泰國最北部地區的湄公河因中國在上游築壩，改變河水的自然週期使生態受到破壞。圖／擷自BBC中文網

顛倒黑白是紅色媒體的強項，很顯然，隱藏在台灣的紅色代言人，也必須具備這種功能。拜讀唐姓大作家對川普和習近平聯大演說的評比，居然把習近平對世界環境的減碳承諾，對比川普退出氣候變遷會議，用高下立判，評價兩人，令人嘆為觀止，如果你被洗腦，大概會認為習近平是一個地球慈悲者，川普是惡霸，客觀上，美中兩國對世界環境的傷害，半斤八兩，兩國責任巨大，如果以習近平會說好話，政策漂亮，就認定中共注重地球環境優於美國，捧習貶川，那是違背事實真相。

環境變遷績效報告

根據2020年德國看守所公布的「環境變遷績效報告」中的56個國家，綜合評比，中國名次稍有進步，美國卻退步了，但是，真實情況並非如此，德國看守所公布的績效指標，包含四個評分標準，碳排放佔了40%，再生能源佔20%，能源使用20%，氣候政策20%，中國的排名進步，是因為氣候政策不錯，意思就是中共會寫報告，說的比唱的好聽，美國的川普，一上台就宣布退出氣候變遷會議，已經被國際上大大扣分；尤其是川普不認為地球有溫室效應，加上積極推動傳統產業回到美國政策，所以使用煤炭不減反增，當然排名會退步。但是，各位必須知道，中國至今還是全世界碳排放量最大國家，遠高過印度，印度也是重度污染國家，溫室效應製造者。今年因為疫情影響，中國碳排放雖然減少，但是，總和來看，最好的減碳國家並非中國，排名較好的北歐諸國，還是無法達到巴黎氣候協議的1.5度c的標準。

極端氣候的到來，和溫室效應的關係，各種理論學說很難達到共識，但是，地球環境的破壞，原因很多，不管紅色媒體如何瞎掰，中共還是無法擺脫最大環境殺手的惡名。

第一、對碳排放阻擋相當有用的利器——森林，最大的破壞者仍然是中國。根據統計，全世界出口木質家具最大國家還是中國，中國每年從木頭家具出口中賺到超過300億美元的利潤，其中最大進口國還是美國，美國的大賣場，隨處可以看到從中國進口的木製家具、床具，有人買，才有人製造，兩國責任同樣重大，但是若以高檔稀有木材製成的家具消費來說，中國比美國更厲害，上海幾個高級家具展示場所，一套紅木家具或者檀木原料仿明朝床具，標價是二十萬美金起跳，仍然有人搶著買。

第二、中國的森林已經砍到絕境。今年，幾個西部大城是成都、甘肅、重慶發生水災加上土石流，幾乎和森林的過度開發有直接關係，中國境內失去森林，但是，中國並沒有收手，反而把砍伐森林的魔手推向中亞、中南半島、拉丁美洲、俄羅斯、非洲剛果，甚至巴布亞新幾內亞，這幾個森林國家中，中南半島的雨林國家緬甸接近中國，所以受害最深，中緬邊界的景洪市，整個城市只有兩種產業，不是賣玉石，就是賣木頭，就算緬甸國家已經三令五申禁止砍伐森林，最好的木材透過官員放水，依舊進入中國境內。



1986年，中國在中泰兩國的邊界，建立第一座「漫灣水壩」使湄公河的生態大受影響。圖／擷自中國大壩工程學會網站

中國破壞湄公河

第三、中國不只把自己國家的水資源全面汙染，河川的污染率高達80%，現在還把水資源控制伸向境外，只要河川上游在中國境內，這條河川就屬於中國，現在已經鬧到沸沸揚揚的湄公河就是典型例子，中共在印度恆河上游蓋水壩，引起恆河水降低，如今卻引發戰爭。

湄公河的上游在中國，中國為了掠奪水源用於發電，開始建水壩，1986年，北京在中泰兩國的邊界，建立第一座「漫灣水壩」之後，現在，沿河上游已經有十幾座水壩，全部是中國蓋的，泰國北邊一個叫做清孔的漁港，過去有幾百艘漁船靠著湄公河捕魚維生，現在只剩下50艘不到，漁民坦承魚群消失了，湄公河本來是一個生物多樣性的河流，過去有一種龐大的淡水魚鯰魚，因為無法跨越高大的壩堤，回到上游產卵，所以這種鯰魚也從湄公河消失了。

清孔組織保育團體，開始護漁，用處不大，1995年，幾個靠湄公河吃飯的國家泰國、越南、寮國、緬甸、高棉組織「湄公河委員會」企圖以行動倡議，恢復湄公河舊觀，但是，真正破壞湄公河的中國卻故意不加入，一直到2002年才免強進入，卻不願意承諾不建水壩，只承諾下游沒水的時候會放水，但是，遇到雨季雨量豐沛，中共又來個不通知放水，搞到下游水災，乾季時沒水，雨季卻大放水，這就是中共以鄰為壑的證明。

中國幾十年超限發展工業，把自己的國土破壞殆盡，天空地下環境汙染處處，就算會以語言寫報告，在聯大表演對世界環境的美好承諾，畢竟也是空口白話，根本沒有約束力，不值得採信。



2002-2003年，中國在沿西南部雲南省到緬甸老撾邊境的湄公河段開展急流爆破計劃，對湄公河生態和自然遺產造成不良影響。環境保護主義者和民間社會對此表示關注。圖／擷自BBC中文網