中國武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情在全球肆虐，迄今已21萬4483例確診，8836例死亡，但中國官方今（19）日宣布，昨天新增確診病例34例，全部都是境外移入，重災區湖北省也零新增，創下爆發疫情以來首次零確診紀錄。

中國國家衛生健康委員會今天公布，中國31個省市和和新疆生產建設兵團報告，3月18日0至24時，新增確診病例34例，新增死亡病例8例（湖北8例），新增疑似病例23例。

18日新增治癒出院病例819例，解除醫學觀察的密切接觸者1032人，重症病例減少308例。

截至3月18日24時，中國31個省和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例7263例（其中重症病例2314例），累計治癒出院病例7萬420例，累計死亡病例3245例，累計報告確診病例8萬928例，現有疑似病例105例。累計追蹤密切接觸者68萬3281人，尚在醫學觀察的密切接觸者9144人。

湖北18日新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例795例（武漢733例），新增死亡病例8例（武漢6例），現有確診病例6992例（武漢6744例），其中重症病例2274例（武漢2222例）。累計治癒出院病例5萬7678例（武漢4萬765例），累計死亡病例3130例（武漢2496例），累計確診病例6萬7800例（武漢5萬5例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。

18日，新增境外輸入確診病例34例（北京21例，廣東9例，上海2例，黑龍江1例，浙江1例）。截至3月18日24時，累計報告境外輸入確診病例189例。