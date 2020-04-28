疫起看台灣，台灣人應該深入地去探討究思索，究竟我們要何去何從？國際局勢，從沒有比此刻對台灣更有利，來自由表達台灣人民的意願。當國際社會，大家都尊稱我們是台灣，但我們自己是否已經準備好，要去承擔一個堂堂正正台灣人的責任與挑戰呢？圖為各國政要肯定台灣防疫，取自外交部臉書

1952年4月28日、68年前的台灣，曾經是世界矚目的焦點。結束二次大戰太平洋戰區的和平條約，於1951年9月8日在舊金山簽署，當時共有51個國家代表出席，與日本簽訂〈舊金山和平條約〉。會議結束時，捷克、波蘭及蘇聯，三國代表拒絕背書簽字。會後哥倫比亞、印尼及盧森堡，三國政府拒絕確認。所以只有45個國家，與日本完全簽約程序，該約於半年後4月28日正式生效。

日本於和約第2條a款，正式承認韓國獨立，二次大戰結束後，由共產與民主兩大陣營扶持。1950年韓戰爆發後，正式分裂成南、北韓，以北緯38度線為界，最後於1991年9月17日兩者同時加入聯合國，成為正式會員國，名為大韓民國即南韓，和朝鮮人民共和國即北韓。

日本於和約第2條b款，正式宣佈放棄對台灣及澎湖之治權、產權及債權。第四條b款，日本承認和約第 2 條與第 3 條所述，美國軍事政府對日本與日本國民財產處分的有效性。第23條，正式授權美國為條約所述的主要佔領權國，尊奉和約的授權，美國始終善盡職守保護台澎的安全、穩定、發展與繁榮。

68年的歲月已經悄悄地過去了，當年在二次大戰後出生的嬰兒，現在都已是七十不惑的老人。他們從二戰時，原本是日本籍的國民，傾刻間被扭轉為中華民國的次等公民，飽受二二八殺戮及白色恐怖摧殘。一直到1971年，蔣家政權在聯合國席次被拔除後，他們才放棄過客的心態，開始十大建設台灣，社會於是有了民權初步的啟蒙。1988年蔣家王朝結束，李登輝也意外地掌舵台灣，在他的苦心積慮的經營下，萬年國代、國民大會一一走入歷史，總統直選、立委改選一一上路。更重要的「全民健康保險」，也於1995年3月1日正式全面實施。

1996年台灣總統直選後，社會變得多元活潑，不再是過去的黨國一家的一言堂，而是人各一嘴議論紛紛的異言堂。總統立委與各級民意代表、首長，有了政黨的競爭，民間社會有有了八點檔的脫口秀，及政論節目輿論制衡。政府的施政除了有議會的監督外，還有各界名嘴的把關、批評和指教。當然也少不了一些加油添醋的謾罵，及危言聳聽的假新聞。好在台灣社會已經逐漸成熟穩定，人民都俱備相當高水準的基本常識及判斷能力，可以明辨是非。

防疫有成 台灣受世人肯定

就在今年初，台灣選民展現了高度成熟的智慧，選出他們心目中理想的國家領導人。緊接著大家用同舟共濟的精神，來守護台灣這一艘永不沉沒的航空母艦，在中共病毒武漢肺炎嚴厲的習擊下，蔡英文總統號召企業家響應成立口罩國家隊；唐鳳政委的口罩實名制；陳時中部長帶領大家，解除了鑽石公主號的疫情，用類包機載回滯留武漢台灣僑民；外交部廣範捐贈、援助國際疫情受災區；行政院為了維護社會的正常運作，確保人民的健康作息，批准了清明連假後，現在還要規劃五一勞動節的連續假期，這些都是難能可貴的抗疫成果。

或許生活在台灣的有些人，覺得這有啥稀奇、值得一提再提？當我們放眼全球各國，在應對這次疫情衝擊時，有多少國家、人民，至今還不知要到哪裡才能買到口罩？不知去哪裡測試檢疫？人民居家避疫、足不出戶、學校停課、各行各業停擺罷市，所有活動球賽競取消，想和家人或朋友上館聚餐根本就免談。所以台灣人民現在享有的，看似容易，其實還真不簡單、令人羨慕。

這時全球世人（當然不包括習近平所率領的中國人，及世衛組織總幹事譚德塞，因為他們是見不得台灣好）都希望台灣能很快地參與國際，與世界各國分享台灣的抗疫心得及健言。相信台灣也是迫不及待地，想要走入國際社會組織。但就是不知台灣還要等多久，才能下定決心，去克服那殘酷不實的心魔。既要自稱、自己是五千年歷史文化一脈相傳的中華民國，主權涵蓋蒙古及中華大地，也捨不得拋棄所有冠以「中華」頭銜的榮光，如中華航空、中華郵政、中國石油甚至中國國民黨。台灣究竟是台灣，或是有朝一日，還要班師回京，去統領九大神州？

站在歷史的時刻，〈舊金山和約〉生效第68週年的今天，疫起看台灣，台灣人應該深入地去探討究思索，究竟我們要何去何從？國際局勢，從沒有比此刻對台灣更有利，來自由表達台灣人民的意願。當國際社會，大家都尊稱我們是台灣，但我們自己是否已經準備好，要去承擔一個堂堂正正台灣人的責任與挑戰呢？