「樹根本有靈性，生毛帶角會活動，阮只虔替伊開嘴點眼乎伊講話而已。其實啦！我並不是什麼藝術家。」辜萬枝老先生指著他堆積滿室的木雕作品，揮動著一雙結實黑黝的大手，一邊繼續一刀一刀做著他的根雕。

辜萬枝，1914年出生在台南縣六甲鄉的農家中，現在與老妻在烏山頭水庫後山坡頂的柴寮內隱居。

辜家世代務農，所以萬枝伯仔自六歲時，就要牽牛、鋤草兼做田。十八歲時至烏山頭水庫的內山與人學習燒「相思炭」，也因此被日本人認定為專業技師（木炭師可以生產火車燃料），而免除了當兵及服勞役的徵調。

二十五歲與楊貴美結為夫妻後，辜萬枝開始過著「養蜂人家」的牧民流浪生活，為了讓蜜蜂覓得花粉，他必須帶著滿卡車的蜂箱，追尋著盛開的花朵，隨著季節的更替，攀山過嶺，在台灣島內四處流浪。經過四十七年的養蜂生涯，七十二歲的萬枝伯仔，已經是一個擁有四男四女及滿堂兒孫的白髮爺爺了；也因為年老體衰，眼睛承受不了挖蜂王乳的精細工作，在兒女的要求下，辜萬枝才放下蜂箱，自築山巢在佛山野林中安養晚年。

對慣於勞動生活，喜在林野奔波的辜萬枝，賦閒在家的日子是坐不住的；於是他經常在深山溪谷中划筏進出，以採擷朽木和野蘭來造盆景休閒。一天，萬枝伯仔在掘採朽木的山路途中，忽然乍見一匹馬站在前方，驚訝中再定眼一瞧，那匹馬卻像一座牛魔王；走近細瞧，原來站立在十尺眼前林蔭下的形影，僅是一棵被雷雨擊崩的老樹頭。經歷這一場心靈幻象啟迪後的辜老先生，開始放棄盆景遊戲，改以雕刻樹根朽木來自娛。這種以「神似」為主的「根雕藝術」，是一種基於樹根原生形態材質美，加上生活經驗的想像美，再結合創作者巧思靈手「化腐朽為神奇」的造形藝術；雖然根雕作品動手加工的部分不多，但靈動有趣的原生意象，倒很能滿足創作者和欣賞者形象思維的想像情趣。



《四腳爬樹蛇》根雕，1991 。圖／蘇振明提供

枯木搬運回家後，先風吹曝曬幾個月，讓該爛掉的表皮去除，接著再依腦中發覺到的、躲在朽木頭中的生命形象，加上鋸鑿雕刻，讓木頭中的精靈現形，最後再幫它們點眼開嘴，使這群精靈像人一樣能喘氣也能講話。



《看天鳥》根雕1992。圖／蘇振明提供

「樟柴不蛀擱會芳，刻雞、刻鳥，互人擺踞客廳趕蚊蟲上第一好；柑仔柴根鑽東鑽西，刻四腳蛇六腳怪獸上奇巧！」辜老先生的木雕動物園中，除了民俗十二生肖外，連鱷魚、恐龍、鳳凰等各種想像性動物也經常出現，每隻根雕動物大都具有簡潔、單純、充滿活力的樸拙美，透過這群根雕動物的造型，這位「淡泊求安逸」的現代隱士豪邁性格也展現無遺。



《怪獸》根雕，1991。圖／蘇振明提供



《唱歌的鳥》根雕，1993。圖／蘇振明提供