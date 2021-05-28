日本時代臺灣作家賴和，出身彰化，本職為醫師。因致力推動臺灣新文學運動、指導年輕後進，並加入臺灣文化協會、參與新文化運動，謀求殖民統治下臺灣民眾的啟蒙與反抗，成為時人公認的臺灣文壇領袖，後被尊稱為「臺灣新文學之父」。

由於臺灣戰後的政治及社會因素，日本時代的臺灣文學經驗一度斷裂、空白。直至1970年代，戰前臺灣文學相關文獻陸續出土，賴和及其文學作品才得以透過數次編選出版與研究論述，重現世人眼前。時逢臺灣文化協會成立百年之際，國立臺灣文學館與賴和文教基金會攜手合作，重新整理、校勘賴和作品，完成《新編賴和全集》，再度為臺灣文學史的傳承寫下新頁。

為什麼我們重新出版賴和？

​文／蘇碩斌（國立臺灣文學館館長 ）

雖然「賴和全集」已經歷數次出版，最早始於1979年李南衡主編、明潭出版社的《賴和先生全集》，而後是2000年臺灣省文獻委員會與賴和文教基金會攜手出版《賴和手稿集》五冊，以及同年6月林瑞明主編、賴和文教基金會策劃、前衛出版社出版的《賴和全集》全套六卷再度問世，但一次又一次的整理、編輯，這位臺灣文豪的面貌才越來越完整。

賴和幼時飽讀漢學，青年時期卻迎向新文學的時代浪潮，竟能將一顆暖心注滿兩個迥異的文學世界，而且都扎實綻放無比文采，確是臺灣第一人。即使百年之後再讀，賴和的文學成果依然令人動容，研究及閱讀的需求亦是有增無減。因此，國立臺灣文學館於2018年啟動《新編賴和全集》編纂計畫、2019年完成內容編纂，而今完滿出版。

這套2021年版的《新編賴和全集》分為漢詩卷、小說卷、新詩卷、散文卷與資料索引卷。新編漢詩卷，詳盡記錄了手稿、筆記的所有整齊與潦草的文字、安定與不確定的思緒，也精心保留了賴和費心改字易句的痕跡，更能體察落筆當下的多變心境。新編小說卷、新詩卷、散文卷也重新整理，較以往版本多加了注釋，每一篇作品也做版本說明，另將重要人物、事件加了釋義，將臺語、日語字詞添上標音與釋義。

新編資料索引卷呈現賴和生平、經歷、文學活動相關的圖像。其中有一個隱藏版小軼事。多年來，賴和文教基金會典藏的賴和手稿，其實一直缺了一卷───這是因為，林瑞明與羅鳳珠兩位教授整理賴和手稿之時，都沒發現手稿第七卷其實已隨詹作舟文物進了臺文館，化名編號NMTL20110270251，靜靜躺在典藏庫房之間。這一回文物重整，真實身分才恢復、重編至賴和漢詩第二十卷之中，呈現於新編資料索引卷。兜轉一圈，失落多年的手稿終在這套全集相逢。

賴和畢生追求自由、平等與人權，在他過世後的七十多年，雖然多數已經實現，但臺灣人如何在殖民地長出這樣的花朵，仍是一個驚奇。國立臺灣文學館曾在2019年以賴和漢詩手稿〈別後寄錫烈芸兄〉製成抵擋驟雨的雨傘，今年再推動賴和文學力道加足前進。從他雜揉的語言、深邃的思想、耐人尋味的故事布局，我們不會忘記在時代進步的同時，更須追尋人們的幸福。這是新編賴和全集的意義，也是重新閱讀賴和的理由。

《新編賴和全集》新書發表會將在今日（賴和生日5月28日）上午10時線上推出，透過 臺文館臉書 粉絲頁，說明新編全集的全新史料和重要意義。

2021.5.28新編賴和全集發表。圖／擷自賴和紀念館、前衛出版社，民報合成

作者簡介

賴和 Luā Hô（1894.5.28-1943.1.31）彰化市市仔尾人。字癸河，號懶雲。曾用署名：小逸氏、硬骨漢、走街仔先、癲道人。發表筆名有：賴季和、逸民、甫三、灰、Ｘ、安都生、浪、Ｔ、玄、賴種菜。

1903年先入漢書房，後同時就讀彰化公學校。1907年拜黃倬其為師，在小逸堂學習漢文，隔年開始習作漢詩。1909年考入臺灣總督府醫學校，1914年畢業後在嘉義醫院任職。1915年與王草結婚，1917年返回彰化開設「賴和醫院」。1918年就聘廈門博愛會醫院，期間適逢五四運動，後於1919年8月退職返臺。1921年臺灣文化協會成立，獲選為理事。1923年因參與臺灣議會期成同盟會，在「治警事件」中被捕入獄。隔年獲釋後，積極投入文化運動與新文學創作。1925年8月首次發表新文學作品〈無題〉於《臺灣民報》，後曾長期主持該報學藝欄編務，並闢建「曙光」新詩欄。

1927年參與新生學會，1928年支持左派《臺灣大眾時報》創刊。1930年協助《現代生活》創辦，1932年加入《南音》主張以臺灣話文寫作。1934年臺灣文藝聯盟成立，被推舉為委員長，但推辭不就。1935年曾全力贊助《臺灣民間文學集》的編纂，1936年後幾乎停止新文學創作，1939年召集彰化在地漢詩人成立「應社」。1941年12月再度被捕入獄，隔年1月獲釋。1943年1月31日病逝於彰化自宅，行年五十。後世尊其為「臺灣新文學之父」。