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每日國際焦點

法國與希臘簽約軍售希臘3軍艦共30億歐元後，表示歐盟不可再天真需建立國防武力。

北韓試射超音速飛彈。

海地總理Ariel Henry解散選舉委員會，大選停擺。

伊朗於亞塞拜然邊界軍事演習，稱亞塞拜然與以色列交好。

日本

財務大臣麻生太郎呼籲結合貨幣與財政政策以拉高通貨膨脹率至央行目標2%。

英國國防部長表示將開始與日本正式會談討論加強雙方國防合作關係。

南韓

SK Innovation將與福特汽車共同投資114億美元於美國興建福特 F-150電動車組裝廠及3座電池廠。

北韓

試射超音速飛彈。

中國

政府要求萬科、金茂、華潤購買恆大資產。

印度

發表高產糧種，包括可直接播種不需育苗插秧的抗除草劑稻米。

核准印度血清研究所於諾瓦瓦克斯臨床試驗中納入7~11歲兒童。

澳洲

公平會稱需制止Google以搜尋壟斷地位打擊其他廣告競爭對手。

紐西蘭

立法限制房地產投資人房貸利息抵稅，以打壓高漲房價。

印尼

預算委員會通過總統左科威2022年預算27140兆印尼盾(1904億美元)，赤字4.85%GDP。

菲律賓

核准12歲以上施打疫苗。

馬來西亞

推動5G的國家數位公司，選擇瑞典電信設備商愛立信來推動5G國家網路。

新加坡

非住民年減10.7%，使總居住人口（含外勞、留學生）年減4.1%至545萬人，連續2年人口下降，1950年以來最大減幅。

越南

越南、寮國、柬埔寨進行高峰會強化三國關係。

泰國

全國洪水已6死，軍方動員加固堤壩避免洪水淹至首都曼谷。

巴基斯坦

與阿富汗塔利班政府討論延伸中巴經濟走廊到阿富汗。

哈薩克

土耳其機場營運商TAV Airports貸款4.5億美元投資阿拉木圖機場升級。

歐盟

不再保證巴爾幹六國未來一定能加入歐盟。

英國

將放寬農業基因改造規範。

法國

與希臘簽約軍售希臘3軍艦共30億歐元後，表示歐盟不可再天真需建立國防武力。

賽諾菲因對手太過成功，放棄自身mRNA疫苗開發。

義大利

686偷渡客擠在破舊漁船上抵達蘭佩杜薩島。2021年至今已有44778偷渡客抵義。

西班牙

拉帕爾馬島火山熔岩抵達海邊。

白俄羅斯

總統盧卡申科表示將修憲防止反對黨當權。

波蘭

總統Andrzej Duda尋求延長與白俄羅斯邊界的緊急狀態。

匈牙利

因與俄羅斯的天然氣採購，和烏克蘭交惡，雙方互相召回大使。

瑞典

哥特堡住宅區爆炸起火16住院4重傷，警方調查中。

丹麥

延長貂養殖禁令至2023年。

克羅埃西亞

要求醫療與照護人員必須施打疫苗或陰性證明。

美國

財政部長葉倫警告美國已達舉債上限，10月18日之後政府資金流將告罄。

加拿大

淡水河谷表示受困39礦工中35人已經脫困回到地面，剩下4人也正脫困中。

哥倫比亞

軍方28日表示轟炸哥倫比亞人民軍，擊斃至少10人。

厄瓜多

今年第三度監獄暴動，24死48傷。

海地

總理Ariel Henry解散選舉委員會，大選停擺。

玻利維亞

古柯農於拉巴斯抗爭發生警民衝突。

以色列

美國國安顧問蘇利文前往埃及討論以色列與哈瑪斯停火問題。

沙烏地阿拉伯

核准埃及國家銀行在沙國開設分行。

斥資500億里亞爾復興紅海岸觀光。

土耳其

總統艾爾段要求普丁恢復敘利亞伊德利卜省穩定。

伊朗

美國要求中國減少採購伊朗原油。

於亞塞拜然邊界軍事演習，稱亞塞拜然與以色列交好。

約旦

國營航空公司恢復前往敘利亞大馬士革航班。

阿爾及利亞

法國將減少發給阿爾及立亞、摩洛哥、突尼西亞簽證，減幅達1/3，因三國不願收回偷渡客。

幾內亞

過渡委員會一致通過軍政府成員不得參選下次大選。

蘇丹

掃蕩伊斯蘭國行動5人陣亡。

尚比亞

積欠中國債務高達66億美元。

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