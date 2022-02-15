蔣介石「中正紀念堂」的轉型正義尚在討論中，小蔣的經國七海園區已巍然矗立，內有蔣經國的圖書館，這幾年來極權地景是不減反增。落成典禮時蔡總統與國民黨權貴同框剪綵的「影像符碼」該如何解讀？近日媒體多以「搶經國選票」正面看待。搶得到嗎？要做到什麼程度，才搶得到藍營選票？是否已踩到深綠紅線？

2018年蔡總統參加軍情頭子戴雨農紀念館重修啟用；2019年雙十定調中華民國台灣；2021年雙十再將車輪旗以軍機懸掛騰空飛起；2022年參加七海園區落成肯定蔣經國反共貢獻；在任所有極權符碼（如鈔票上的蔣介石像）等一個不少。蔡總統是謀略大師，如此精算選票，搶進藍營票倉？真是大戰略？若真如此那得全盤規劃，民進黨要向淺藍靠去，蔡總統還得如李登輝先生般大力扶持本土力量，也好好幫助時力、基進快快長大，好讓國民黨邊緣化，未來成為兩個本土政黨的競合，此乃台灣大幸！

搶藍營選票？踩踏深綠紅線？林義雄的心在滴血？

然，這何嘗不是一步險棋？綠營分裂正中下懷如藍營所望？當蔡英文向獨裁者致敬，綠營的價值錯亂了？陸續也開始有綠營文人、媒體為小蔣美言，本土陣營為此「大戰略」擦脂抹粉的言論出現，亦有反向指責堅定轉型正義批判立場者是不視大局？基進黨批評：要大家得團結在蔣氏威權下？蔡總統前文膽姚人多，也以知識分子良心站出來說真話：「難道下一次，蔡總統要去蔣中正的慈湖謁陵？因為蔣中正也反共？」還意有所指若蔣經國若多活幾十年，看到中國強了會不會也像今天的黃復興？

蔣經國反共只是為保其獨裁政權，作為彈壓屠殺台灣菁英的口實。 1980 年代，接連發生林宅血案（1980）、陳文成命案（1981）、江南命案（1984）撼動國際社會，這種令人髮指的殘酷罪行，不管時空如何不同都不可原諒！林義雄的心在滴血，此絕非蔡總統一句「時空環境不同」可帶過。過去為民主運動打拼上街頭坐政治牢的深綠恐難認同？

邊補邊漏？到底價值方向在哪？

要搶藍營選票，蔡總統做得還不夠，但再做下去，綠營能不反彈？日前退輔會舉辦蔣經國懷念音樂會，民進黨籍副主委李文忠執筆的退輔會聲明中，將蔣經國路線定調「反共保台」，公開肯定蔣經國的「貢獻」，甚至稱蔣經國是「寧靜革命的先行者」。蔡政府轄下兩單位總是互打，退輔會放屎，促轉會補擦，邊補邊漏？到底價值方向在哪？這個經國的神主牌在蔣萬安開始競選台北市長後，沒人可以搶得過他，蔡總統會不會只是幫蔣經國洗白而已？本土政黨的領袖要攻藍營票倉？會不會如段宜康所言「莫名其妙，無言以對」，而造成內部分裂得不償失呢？

爭取選票掌握權力若不以實踐核心價值為目標，根本毫無意義

人類前進的力量在良知理想，台灣進步的力量在民族遠景，不談核心哲學，只談權術手段？爭取選票掌握權力若不以實踐核心價值為目標，根本毫無意義。「綏靖」就是姑息，若老想安撫過去的黨國權貴，對兩蔣威權統治下的國家濫權對社會造成的重大創傷避而不談，那麼轉型正義的承諾又算什麼？真若要以選票精算，則整體大戰略應用力提攜台派小黨，使其快快長大，以承接深綠選票。