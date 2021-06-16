最近在網路流傳一支「同島一命」的簡短影片，描寫一群小企鵝、小螞蟻、小螃蟹的集體團結，分別對抗大鯨魚、食蟻獸、海鷗的侵襲，結果這些小動物均保命成功，意謂著團結產生力量，可以克服危機，寓意深遠。

依自由時報6月15日A4版報導，中共對台認知作戰攻勢再起！台灣的武肺本土疫情延燒，我政府相關單位掌握，中國持續蒐整台灣新聞媒體報導內容，以「新聞事件→中共加工→回銷台灣」手法，將訊息加工、包裝後，經特定媒體轉引至國內輿論場域，不斷攻擊及抹黑中央流行疫情指揮中心，激化民眾對政府不滿的情緒。

面對中共對台的認知作戰的分化伎倆，台灣民眾務必本著「同島一命」的精神，團結合作並且認清真相，不要受騙。亦即，當前在武漢肺炎侵襲之際，大家團結一起對抗病毒，是當然之道。

信任和瞭解打破人造障礙

記起在風雨飄搖的1971年，在台北的美國新聞處曾經出版《美國地理述略》（USA ITS GEOGRAPHY AND GROWTH）（全書126頁），該書的最後一章，敘述「團結的各種力量、克服距離及合作無間」其結語指出「假如美國人沒有學會合作，克服距離就絕不可能。最大的障礙並非溪谷或山岳，而是畛域和疆界。道路或機器都無法撤除這些人造的障礙，只有信任和瞭解纔能夠。」

又指出，「頭一批歐洲來的移民，需要友好的印地安人引導。印地安人明瞭當地的氣候，也知道那些作物能在陌生的土壤裏成長。拓荒者一定要彼此互相依靠。他們在無路可循的平原裡行進的時候，學會了在夜間將篷車圍成一圈抵抗印地安人的突襲。」

我們發現，「美國夢」是一種信念，相信最卑微的人都能憑他自己的努力，為全家獲得安穩無憂的生活，並且知道下一代比他自己還要優裕安樂些。而所謂「中國夢」與「美國夢」有明顯的不同，不要混淆。

50年後，重讀《美國地理述略》一書，本人感觸良多，深深體會，在面對危難時，團結合作非常重要，科學創新也很重要，武漢肺炎高端疫苗的研發，獲得初步成功，值得大家讚許，「同島一命」大家加油。