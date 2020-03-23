台灣人早已進入「中華民國」體制參政，甚至於執政。中華民國政府是台灣全體人民依民主程序所產生，若說它是外來政權，法理也難以解釋。圖／總統府

前中國國民黨黨主席洪秀柱自製「護憲保台論壇」，日前訪問中國國民黨黨主席江啟臣，完整影片也已上架YouTube。訪談中洪秀柱要求曾公開說過反對「法理台獨」的江啟臣表態，是否接受民進黨推動去中國化、搞非法理的隱性台獨？江啟臣只針對「法理台獨」的議題回答，江表示，「法理台獨」必須透過制憲，在國際上宣布獨立，更精確的講，變更憲法，達成推翻中華民國這件事情，就是「法理台獨」。

洪秀柱將訪談的議題轉到隱性台獨，因而進一步追問江啟臣，民進黨政府推動去中國化，搞隱性台獨，這種非法理台獨能接受嗎？江啟臣回應，所謂台獨只有一種「法理台獨」，通常隱性台獨的說法乃來自於對岸，因為它不承認中華民國是個主權獨立的國家，認定在台灣的中華民國就是台獨，不過傳統台獨往往稱它為「華獨」。

平時江啟臣相當巴結統派人士，當選黨主席之後第一件要推動的就是搶救統派指標人物韓國瑜。與洪秀柱見面時，江啟臣也自認為是中國人，也是台灣人，因而被本土派人士戲稱「精神分裂」。然而上述洪秀柱的訪談是要公開上架YouTube，江啟臣不得不謹慎應對，若依循以往他奉承統派的言論播出，他這個黨主席會被台灣人丟到垃圾桶。目前有八成以上的台灣人認定自己是台灣人，不是中國人，也就是認定台灣不是中國的一部分。

依憲法台灣與中國扯不上關係

江啟臣與統派人士有一個共同點，言必稱《中華民國憲法》，若依循該憲法，立即可以得到兩個結論：第一，台灣與中國完全扯不上關係，台灣是否獨立，是台灣人自己的事，不勞中國人操心；第二，「中華民國」早就被中國共產黨滅亡，並建立了中華人民共和國。一九三六年制定的《五五憲草》的第四條，將中華民國的疆域分成三十個地區，包括蒙古，就是沒有台灣。一九四七年公布的《中華民國憲法》的第四條，只陳述中華民國的疆域非經國民大會議決不得變更，也沒有將台灣列入版圖。顯然的，依循中華民國的憲法，台灣與中國完全扯不上關係。

既然台灣不是中國的一部分，當然沒有「去中國化」的問題，倒是蔣家以武力佔領台灣期間，因為推動殖民統治，積極去台灣化，消滅台灣文化。台灣的政治民主化之後，自然終結殖民統治，台灣人逐漸將流失的台灣文化找回。照理說，台灣人應該將外來的「中華民國」丟棄，只是台灣人早已進入「中華民國」體制參政，甚至於執政。中華民國政府是台灣全體人民依民主程序所產生，若說它是外來政權，法理也難以解釋。

台灣與中國完全無關，可是台灣人卻將被中國新政府所丟棄的「中華民國」國號拿來用，為了區隔一九一二在中國建立的「中華民國」，民進黨因而提出《台灣前途決議文》，認定台灣是一個獨立的國家，國名為「中華民國」，領土只包含台澎金馬，所以只有「中華民國」台灣化的事實，沒有「去中國化」的糾葛。