高雄，舊名打狗，是四百年前1603年，第一本記寫台灣人文地理民情的〈東番記〉，最早記載打狗與大員（台南），同時進入台灣歷史的二大海港。

現在的打狗已由400年前的小漁港、小漁村，演變成人口一百多萬，改名叫高雄的台灣國際商港。

歷史悠久的打狗高雄，是台灣六都之一的院轄市，也是台灣最大國際商港，地位重要。打狗高雄地名的由來與演變過程，早就應有明確清楚的記載，卻一直有不同說法。本文特依歷代文獻詳細明確說明。

一、明代1603年，高雄最早的地名叫打狗嶼，簡稱打狗

明萬曆30年（1603），陳第〈東番記〉記載：東番夷人，北「起魍港，歷大員、堯港、打狗嶼、小淡水」，「別為社，社或千人，或五、六百。」

〈東番記〉的「東番」，指今當時台灣嘉義以南的南台灣，大員（今台南）、堯港（今興達港）、打狗嶼（今高雄）都是海港地名。各海港附近平埔，皆居住有當時稱為「東番夷人」「社或千人或五、六百」的平埔原住民村社（番社）。

打狗港港邊有山，故稱打狗嶼。後來皆簡稱叫打狗、打狗港，港邊的山叫打狗山。

一般認為「打狗」是平埔語的福佬語（台語）譯音，知其音不確知其義。

二、荷蘭時期，打狗港寫作Tancoya，打狗山叫猴山

荷蘭時期，荷蘭稱打狗的地名叫Tancoya，是福佬語之「打狗」的拼音。打狗原住民叫打狗野人，打狗山叫猴山。打狗是地名，不是平埔社名。

1635年12月25日，荷蘭與新港社千人聯軍，攻打堯港、大崗山附近的原住民搭加里揚社，包括堯港、打狗附近原住民，皆逃亡他遷。自二層行溪到下淡水的高雄平原，從此無原住民村社居住。

荷蘭文獻這時只記載堯港、大崗山附近原住民叫搭加里揚社，不是叫堯港社。稱打狗附近原住民叫打狗居民或打狗野人，並未記載打狗原住民村社的社名，就被荷蘭人打跑。所以，居住打狗的原住民，應是另有社名，不是叫打狗社。（這是筆者2014年出版《打狗阿猴林道乾——尋找高雄平埔族的身影》的歷史新考證）。

後來一般皆不知荷蘭時期並為記載打狗村社名。後來一般史書所稱的「打狗社」，實只是泛稱曾居住打狗附近的原住民。打狗山迄今仍有很多原生種的台灣獼猴。



柴山的台灣獼猴。荷蘭時代稱柴山叫猴山，猴子在柴山居住已超過400年。圖中每隻大猴各抱著一隻小猴。圖／黃景昇攝影，呂自揚提供

三、1686年第一本《台灣府志》，稱高雄叫打狗、打狗山

1683年清康熙22年，鄭克塽降清後清杜臻視察福建，著《澎湖台灣紀略》，記載：「自赤𡑒城南行一百四十里，至赤山，稍西為鳳山港，近海為打狗山，即陳第所謂打狗嶼也」。

杜臻未到台灣，是根據鄭氏時的地名資料記載。

1686年康熙25年，蔣毓英修第一本《台灣府志》，也是記載說：「打狗山在凹底山南。其山踞海岸，上有大潭、石洞。」海港叫打狗港、打狗仔港。

四、1694年第二本《台灣府志》，把打狗山改名打鼓山

1694年康熙33年，高拱乾重修《台灣府志》，改記載鳳山縣的山為：「半屏山……轉而西，為漯底山；竝峙者，為打鼓山（在漯底山西南，俗呼為打狗山。其山踞海岸，上有大潭、石洞，為安平鎮七鯤之宗。其形如鼓，故名。）」

高拱乾的《台灣府志》，把民間皆稱呼的「打狗山」，改名為「打鼓山」，說是「其形如鼓」。卻未記載打狗山的山形或大潭、石洞如何其行如「鼓」。書中記載港名叫打鼓仔港，也叫打狗、打狗港。

這重修的《台灣府志》，明顯以文人眼光，認為鳳山縣原有山名打狗山、凹底山、半崩山（《澎湖台灣紀畧》寫作「半平山」。半平山即「半爿山」）的名稱不雅，就把它們改名為打鼓山、漯底山、半屏山。此後官方文獻皆沿襲稱為打鼓山、漯底山、半屏山。

有人說打鼓山的「鼓」是指打鼓聲，也有說是指海浪聲音，皆與1719年《台灣府志》原始把「打狗山」改名為「打鼓山」，是指「其形如鼓」的記載明顯不合。

五、1719年康熙58年，李丕煜修《鳳山縣志》，記載明代海寇林道乾來打鼓山殺土番，純屬訛傳

1719年康熙58年，李丕煜修《鳳山縣志》，記載明代海寇林道乾，在嘉靖42年（1563）被俞大猷追征，從澎湖逃來打鼓山殺土番，餘番徙為阿猴社（今屏東）。還記載林道乾埋金打鼓山上的傳說。

1719年的《鳳山縣志》是沿襲1694年高拱乾的《台灣府志》，把打狗山叫做打鼓山，因林道乾埋金山上的傳說，打狗山因此又名埋金山。

事實上，林道乾未到過打狗山，呂自揚著《打狗阿猴林道乾──尋找高雄平埔族的身影》，及2014年8月刊登高雄文獻第四卷第二期的〈流寇林道乾與打狗──根據《明實錄》，析論流寇林道乾遁入臺和到打鼓山之說的由來與無稽〉一文，已有詳細明確考證。



呂自揚著《打狗阿猴林道乾——尋找高雄平埔族的身影》封面（2014）。圖／呂自揚提供

清代文獻關於林道乾來台灣（台南）、打鼓山的記載傳說，皆屬以訛傳訛。

清代後來的官方文獻，皆沿襲高拱乾《台灣府志》，把「打狗山」記載為「打鼓山」，把打狗、打狗港皆改為打鼓、打鼓港，民間迄今仍習慣叫做打狗、打狗港、打狗山。會把打狗、打狗山、打狗港叫成打鼓、打鼓山、打鼓港的很少。

清代打狗山東麓有元亨寺，民間都叫鼓山岩或打鼓岩。鼓山岩元亨寺後來改建在山腰。一般稱鼓山岩一帶叫鼓山。

後來因「打鼓山」之名，衍生與「鼓」有關的傳說，都不是打狗、高雄最早地名的由來。

六、日治時代初期，高雄仍都叫打狗

1897年，日本人類學者伊能嘉矩來打狗踏查，仍稱清代改名「打鼓」、「打鼓山」的地名，仍叫「打狗」「打狗山」。

伊能嘉矩說「打狗」是番語（平埔語）「竹林」的意思，是打狗原住民因居住房屋周圍有竹林，故叫打狗社，港名叫打狗，山叫打狗山。

事實上，打狗原住民的社名不是叫打狗社，荷蘭時也無「打狗社」之社名，已如前述。而且，打狗在荷蘭時的1635年12月25日「搭加里揚之戰」後，就已無平埔原住民村社居住，《鳳山縣志》稱番社四圍種竹的是在屏東平原的鳳山八社。伊能嘉矩來打狗時，打狗並無番社。伊能嘉矩的說法，並無文獻根據。近來有人說「打狗」的平埔語是雞的意思，既不知荷蘭時期打狗就已無村社，也未說懂的是那一族平埔語，更屬無稽。

七、1920年日治時代，把打狗改名叫高雄。1921年把打狗山改為高雄山。1923年把高雄山改名壽山。民間仍叫打狗山

日治時代的1920年，日本大改台灣地名，認為「打狗」地名不雅，以日本京都附近，有賞楓名勝地名叫「高雄」。「高雄」的日語發音與「打狗」的台語（福佬語）發音相近，就將打狗改名為「高雄」。1921年也把打狗山改為高雄山，不流行，民間仍習慣叫打狗山。

「高雄」本是台語「打狗」的日語譯音，應以日語念，才是「打狗」地名的本音。戰後把日語的「高雄」改以華語念，「高雄」的華語讀音，已非台語「打狗」的本音。

1923年，日本人為祝賀來打狗的日本裕仁太子生日，把高雄山改名為壽山，民間仍叫打狗山。

1920年打狗改名高雄之後，打狗從此叫高雄。



日本高雄神護寺。在日本京都附近，是著名賞楓勝地。1920年，日本以「打狗」福佬語音，與日本「高雄」的日語發音相同，而把「打狗」改名叫「高雄」。打狗從此叫高雄——取自日本京都觀光手冊圖／呂自揚提供

八、1968年民國時代，壽山改名萬壽山，1991年改回叫壽山

1968年，官方把壽山改為萬壽山，也把愛河改叫仁愛河。

1991年，官方根據市民的習慣，把萬壽山改回叫壽山，仁愛河改回愛河。現在官方文件都叫壽山、愛河。

九、打狗山官方都叫壽山。打狗山北段叫柴山。柴山有考古遺址小溪貝塚

打狗山西北邊臨海的地方，今西子灣的北邊，有一舊村落叫柴山，村落附近山野是打狗山的北段，山野多柴故叫柴山。柴山村內曾設柴山國小，今已廢校。

柴山的東邊山麓有龍泉寺。柴山的北邊蜿蜒到左營的山嶺叫蛇山。

柴山東面山腰斜坡（即龍泉寺西側山坡），有一保存很原始的考古遺址，叫柴山小溪貝塚，年代約1500至400年前，與荷蘭時期打狗居住有原住民的年代相合。

1990年代，高雄文史工作者努力發起柴山自然山林保護運動，有人把打狗山分成南半邊叫壽山，北半邊叫柴山。有的則把整個打狗山也總稱為柴山，現在已編為「壽山國家自然公園」。

現在打狗山有人叫壽山，有人叫柴山，有人仍叫古名打狗山。

十、打狗高雄和打狗山地名的演變

綜上所述，將打狗高雄和打狗山地名演變，依年代條列如下：

一、1603年明代：打狗嶼，簡稱打狗。

二、1630年荷蘭時期：打狗（Tancoya），猴山。

三、1686年清代：打狗（打狗港），打狗山。

四、1694年清代：打鼓，打鼓山。（民間仍叫打狗、打狗港， 打狗山）。

五、1895年日治時代：打狗，打狗山。

六、1920年日治時代：高雄，打狗山。

七、1921年日治時代：高雄，高雄山。

八、1923年日治時代：高雄，壽山。

九、1968年民國時代：高雄，萬壽山；愛河改名仁愛河。

十、1991年民國時代：高雄，壽山（柴山）；愛河。



打狗海關地界碑。1864年打狗正式開港，設海關，屬台灣（安平）關打狗分關。當年所立打狗海關地界碑，是現存刻有「打狗山」之名的最早石碑。圖／呂自揚攝自高雄史博館