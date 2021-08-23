習近平政策向左轉，整肅大型民營和互聯網連鎖企業，造成經濟大幅滑落，從7月以來，中國A股上證，深圳，香港，合計蒸發掉三十兆台幣資產。示意圖／擷自網路，民報合成

中國人有一句老話：「君子固窮，小人窮思濫夷」，意思指君子就算遇到時運不濟或生活困頓，也會守住做人基本禮儀，不偷不搶，至於小人就胡搞亂來了，這句話剛好用在開始變窮的老共身上。

習慣大撒幣的中共會變窮，可能有人不相信，但是，帶動經濟發展的三頭馬車：生產、出口、消費同步熄火，卻是事實，一夕之間，習近平大幅度政策向左轉，開始整肅大型民營和互聯網連鎖企業，可惜用力太猛，造成經濟大幅滑落，根據統計：從7月以來，中國A股上證、深圳、香港，合計：蒸發掉三十兆台幣資產，被半夜割韮菜的股民，跳樓自殺不計其數，眼下不只是美國華爾街投資中國要跳樓，很多私募基金中箭倒地，長期看好中共經濟的美國金融大鱷索羅斯，痛罵習近平是世界敵人，全球最危險獨裁者。

小人變窮後，把戲就多了，不只是割股民韮菜，還把鐮刀伸到香港，前日一位移民英國的港人，戶頭中四十萬港幣被沒收，根據新移民法，持英國海外護照移民者，不受承認，尤其本來在港擔任公部門工作者，所有退撫金將被沒收，老共認定移民港人不愛國，估計這類退休公務員基金，有數十億港幣被老共凍結，習近平均貧大刀先砍向港人。

老共從八Ｏ年代為了拯救經濟，挽救政權，只好掛羊頭賣狗肉，嘴裡喊共產主義，其實走的是資本主義道路，不管白猫黑貓，能賺錢就是好貓，結果如同小鄧所言，有一部份人先富起來了，這些人就是黨官，接下來，圍繞貪官身邊的親戚朋友也富了，現在，財富全部被少數2％貴族所佔有，政左經右無法平衡，資本外移，下崗攀升，年輕人無膽搞革命，只好發動「躺平運動」，每天睡覺，不幹活，老共才發現大事不妙，忙著尋找回頭路，重新擁抱共產黨。

施財富重分配 共產黨老把戲

8月17日，習近平宣布要實施財富重分配，讓大家一起均富，話說得好聽，其實是均貧，手段就是打土豪分土地同一套，有錢人已經嚇壞了，最近被搜刮的騰訊一聽，趕快捐出五百億，肯定有人會持續捐款，這是共產黨不搞法治，只愛以黨治國好處，國家缺錢就用搶的，這款事情，在資本主義法制國家，簡直匪夷所思。

其實老共心理清楚：最好的韮菜就是黨國貪官，大清帝國流傳一個故事，嘉慶皇帝國庫沒錢，旁邊內臣就建議找和珅抄家，因為眾人皆知和珅是第一貪官，富可敵國，果然一抄之下，黃金、白銀、古董、字畫，嘉慶皇帝吃飽飽，當然負責抄家者，肯定也賺不少，到了中共執政，抄家依然是黨官最喜歡任務，抄五億，就有一億落入抄家者手上。

前幾天，蒙古一位縣級書記落馬，他因為負責發給企業煤炭開採證，就撈了三十億台幣，其實，這種貪官的錢回歸國庫，就無需向老百姓伸手，可是，中共無官不貪，是擺在檯面上的事實，這樣打貪下去，老共連面子都掛不住，所以，習近平打貪，只是選擇性揭露，就和防疫一樣，確診數永遠是個謎。

8月18日，老共《人民日報》用頭條充滿嘲諷報導：「塔利班政權佔領阿富汗，美國倉皇逃難」，同一天，上海機場，趁美國鬆綁中國留學生入境管制，上千學生大排長龍，準備搭機赴美，學生在網路留言：「恐怕不回來了」，今年，老共只發出32萬張出境護照，是去年的2％，可見離開國門很難，這和塔利班的暴力鎖國，其實沒什麼不同。

上海普通百姓已經感受習近平閉關鎖國的前兆，反正，關起門來，共產黨最大，十四億韮菜任我宰割，前蘇聯總書記赫魯雪夫闖出名號後，第一件事就是蓋了豪華大別墅，內部裝潢全部進口，然後邀請鄉下母親來住，母親看到金幣輝煌的豪宅，輕輕說了一句話：「兒子啊，這屋子是很漂亮，但是萬一共產黨來了，怎麼辦？」老赫一聽，臉上很尷尬，赫魯雪夫的母親一直到死，還是不知道兒子就是共產黨頭目。

其實共產黨始終沒有離開過，只是換個方式來搶錢，七十二年前，中國人選擇中共駐進中國，四十年前，中共化妝成資本主義，起死回生，只是中國人太天真，以為老共真的走了，其實他還在，毛澤東改名習近平而已，洗掉臉上資本主義裝扮，中共仍然是搶錢黑幫。



作者指出，中國面臨帶動經濟發展的三頭馬車：生產、出口、消費同步熄火。示意圖／擷自網路，民報合成