作者指出，馬英九在台北市長任內，由文化局出資拍攝「尋找二二八的沉默母親—林江邁」，內容卻嚴重扭曲史實，試圖將228事件解釋為單純語言隔閡引起的誤會。在台北市長任內刪除228紀念館的經費，導致該年度228紀念館的經費差不多只夠支付水電。在總統任上時，藍委刪減「二二八國家紀念館」經營管理費及「二二八和平基金會」的預算。示意圖／擷自公視新聞影片

今年適逢228事件74週年，而台北市政府安排前總統馬英九出席致詞今年228紀念活動，引來獨派團體的不滿，認為是對受難者一大侮辱，而台灣國家聯盟更是為此退出協辦。馬英九反擊，自認為228盡心盡力30年，而國民黨主席江啟臣也表態挺馬英九，認為緬懷與追思228「不應該有排他性」，拒絕政治消費過往傷痕。

兩位國民黨黨黨主席惺惺相惜，算是互相取暖，無可厚非。但拿台灣過往的悲痛歷史來燃燒取暖，這就很可議了。本人不想流於口水戰，直接檢視歷史，看看馬英九30年來如何為228盡心盡力。

首先，馬英九認為228一定要平反。這點我百分百同意，只是平反要基於史實，而非斷章取義到汙衊史實或顛倒事實。馬英九在台北市長任內，由文化局出資拍攝「尋找二二八的沉默母親—林江邁」，內容卻嚴重扭曲史實，試圖將228事件解釋為單純語言隔閡引起的誤會。請問國民黨主席江啟臣當時台北市長兼黨主席馬英九的228觀點，是不是「粗糙廉價的歸因」？這是平反？還是「政治對過往傷痕的消費濫用」？甚至是不是可以解釋成當時主政的國民黨在台灣各地的屠殺行為也只是一場誤會？

馬英九除了在史實所盡的心力令人不敢苟同，更在台北市長任內刪除228紀念館的經費，導致該年度228紀念館的經費差不多只夠支付水電。在總統任上時，藍委刪減「二二八國家紀念館」經營管理費及「二二八和平基金會」的預算。

而二二八紀念館也曾被批評經營偏離軌道，尤其當時許多展覽的主題都與二二八事件無關。據陳儀深調查，當時特展主題不是無關乎台灣歷史，就是背離二二八事件主體性，如「世紀台灣錢幣回顧展」、中國七七事變的「李友邦抗日特展」等。

至於不是偏離主題的展覽，竟以「偏頗詮釋史實，誤導國人認知」，還將「元兇蔣介石」美化成「寬大處理、秩序恢復」的人。

馬英九說重視228， 根本就是玩兩面手法。以致於2015 年，由全國兩百多所高中生發起的「反黑箱課綱」行動，反對教育部在新版公民課綱中，刪除白色恐怖與 228 事件。

不論從228史實、教育、展覽到經費、預算等等作為來看國民黨人的「馬式」盡心盡力，請問江啟臣這是「面對歷史」？或是汙衊歷史？還是國民黨人正在寫歷史？過去國民黨政權曾荷槍實彈大規模殺人的史實還不夠，現在再加上唇槍舌戰巧用方法蔑殺史實？這是不是二次虐殺228受難者家屬呢？

這種「盡心盡力」，掩飾不了對「過往傷痕的消費濫用」，如果流下「鱷魚的眼淚」或道歉就可以把加害者的同路人轉化成政治「受益人」，馬的，難怪獨派團體認為是對受難者一大侮辱， 執意要和馬英九劃清界線，這不是「排他性」，這只是單純的「排他馬的」的虛偽與侮辱。