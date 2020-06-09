石川在1973年出道，那個年代能主持「全省連播」節目的主持人如鳳毛麟角，石川、小菁搭檔主持當時是唯一首選，還曾創下一小時主持費30萬身價。惟節目太紅，還曾因此被新聞局禁播一年。

提到「全省」，石川有感、喟嘆地說：過去咱在節目上「說台灣」，好像是禁忌。「他們」不希望咱講台灣，要說台灣省，連結中國。見諸當前台灣省(虛級化)，石川直言其實已廢省。當時因為國民黨政府的政策連結中國，但現在還在說全省的人，他感覺像是中毒太深，毒還未解開….

戒嚴威權年代，台語節目不見容於當道備受打壓。新聞局前身是警總思想審查，從警總開始審查監聽就用放大鏡檢視，石川的節目常常被剪的支離破碎，節目都不能完整呈現。但石川在被打壓下照樣紅，堪稱廣播奇蹟。

「不遭人忌是庸才」石川形容自己的崛起是在「政府修理、同行相忌」一路被打下，直到對手手軟、無力再打，放下手、他才站起來！

石川回憶那個年代，台語節目在警總嚴格審查監聽下，不是電台台內主持人，節目都要用錄音，他做聯播節目都要用錄音帶錄，之後再寄到各電台。當時每家電台都有一位安全室主任，每天蒐集資料提供給警備總部。所以節目裡如有一句敏感的話，就不讓你播了。而他的節目因太受歡迎，也會遭來同行相忌，因此，節目要完整呈現，也是不可能。

此外，不僅台語節目備受打壓，在那年代也不能說日語，例如吃日本料理，不能說吃莎西米(さしみ)，變通的說法是吃莎、沾哇(吃莎西米、沾哇莎米)。廣播節目在被警總監聽審查「吹毛求疵」下，誤播一首日語歌，電台可能被停播一星期甚至後續嚴厲處分。

戒嚴時期警總審查，「寧可錯殺一百，也不讓你輕易放送」！曾經有聽友點唱“望春風” 石川說：「我告訴聽友“望春風”不能播，是禁歌。」因而就被警總約談。該約談官員陰陽怪氣、怪腔怪調訓示說：「民主國家沒有禁歌，是因為“望春風”歌詞灰色、悲觀、萎靡…」。石川指官員的口氣聽起來真覺得是在糟蹋人！他也只能回說：「報告長官，因為我們有交流表」，或是 「收到行政命令說這不能播」。石川回想以前很多歌曲都會被禁，警總官員總有其一番說詞，他直言，太多了，說不完！(後續)

(※附註：“望春風”由鄧雨賢作曲、李臨秋作詞的台灣民謠，首度傳唱於1933年的日治時期台灣，原唱者為1930年代的古倫美亞唱片當紅歌星純純。(維基百科) 。國民黨威權戒嚴時期，很多海外黑名單人士不能返台，黨外衝民主的年代海內外傳唱“望春風”因而被國民黨政府視為禁歌)

※【影音】『廣播/聲音的媒體』廣播教父石川談台灣廣播史系列(一)

「戒嚴警總當道年代，莫名被下公文禁播一年」 石川：被禁播是最高榮譽的勳章(2020/5/26)

https://www.peoplenews.tw/news/45880e54-c0ae-449b-ba68-f3c5fdbc62b5

※【影音】「廣播/聲音的媒體」廣播教父石川系列影音(二)

石川一生遵循最重要的座右銘：黃志清老師的話：「不做就不要做，要做就做最好的」與管理學大師彼得杜拉克的名言「做對，做好」(2020/5/26)

https://www.peoplenews.tw/news/9557b4b6-091c-4bb1-b755-9ebe628f1153