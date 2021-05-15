永河採硫遊記傳，

日本開發多溫泉；

百年勝景風情變，

熱谷猶見冒白煙。

—〈北投溫泉〉

台灣多溫泉，從屏東四重溪，高雄寶來，台南關仔嶺，南投廬山，到台北北投，宜蘭礁溪，台東知本，都有著名的泡湯溫泉。北投溫泉最早著名。

北投溫泉靠近淡水，在產硫磺的大屯山。

1642年，荷蘭趕走入佔淡水雞籠的西班牙人。《熱蘭遮城日誌》記載，西班牙人佔淡水時，就有原住民採山上硫磺，賣給福建來的人。硫磺是做火藥的原料，大屯山北投一帶原住民，現在稱為凱達格蘭族。

1697年，福州火藥庫爆炸，郁永河冒險來台，從南臺灣府城坐牛車到北台灣的北投採硫磺，寫了《裨海紀遊》，記寫從府城台南，北經新港、麻豆、大肚、牛罵、大甲、竹塹到淡水，沿途所見之自然景觀與原住民之民情風俗的遊記。這是歷史上，第一位在300年前就走過台灣南北300公里荒烟，所寫的傳奇遊記。



郁永河著《裨海紀遊》封面。圖／呂自揚提供

郁永河寫了很多首生動的〈土番竹枝詞〉。第一首：「生來曾不識衣衫，裸體年年耐歲寒；犢鼻也知難免俗，烏青三尺是圍闌」。（犢鼻是齊膝短褲。烏青是黑布名。）

他走到北投有硫穴的山前說：「望前山半麓，白氣縷縷；如山雲乍吐，搖曳青嶂間。」更進半里，「草木不生，地熱如炙」。又寫〈北投硫穴〉詩說：「造化鍾奇構，崇崗湧沸泉」，「碧澗松長槁，丹山草欲燃」。附近居住有內外北頭（投）和大小雞籠等二十三社原住民。



郁永河《北投硫穴》詩碑。圖／呂自揚攝於台北市圖書館北投分館

清代曾禁採北投硫磺，後來設磺務局開採。日治時代，曾企業化開採硫磺。

1894年，有德國硫磺商人來北投，最先發現北投溪谷有溫泉，開設溫泉俱樂部，是台灣第一間泡湯溫泉。

1896年，日本人在新北投山谷，設立台灣第一家溫泉旅館「天狗庵」，野溪也有露天浴溫泉。之後建北投溫泉公共浴場和公園，成為日治時代著名觀光區。很多文人雅客都前來北投溫泉泡湯作詩。

1911年，梁啟超來台灣曾遊北投，寫了《北投溫泉》詩，前四句：「尋幽殊未已，言訪北投泉；曲路陰迴壑，海流碧噴煙。」

日治時代，北投溫泉溪谷，曾有遊客失足被高溫燙死，因此被稱為地獄谷。到1960年代仍叫地獄谷，是台北大專學生喜歡的郊遊地。地獄谷溫泉熱可煮蛋，名稱不雅，後來改名為地熱谷。



北投溫泉地熱谷園區入口。圖／呂自揚攝影

1960〜70年代，北投溫泉旅館爭先開，曾多達70多家，還曾變成風化區。到1990年代，溫泉旅館已無幾家。

現在北投溪溫泉區地熱谷，已轉型為觀光休閒旅遊區。園區草木清翠，有把日治時代北投溫泉公共浴場整修成的北投溫泉博物館，北投文物館，有著名綠建築的台北市圖書館北投分館，凱達格蘭文化館也在附近。



凱達格蘭文化館原住民雕像。圖／呂自揚攝影

地熱谷溪底都是大小石頭，水流清澈成綠色，有硫磺味。很多大小石頭都有顏色斑駁的黃色硫磺。

遊客喜歡到水清成綠色的溪裏戲水，坐在溪石頭上看風景野餐，在觀景台觀賞出溫泉處的溪谷。出溫泉處的溪谷。每天都熱氣蒸騰，一直在往上冒著縷縷白煙。蒸騰的縷縷白烟，把溪谷籠罩成白濛濛的一片。



地熱谷的溪石有黃色硫磺。圖／呂自揚攝影

300年前的郁永河來北投採硫磺時，一片蠻荒，他遠遠就看到「望前山半麓」，在冒著「白氣縷縷」的白烟，附近居住的是凱達格蘭族原住民。

300年後的北投，山河景觀已有很大改變，山上的硫磺因品質不如進口，已不採。附近的原住民有的漢化，有的他遷。只有北投溫泉區的地熱谷，仍舊在「白氣縷縷」的冒白烟，並成為知名的溫泉旅遊名勝。

附記：

一、郁永河300年前採硫地點，已難明確查考。

二、台師大地理系畢業的台南女中名師顏金良，曾騎著摩托車，順著300年前郁永河採硫行走路線，從台南到北投天母，並重遊大屯山區的硫氣孔區。然後研究相關歷史地理，把郁永河的《裨海紀遊》，改寫創作成歷史長篇小說《走過荒烟——三百年前老台灣的探險》，由筆者主編的河畔出版社於1981年出版，後來改書名為《前進老台灣——郁永河採硫傳奇》。



顏金良（顏巖）著根據郁永河《裨海紀遊》改寫成歷史小說《走過荒烟—三百年前老台灣的探險》和改名新版《前進老台灣—郁永河採硫傳奇》封面。圖／呂自揚提供