財團法人台北市艋舺龍山寺在去年正逢280年寺慶之際捐贈了210萬元，給門諾基金會更新三台熱循環保溫餐車，今年4月甫於龍山寺三川殿前舉辦捐贈儀式，這次又再慨捐64萬元的到宅沐浴車，捐贈方艋舺龍山寺由黃書瑋董事長、吳祚明副董事長、黃政朝常務監事、李玥玲財務董事、楊雅之董事、莊裕明監事、黃大瑞寺務董事及龍山寺功德主昇恆昌董事長江松樺、昇恆昌基金會執行長陳銀欉等代表，與門諾基金會陳永興董事長、林國泰常務董事等分別舉起象徵公益的打卡板，在沐浴車前合影留念。

艋舺龍山寺黃書瑋董事長表示，因為得知花蓮門諾基金會在幫老人服務，除送餐還有沐浴，覺得這種慈悲的精神很符合龍山寺普濟眾生的理念，所以董事會很快通過捐贈的決議。

門諾基金會陳永興董事長說，花蓮幅員遼闊老人家在山區和部落生活有許多不便，許多失能長輩獨自生活，沒有盥洗能力，特別是最近天氣炎熱，一天若無法洗澡就令人十分不適，何況是失能長輩無法自理，所以特別感謝龍山寺一再地關心偏鄉的需要。



黃書瑋董事長(左)、陳永興董事長(右)一同致詞表示關心花東長照。圖／門諾基金會

門諾基金會表示，根據花蓮縣府資料，花蓮縣至108年11月底，總人口數32萬6,329人，身心障礙者2萬6,745人，包含65歲以上失能老人、失能身心障礙者、55~64歲失能原住民、50歲以上失智症者、衰弱老人占全縣人口8.20%，高居全國第一，老年人口數5萬4,102人，老年人口比率16.58%，高於全國老年人口比率15.13%。過去面對這些長輩，多數照顧者僅能用擦澡的方式幫忙維持身體清潔。然而少了一般熱水沖澡或泡澡的模式，長輩不僅血液循環無法提升，更是在心理上無法獲得滿足。



林國泰常務董事（左）、黃書瑋董事長（中）、陳永興董事長（右）在龍山寺前見證捐贈。圖／門諾基金會

門諾基金會在長照2.0尚未補助之前，於2008年即看見到宅沐浴服務的需要，創新辦理本項服務，並逐漸確立服務模式。透過特殊製作的玻璃纖維床板、加壓馬達、蓮蓬頭等器材，以三位照服員為一組的服務模式，克服偏鄉環境，減低移位風險，讓長輩能在自己床上洗澡，其中包含仔細的前置作業：長輩的身體評估、組裝床板、引流熱水等等，而實際的沐浴作業則包含：更換汙衣、從頭髮至全身的沐浴服務，至最後的場復作業，全程約一小時的時間，門諾基金會的工作人員都秉持專業、細心、耐心的態度，也特別針對長輩的安全及隱私做維護。



龍山寺攜手功德主昇昇恆昌股份有限公司一起和門諾基金會為社會公益盡心盡力。圖／門諾基金會

門諾基金會的到宅沐浴服務從2009年累計服務39人次、2010年累計服務1109人次、至2013年以後，連續六年都維持每年服務2000人次，2019年最新服務量是2156人次，足見此服務的需求性及民眾的肯定。

門諾基金會表示，這輛龍山寺捐贈的沐浴車，未來將在花蓮南區服務，由玉里綜合服務中心作為據點，將服務光復鄉以南的失能朋友，門諾基金會執行長邱燕銀與主責的區督導武靜雯、督導胡慧萍也特別到現場將沐浴車開回花蓮。門諾基金會感謝龍山寺寺方再次跨越宗教的界線的愛心，直接支援到服務的前線，讓花蓮南區臥床者得到身體的清潔，並提高抗病力、促進血液循環，提高皮膚代謝功能，讓身體機能健康得到提升。



門諾基金會執行長邱燕銀（中）與玉里區域中心督導武靜雯（左）與督導員胡慧萍特地前來台北將沐浴車開回花蓮。圖／門諾基金會