園丁大哥總是默默的從早到晚，坐在小矮凳上，用手清理草皮上面的雜草。圖／作者提供

在這綠草如茵的草皮，常常光著腳，踩在柔軟、有溫度的土地，總是會有輕鬆、幸福的小確幸。

這當中，有個重要的關鍵，就是這位園丁大哥，他總是默默的從早到晚，坐在小矮凳上，用手清理草皮上面的雜草，春暖花開的時候，小草花開花，種子隨風四處飄揚，整片草皮馬上長滿雜亂的雜草。雜草草花一冒出芽，就要盡快用心地清理，才能維持這片綠草如茵。

每次在草地上看到他，我總會和他打個招呼，說聲謝謝，大哥總是很客氣的說：沒什麼，這是該做的事情，要做就做好。他告訴我，他不是園藝專業，只是用心想做好這項工作，就認真的去學習，向別人請教。

他指出，我也是一個特別的人，這個工作做了幾十年，從來沒有人向他道謝。每一次，我們就這樣的聊開了，園丁感謝這個工作，養活一家子人，心裡踏實，沒有任何憂慮，身體的勞動，睡得好，吃得下，令人羨慕。

想想這幾年，我們仁和居家醫療照護團隊，醫師和護理師一起提供居家醫療、居家安寧服務，用我們的醫療和護理專業，陪伴生命末期的民眾和家人，希望能在安寧緩和，生命能夠圓滿善終，家人能夠心安平安，這是一件不容易的事，但我們的生命老師都給我們最好的身教，告訴我們這件事應該繼續走下去。

這幾天，我們陪伴一位90多歲奶奶和家人，走過生命的歷程。

奶奶是在半年前，台北榮民總醫院神經科傅教授轉介給我們，重度的認知症衰退，藥物介入已經幫不上忙，加上老人家又有高血壓、糖尿病，膽囊疑似結石或腫瘤，老人家和家屬都有心理準備，不想進一步檢查確認，再讓老人家受苦。

因此，家人決定返家，在最熟悉的環境中，接受傅教授轉介的社區居家醫療團隊，我們才有機會陪伴這個案家。

老人家整天笑咪咪，一臉福相，每一次到宅訪視，我們自我介紹和問候，老人家一看到我們，都會笑瞇瞇地點頭，輕輕的說謝謝。做完身體檢查和相關護理工作，我們向家屬說明狀況、教導家屬及看護工護理工作，離開前，再向老人家說我們會再來看您，老人家總是笑瞇瞇地說謝謝。

半年來，有兩次不明發燒、畏寒、腹痛，我們初步判斷是膽結石併發急性發炎，建議送到醫院治療，穩定後再回家居家醫療。每次出院回來，訪視的時候，總是不捨老人家體力更加衰退、身體逐漸消瘦，慢慢的臥床時間越來越長，再也無法下床。

很幸運的是，老人家兒子和女兒盡心盡力，陪伴在身邊照顧，外籍看護妹妹也陪伴在側，隨時提供生活照顧。家屬也和我們建立起LINE群組，隨時聯絡討論老人家照顧狀況。

隨著體力的衰退，老人家意識、咀嚼吞嚥、排泄自主能力也慢慢在衰退，從可以自己吞嚥，到會嗆咳，到沒辦法自主吞嚥，血壓也下降到100以下，血糖雖然還是有一點高，持續和家屬討論，提供不同階段的建議，我們決定不放鼻胃管，也把血壓和血糖的藥物停掉，持續密切追蹤身體狀況。

所以，最末期幾天，就用棉棒沾著糖水，讓老人家用最原始的反射動作，盡量吸食液體，維持體力，到最後連吸食的反射動作也沒有了。

應該是最後的時候，我告訴家屬就讓老人家龜息法、多念阿彌陀佛。雖然吃得少，甚至於沒吃，身體會吸收在體腔裡的水份，讓呼吸比較順暢，水腫的壓迫也會減輕，反而會減少痛苦。加上維持生命，需要營養份，會自行代謝掉一些多餘的脂肪，所以老人家會從肥胖的福相，漸漸消瘦成為健康的體態。

我提醒家屬，往生前的徵候、處理的方式，也要安排生命禮儀。

到了臨終時刻，我和護理師到宅確認生命徵候，在家屬陪伴中，做出往生的宣布，並向老人家鞠躬祝禱。看護妹妹傷心的低頭擦眼淚，護理師擁抱著她，安尉她：謝謝妳的照顧老人家，她才能走的這麼安詳，再也沒有任何病痛了。

兩個小時後，案子到診所來拿往生證明，告訴我，現在有五、六個法師在家裡助念，我抬頭看著他，心裡滿滿的感激和感恩，這樣太好了，阿彌陀佛。

我們團隊就像園藝的園丁大哥，應用全民健康保險署的德政，為行動不便、有醫療服務需求的民眾，提供居家醫療服務。

我們順著大自然的法則，四季奧妙的變化，花開花謝，用醫療護理的專業，用心真心陪伴，一起走過道愛、道謝、道歉、道別的人生，緣起緣落，祝禱圓滿人生。

老人家門口，有一尊觀世音菩薩，每一次家訪和離開時，我都會合十禮敬。我相信，在阿彌陀佛、觀世音菩薩接引中，老菩薩一定安祥往生淨土，這個道場住家滿滿安祥。