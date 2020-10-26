自從民進黨日前創設連江縣黨部，由於行政院「金馬聯合服務中心主任」的政務委員張景森公開建議「連江縣黨部」應改名為「馬祖縣黨部」，他還樂觀其成看到「連江縣也改成馬祖縣是可供思考」的議題；結果，行政院長蘇貞昌在答詢記者有關「連江縣是否改名成馬祖縣」時表示「整個行政區的更改不容易，也要尊重當地居民意見」！不料，昨日便爆發中共有百餘艘船隊團團圍住違法「抽砂」狀況，迫使海巡署馳援。

提到「連江改名馬祖」一事，回顧台灣以「台澎金馬」名稱參加世界貿易組織（WTO）是眾所皆知的事實，依據「美聯社」統計：這是台灣在國際間所使用的十七個名稱中，唯一涵括「金馬」領域者！因為，當年向WTO前身的「關貿總協」（GATT）申請入會時，對方要求我國以「行政管轄所及的地區」取名，有別於奧委會的「中華台北」等名稱……於是使得中華民國在國際組織裏面「拔得涵括福建省的頭籌」！凸顯了兩國之間長久存在的「歷史共業」，台北當局居然迄今還管轄到中共在福建的兩個縣。

這「兩岸重疊」的兩縣就是福建省金門縣與福州市連江縣，前者係自七十一年前便全由中華民國完全管轄大、小金門與大、二膽諸島，福建省政府甚且就設在金門縣與中共的「福建人民政府」設在福州隔海分治！但連江縣因轄區有三十六座島嶼，主要大島是北竿、南竿、大坵、小坵、莒光與東、西引等島，與中共在福建省陸地掌控的福州市連江縣也隔海對望，但被我國管轄的連江縣各島嶼，不像金門那般「密切」進行小三通與「通水」！馬祖在兩岸角色扮演的是偷渡客遣返作業的「雙馬對開」。

東引島建構飛彈基地

不過，馬祖居民曾舉辦過公投決議通過「離島博弈條款」（澎湖則沒過關），引發中共針此明令居民不得比照金門擅自「小三通」；另外，前不久還盛傳軍方撥款四億在東引島建構雄三、雄二、天弓等飛彈基地！引發立委陳雪生深以為憂，竟形容國軍此舉可能會使東引島被對岸炮轟到「寸草不留」！此說引起外界議論紛紛，咸認中共不可能靜觀或坐視；結果，這兩天果真已有「船團圍島」動作。

對於如此風聲鶴唳氛圍，「馬祖縣」的倡議或是會火上加油？但自長遠著眼，「長痛不如短痛」！不是乾脆像民進黨主席施明德早於1994年倡議的「金馬撤軍」、不然就「一不作、二不休」將連江縣改為新的「馬祖縣」以落實「台澎金馬」的稱號！反將中共一軍，看它其奈我何。

（本文轉載自綠色廣播電台）