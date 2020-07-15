國人若也堅持釣島「自古屬於」，即無異於為中國的主權主張打邊鼓助勢，不是「堅守民主之陣容」之道。圖／擷自日本外務省網站

一則黑色笑話，意在譏諷人之不知趣，硬要搶鏡頭吸引注意。內容是一場葬禮正待舉行，家屬親友均已到場就位，但死者坐在棺中硬是不肯躺下去，以致無法蓋棺完成葬儀，在場人士只有面面相覷而無可奈何。

不久前再度被刻意炒作，卻旋即悄然熄火的所謂保釣運動，應很能令人想起上述這一黑色笑話。

保釣運動之興起，是始於1970年代初期。儘管將近50年來這一運動種種花式表演絲毫未能改變釣魚台現狀，也從未引起廣大國人注意，仍有人猶是興致勃勃繼續表演，國人也只有聽之而已。而這略似死者不肯躺下去，眾人也拿他沒辦法。

當年保釣運動興起，正值中國推行其文化大革命恐怖年代。號稱中華兒女保釣憤青，不去號召中國人民起義推翻暴政，反而找碴槓上日本，基本心態的確很值得玩味。我本人當時猶是盛壯之年，曾在一篇發表於《中央日報》處女作，質難其為何不爭萬里江山而去爭釣魚台小島。

保釣欠缺法理基礎

近年以來，我也曾針對這時隱時現的保釣運動，發表過若干篇評論，檢視其不符合國家利益，也欠缺法理基礎之處。但如今現已深深進入暮年，很不想再就這一老梗議題多耗精力。本文即以摘要方式，條列各項國人不宜被所謂保釣護主權之說所惑理由，作為一小小總結。

1.方今聲稱對釣魚台擁有主權國家，計有中日台三國。將來領域歸屬不論經由談判協議或武力解決，必然是非日本即中國。台灣則因國力過於懸殊，斷無爭得釣島所有權可能。這正是任何藍綠政府都不敢明告國人的冷酷現實，但國人不能不有此認識。

2.所以國人面對的務實選擇，是希望見到對台並無領土野心，又同為民主國家的日本最終擁有釣島，抑是希望見到意在併吞的中國佔據該島，而完成其對台戰略大合圍？

3.國人若不願見中國最終擁有釣島，即不宜隨聲附和，參加「自古屬於」大合唱。國際輿論若真轉向認同釣島自古屬於中國，則其承認今天釣島應屬於中華人民共和國，自也是順理成章合理結論。因為自1949年而後，該人民共和國已取代原中華民國，成為中國唯一法理政府，而釣島既是自古屬於中國，自然即應屬於今天的人民共和國。

所以，國人若也堅持釣島自古屬於，即無異於為中國的主權主張打邊鼓助勢，不是「堅守民主之陣容」之道。

4.若再就台灣利害而言，這一「自古屬於」之說，對台灣另有一極不利之處。此蓋因若說釣島自古即屬於中國，則中國之主權自必然也是經由台灣而延伸，不可能是越過台灣而擁有。此所以若說釣島自古屬於中國，即無異於承認台灣也是自古屬於。但這是否正是泛統派一貫堅持的論據，也是終極統一「師出有名」的好藉口？

5.國人必須認清，台灣對釣島列嶼的主權主張，其實必無堅強法理依據，不宜放任情緒超越理智，被泛統派極可能別有用心護主權呼號所迷惑，而陷入義和團式大中國思維。

指控謾罵日本 縱容中共政權

我前此在《民報》網站發表數篇談論保釣投書，曾一再指出任何國家對境外土地聲稱擁有主權，是必須經由國際條約明認，或久已被國際社會普遍接受，方稱具備法理基礎。但台灣對釣島的主權主張全不具備此等必要條件。這一事實，也不是幾句口號式官話，或幾篇文青式論述所能掩蓋。

6.很堪注意的一點，是不論最早期的外省憤青，歷年來的各路「保釣志士」，或現今的國民黨新頭面人物似只見其一路來對日本的指控謾罵，未見有一人對中國現政權說過一句硬話，未見有一人曾對當年的六四，或今天的新疆維吾爾人集中營，或香港的港版國安法，做出過嚴厲道德譴責。一代又一代的保釣志士，真正的內心世界又是什麼？

上述六項論據，大致已是我對這一保釣運動的完整看法。但不知廣大國人能認同否？