秋日新體驗，就來個野趣旅遊生活吧！在蘊含豐富農事景象的觀音，踩著YouBike，慢慢發掘在地的不同面貌，享受與土地的親密接觸。以甘泉池步道公園為中心，串聯周圍景點，騎著YouBike 飽覽鄉間風光。圖／莊智淵

觀音除了以蓮花聞名，還有許多的草根景點，適合在秋日來場鄉野探險。從「甘泉池步道公園」出發，沿著池畔欣賞自然風光；再至環境清幽的「水來青舍」，來場穿越時空的蔬食饗宴；午後，跟著「伯公下在地文化發展協會」青年的腳步，認識林家古厝、彩繪方口獅；想找個地方歇息，就到「Coffee Boy與你」享用咖啡與手工餐點；黃昏時分，在鄉景陪襯的「龍貓公車站」等候專車，帶你重回童年的奇幻世界。

池畔小徑賞風光 甘泉池步道公園

在陽光微暖且秋風微吹的日子，適合走跳田野鄉間，悠閒感受純樸之美。桃園多處埤塘遍布，早期儲存雨水做為灌溉用途，近年逐漸轉型成具有旅遊性質的休閒場域，其中，自2017 年啟用的「甘泉池步道公園」，沿途可串聯甘泉寺與白沙岬燈塔等地標，形成另一條小旅行休閒路線，增加觀光旅遊新行程。

公園步道沿著甘泉池畔興建而成，除了緩慢步行，感受水岸風光，也能輕騎YouBike，一覽田間風情，池畔周圍沒有高樓大廈環伺，可飽覽水天一色的景觀。早晨遊走其間，不做任何事，就讓身心靈放鬆、放空，感受涼風颯爽的秋意。



水來青舍外觀白牆烏瓦，來訪者都能細細感受古樸雅緻的氛圍。圖／莊智淵



建築內部還原徽派老宅，搭配古物收藏，彷彿走進百年歷史。圖／莊智淵

徽派建築品蔬食 水來青舍

轉入路邊小徑，遠遠就能看見藏身在滿園綠意的「水來青舍」，白色外觀的安徽古宅，緩緩推開沉重的木門，在滿屋的古董家具環繞下，霎時有時空穿梭的感覺。這棟古宅是李老闆多年前到安徽旅遊時，一眼看中清朝嘉慶年間的老屋，並在當地請人拆解後運回台灣重建，打造出田野鄉村間的特色景點。

店家提供以蔬食為主軸的無菜單料理，一人套餐10道料理。其中，「手工花生豆腐」是固定菜色，結合在地生產的花生和糯米手工製作，細緻綿密的口感帶有陣陣香氣；「蜜汁蓮藕煲」採用三色時蔬，加入各樣菇類和蓮藕，口感豐富多變；看似簡單的「筍片湯」，湯頭運用多種蔬果食材，經過6小時的熬煮，口口都是土地最天然的滋味。水來青舍依照節氣更換菜單，希望用心設計的佳餚，讓不同飲食習慣的用餐者都能吃得開心，飯後還能在院子走走，從各種角度欣賞古色古香的建築之美。



水來青舍的無菜單蔬食料理，採用天然食材，希望非茹素者也能接受。圖／莊智淵

綠瓦紅磚述文化 伯公下在地文化發展協會

吃飽喝足後，出發前往林家古厝，沉浸於在地文化風華。一群來自桃園的客家後生組成「伯公下在地文化發展協會」，因緣際會進駐林家古厝，為了推廣在地文化，他們經常舉辦各項活動，邀請各地旅人走進屋內，感受當年閩客文化交融的常民生活。



林家古厝擁有客家與閩南風格兼具的合院，古厝內也保留過往的生活面貌。圖／莊智淵



林家古厝內也保留過往的生活面貌。圖／莊智淵

協會總幹事許弘霖本身也是觀音人，有感於許多的傳統文化逐漸消失在時代洪流，與協會成員以林家古厝為據點推廣，期待年輕人認識文化、年長者找回記憶。除了林家古厝深度導覽，還有「彩繪方口獅」體驗活動，市民朋友可以彩繪自己專屬的方口獅，結束後也能帶回家留念。方口獅是客家文化的特色之一，面部圓潤飽滿，獅口呈現方型，上下顎則自由活動，自10月開始至12月底，也有與不同領域藝術家合力舉辦的方口獅特展，讓古樸可愛的獅頭表現出多元面貌。



沒有體驗過彩繪方口獅，別說你來過林家古厝。圖／莊智淵

每一口都是愛 Coffee Boy 與你

座落民宅中的「Coffee Boy與你」，沒有仔細留意就會不小心錯過，戶外庭園讓人活動筋骨，室內有著大片落地窗讓自然光線灑落。由於店長林媽媽的小兒子是慢飛天使，為讓孩子有份和人互動與接觸的工作，而非終日在庇護工場受到保護的環境，於是全家總動員打造一處充滿愛的用餐空間，也自行研發製作所有的餐點料理，希望到訪的人都可以舒適又自在的享受時光。



如果不知道該選擇何種咖啡與手工甜點，就到吧檯前找尋靈感。圖／莊智淵

店家除了排餐輕食的正餐選擇，首推由鳥巢、司康、薯條與雞柳條組成的「下午茶拼盤」，鳥巢以現烤酥脆的芋頭絲為基底，內裝新鮮沙拉，司康則是外酥內軟又濕潤不乾。手工蛋糕均以杏仁粉取代麵粉製成，口口散發濃郁的杏仁香氣；咖啡使用自家烘焙咖啡豆，食客可就個人喜好挑選不同的咖啡風味；不嗜咖啡者，則可以選擇茶飲或氣泡飲，像是「戀櫻氣泡飲」採用自家栽種的蝶豆花，為飲料蒙上一層夢幻色彩，讓人在溫馨空間專注品味。



品嚐精緻的下午茶拼盤等點心，享受午後和煦陽光。圖／莊智淵

暮色稻田多奇幻 龍貓公車站

「豆豆龍～豆豆龍～豆豆龍～豆豆龍～」接近尾聲的野趣旅遊生活，就一起掉入宮崎駿的奇幻世界。「龍貓公車站」位於和美幼兒園圍牆外，由當地居民無償提供土地，與師生共同打造，在盎然綠意包圍下，讓地景藝術喚起旅人的童年回憶。為能真實呈現可愛的龍貓，利用發泡膠與玻璃纖維，創作出龍貓圓圓胖胖的身形，也重現龍貓無辜的眼神、根根分明的鬍鬚，以及手中握著的大傘，都是向大師致敬的細節。

此外，龍貓旁邊設置一處龍貓巴士的背版，走到背版後方，也發現這裡擺設了一排椅子，讓遊客可以坐在背版後方拍照，彷彿搭乘著龍貓巴士駛向遠方，逼真的場景吸引不少人專程造訪，與龍貓公車站拍照留念，但由於這裡臨近民宅與幼兒園，到此一遊時，記得不要大聲喧嘩，也為秋日的鄉野旅遊落下寧靜。



騎著YouBike 抵達龍貓公車站，回憶童年的美好想像。圖／莊智淵

※本文轉載自《桃園誌》No：64