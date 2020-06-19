蘇院長宣示「為全體國人打造一把開啟政府各項線上服務的鑰匙」，然而縱橫兩岸三地eID廠商所打造的，是讓國人也受制於港版國安法的港版身分證？還是開啟直通中國公安部服務的鑰匙？（圖為內政部身分證再設計活動設計獎）圖／取自內政部網站

拜讀波音公司前駐台代表廖宏祥先生大作（「再論數位身分證 不能沒有系統工程」6月15日刊載）結語指稱：「數位身分證的資安不能單獨看待，而應與軟、硬體及管理制度一體處理，而這就是系統工程。台灣的政府和資訊產業以全新的心態運用系統工程，實刻不容緩。」本人深感認同。

參考彼岸發展eID的歷程，中國eID全名為「網路電子身份標識（elD）」。只要有eID載體，也就是晶片系統（主要包括作業系統（OS）及應用程序（Applet）），通過「公安部公民網絡身份識別系統」簽發的eID，就可以在線上線下實名證明你自己，當然也可以讓強國不論天涯海角找到你。

中國公安部自2010年開始投入eID研發，2017年對外展示研發成果，當時中國媒體稱「公安部放大招：身份證將迎大變革」。經中國eID官網認證，與公安部合作eID載體的OT MORPHO（被Idemia併購），也是目前為香港政府製發全港身分證，以及現為台灣製作New eID樣卡，並負責全台十年至二十年國人三千萬張至六千萬張空白身分證的同一供應商（資料來源：eid.cn），堪稱為縱橫兩岸三地eID的廠商。

我國原訂10月換發New eID，目前不知延到何時。相較之下，2018年底開始換發身分證的香港，其時程早於台灣至少兩年。然而，以政府資訊比較台港身分證，不論是供應廠商、列印技術、安全防偽設計，台港均無差異。未來台灣New eID會不會成為港版身分證？亟待國人關注。

台灣New eID 香港智能身分證比較表



台灣、香港身分證設計比較表。圖／陳逸南提供

縱橫兩岸三地eID的廠商，2017年一方面拿下香港身分證標案，另一方面似乎悄悄展開對台灣eID的策略布局。經本人檢索專利資料發現，2017年Idemia於台灣提出以eID為內容的專利申請，同年更申請兩組各四項晶片系統安全認證（資料來源：Common Criteria for Information Technology Security Evaluation官網），其中一組晶片系統，甚至非常直白以「Taiwan eID」命名，並與「自然人憑證」的中華電信聯名合作。

2017年我國eID尚在公聽會討論階段，行政院至2019年8月才通過結合「自然人憑證」的「數位身分識別證（New eID）」，並公布政策時程。縱橫兩岸三地eID的廠商，卻可提前逾兩年「超前佈署」，早在2017年就將「Taiwan eID」整組晶片系統申請認證，並與「自然人憑證」中華電信合作，究竟是神機妙算？還是神通廣大？

特別值得注意的是，縱橫兩岸三地eID的廠商，不論在孟加拉、香港、菲律賓各國，都以自己名義投標，唯獨台灣既然早經「超前佈署」逾兩年，卻隱身得標廠商背後？是否不想受到合約限制拘束或機關管理監督？內政部及中央印製廠如何要求並確保縱橫兩岸三地eID廠商，對全民個資隱私及資安國安，均負起與得標廠商同等責任義務？

蘇院長宣示「為全體國人打造一把開啟政府各項線上服務的鑰匙」，然而縱橫兩岸三地eID廠商所打造的，是讓國人也受制於港版國安法的港版身分證？還是開啟直通中國公安部服務的鑰匙？系統工程風險未經審慎評估，尚有資安國安與欠缺專法等重大議題待解，本人剴切籲請政府傾聽民意，萬萬不可冒進。