本人曾於今年6月7日在《民報》發表專文〈 美國政府應認清中國國民黨已質變成中共犬馬的事實 〉,綜觀最近數個月來中國國民黨的所做所為,中國國民黨舔共賣台早就是司馬昭之心路人皆知,現在根本也懶得掩飾其舔共犬馬的本質;先前配合中共發動疫苗之亂,希望誘台灣人民以利,打破台灣人民心防,以達到不戰而降的目的。

日前美軍倉促撤出阿富汗,中共和舔共犬馬又見逮到機會見縫插針,外有中共文攻武嚇,威嚇台灣人民,內有舔共犬馬狐假虎威,欲逼台灣人民乖乖聽話就範不戰而降;白宮對發生在台灣的認知作戰千萬不可掉以輕心,否則就如同不戰而降的阿富汗政府軍一様,不管有多麼精良的武器裝備也沒有用。

美對台灣和以色列的堅定承諾

白宮此次主動在正式場合公開聲明,層級位階非常高,不僅是美國在台協會AIT的類大使館層級,而是由美國國家安全顧問蘇利文於8月17日在白宮舉行的記者會上表示:「我們對盟友和夥伴的承諾是神聖不可侵犯的,而且一向如此。我們對台灣和以色列的承諾一如既往的堅定。」

“We believe that our commitments to our allies and partners are sacrosanct and always have been. We believe our commitment to Taiwan and to Israel remains as strong as it’s ever been.”--- U.S. National Security Advisor Jake Sullivan, August 17, 2021, White House Press Briefing. Learn more: https://bit.ly/3iTFFMz

最近美國政府的反應都很快,從中共發動疫苗之亂,蔡政府陷在台灣疫苗短缺的攻擊之中,美國緊急出手援助,贈送台灣大約250萬劑武漢肺炎疫苗;到現在舔共勢力強調美國不可靠,美國會拋棄台灣,反正不管怎樣最後都是會被中共併吞,台灣人還是早早投降比較不會死,他們意在打擊台灣人民信心,摧毀台灣人民心防,逼迫台灣人民開城獻降,以達到不戰而勝的目的。

白宮馬上在正式場合由最高層級的政府官員發表聲明,並且將台灣和以色列並提,表示美國政府實質上就是以國家來看待台灣,並且視台灣如同以色列一樣的第一級最親密盟邦。

擁抱中國台灣就是下一個阿富汗

舔共犬馬們恐嚇台灣人民說,今日阿富汗明日台灣,台灣是下一個阿富汗!沒錯,如果台灣人頭殼壞去,讓舔共中國國民黨重新執政的話,台灣很快就會跟阿富汗一樣,即使擁有精良的美式武器裝備,也沒有守護家園的決心和意志。

過去二十年,如果美國政府投注在阿富汗的每一毛錢,都改投資在台灣的話,絕對不會血本無歸,台灣是金雞母績優股,阿富汗是地雷股,阿富汗貧脊的土地和當地封閉的文化傳統是千年帝國墳場,美國早一天抽身就早一天解脫;台灣是績優股,阿富汗是地雷股,美國設下停損點並汰弱留強;美國可以把投資在阿富汗的軍事、經費和人力物力,大部分轉移到台灣來,台灣絕對值得投資,美國也可以賺飽飽,台灣和美國是共享自由、民主、和平、開放和繁榮的最親蜜最緊密盟邦,乾脆就直接簽署美台安保條約。



2021.6.20美國贈送台灣250萬劑莫德納疫苗抵台。圖/擷自AIT臉書