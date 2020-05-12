5月12日滋賀縣、大津市、京都市政府人員齊聚輝生醫院，領取救援物資。右起：見證人「台灣駐大阪辦事處」李處長、輝生醫院副院長大田小兒科醫師、院長王輝生（戴面罩身穿透明防護衣）、京都市、滋賀縣及大津市政府人員。圖／王輝生提供

「全球台灣醫衛總會GTMA」在經費拮據的窘境之下，再度飃洋過海送來及時雨般的救援物資，重達417公斤的一萬個防護面罩，由於五月初，日本黃金假期，郵便停擺，今天（5/12）終於抵達湖國大津市的敝院，禮重情意更重。這個日本最大的淡水湖，位於在京都近郊，比故鄉日月潭大上十三倍，自從染疫後，儘管春光明媚、一如往常，但，百業蕭條、人心晦暗，觀光地原本遊客如織，如今，寥若晨星，顯得格外冷清虛靜。

大津市及京都市，對於此次源自武漢的新冠肺炎病人，都集中在「市民病院」治療，所以，二地「市民病院」的醫療從事者，倍感吃力，而醫療物資奇缺，有錢無貨，於是這些搏命奮戰中的醫護人員，為了自衛自保，只能善用可以取得到的身邊物資，加以克難使用。



5月12日早上8:40第三陣的救援物資（一萬枚防護面罩）抵達輝生醫院後,經過物資全面消毒後,最後對送貨員進行消毒。右起送貨員、著防護衣及口罩的王輝生院長。圖／王輝生提供

5月1日由GTMA所得到的雨衣，市民病院的醫護人員，馬上為圖示範使用（附圖1），GTMA首撐義旗、拋磚引玉，接著台灣的「福和會」接踵而至，送來醫護的正規武器（急救用的防護面罩及高級的防護衣），使得這些醫護人員欣喜若狂，馬上試載試穿（附圖2），士氣為之大振。



附圖1.大津市市民病院收到GTMA的雨衣以代替防護服,馬上為圖教導護理師如何使用。圖／王輝生提供



附圖2.今日收到正規急救用的防護面罩及高級的防護衣，醫護人員（右1）開心的馬上試戴試穿。圖／王輝生提供

此次GTMA再度送來，大量的可拋棄式防護面罩，相信可以嘉惠更多的醫護人士，身為旅日台僑，於感激之餘，而致謝意之忱。