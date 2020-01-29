中國武漢肺炎疫情延燒，行政院長蘇貞昌日前宣布台灣口罩禁止出口一個月，藝人范瑋琪怒罵是「狗官」，對此，蘇貞昌今（29）日回應，不必一般見識。

政府宣布口罩禁止出口1個月，范瑋琪在臉書怒罵這是一件低俗、沒人格的臭流氓行為，「我他媽的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？？都什麼時候了！！王八蛋（都）不會這麼泯滅人性！都什麼時候了！！」，卻遭網友圍剿，范瑋琪事後發聲明，認錯道歉。

對此，蘇貞昌今天視察中央流行疫情指揮中心受訪時回應，作為行政院長，他一定為國人的健康嚴格把關，她已經認錯道歉，不必一般見識，也許出發點不同、心態不同，講不同的話，不必計較。

此外，副總統當選人賴清德日前表示，武漢肺炎疫情越來越嚴重，正是和對岸共同合作的時機，卻遭綠營支持者批評，蘇貞昌說，賴清德準副總統很清楚 全球一起都在防疫，我們當然自救才能救人，在政府行有餘力的時候，都樂於幫助別人，任何地方的人都一樣。

他說，政府限制口罩出口，也是要保護國人，要用口罩時有足夠的口罩，我們沒有針對哪個國家，賴清德的意思跟政府的意思完全一樣，「我們都一樣照顧國人、我們都一樣樂於助人。」

至於滯留武漢的台灣人想包機撤離，國台辦卻給了軟釘子一事，蘇貞昌指出，政府對滯留在中國武漢的國人同胞非常關心，早有海基會和對方聯絡，但對方沒有直接聯絡，不過有公開表示會了解、照顧等等，還是會持續溝通。

關於部會首長有些有戴口罩、有些沒戴，未來是否有統一標準？蘇貞昌說，政府一再呼籲，如果有狀況，要盡快戴口罩就醫，如果沒有任何狀況，如常生活就可以；另外，戴口罩有沒有必要，也是視各環境情況有不同，譬如如果是開放空間，大家都健康正常，其實如常生活就可以了。