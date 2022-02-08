羅馬奧運時，台灣「被要求以Taiwan名稱參賽」，結果在手持「抗議」字樣的牌子下進場。當時如能借力使力，為台灣正名，也不會淪落成今天不倫不類的「中華台北」了。圖為1960年羅馬奧運，開幕典禮上的「台灣」代表團，林鴻坦舉著「UNDER PROTEST」的白色橫幅。圖／擷自維基百科，公有領域

眾所矚目的「冬奧」，由於歐美抵制中共，導致在隆重開幕後的體壇盛會，可能將會籠罩在共產集團與民主陣營「意識型態」彼此較勁的氛圍中？這比起過去的蘇聯曾因「入侵阿富汗」而被美國發起「抵制莫斯科奧運」，雖沒同樣嚴峻；但，共產政權盟主慘遭民主陣營國家群起杯葛之「浩憾」則是既成事實！而本屆奧運，除歐美官方已公開抵制外，讓中共難堪的是，亞洲的印度居然在「冬奧」前夕也開記者會宣稱「北京選擇將奧運會（聖火）政治化之舉令人遺憾」！並還聲明印度外交使節接踵不出席「冬奧開幕和閉幕儀式」！

類似的「奧運」摩擦，除大國之間有「心結」外，台海兩岸在此一國際競技場合也發生過多次「漢賊不兩立」的風波！因五零年代國共內戰後的雙方關係激化，早於1952年之芬蘭赫爾辛基的奧運會，國際奧委會便首次討論「中國問題」，決議兩岸可「同時參加」該屆奧運；結果，台灣卻秉持「誓不兩立」國策憤而退賽，讓「建政」才三年的中共得以首度參加奧運！而四年後在澳洲墨爾本的奧運，台灣提以「中華民國在台灣」名稱出席；但國際奧委會卻要求以「福爾摩沙（Formosa）中國隊」和毛澤東的「北京中國隊」同步參加！結果，反而是中共堅持「台北不退、北京不入」退賽杯葛！然後到了下一屆在羅馬舉辦時，奧委會又對台提出不合理要求，直認為該以「中華奧林匹克委員會」為名稱，唯仍需以「台灣」名義參賽……台灣雖委屈求全參加，但為表達抗議遂在開幕時手持「抗議中」（Under Protest）看板走過司令台和繞場一圈，據了解：這是奧運史上，目前「唯一」在開幕場合公開抗議的空前紀錄。

隨後舉辦的東京及墨西哥奧運，台灣雖使用「中華奧林匹克委員會」名稱（日本是同意持「台灣」看板列席）；但在出場播報或大會公報文件上仍稱為「台灣」；然而到了1972年在加拿大蒙特婁舉辦時，由於地主國加拿大剛與中共建交，總理杜魯道（現總理之父）竟宣佈加國支持「一個中國」，故除非台灣改名……否則便不得入境！導致台灣代表隊當時已抵美過境想轉飛時卻不得其門而入，最後被迫「打道回府」退出奧運。後來，奧委會曾針此達成「名古屋決議」，協商推翻以前各項協定，只「確認」中共資格，迫使台灣因此暫停所有奧運活動！遂向奧會總部所在的瑞士洛桑法院申請「假處分」請求執行暫停「名古屋決議」……最後，迫於國際現實而無奈接受「洛桑協議」，從此確認台灣的奧會正式名稱定位為「Chinese Taipei」！事後，據媒體解讀「Chinese」一詞是讓兩岸「各自解釋」空間，讓北京想的「台灣愛怎麼搞、就怎麼搞；但對外表象還是「兩岸一家、不能說兄弟倆分家」，切實執行鄧小平當時堅稱「台灣除名字不再叫中華民國，其它稱呼，中共根本不介意」的指示！自此以後，所謂「Republic of China」「R.O.C」……等英文名稱就不准出現，只剩北京所拍板的象徵「中國人、中華民族」涵意之「Chinese Taipei」！當時出面談判的沈君山曾向時任台北外交部長的蔣彥士報告「用Chinese Taiwan 會比Chinese Taipei 好！用台北則好像不倫不類」！蔣彥士也做如是觀！但據傳層峰忌諱「台灣」字眼而作罷？事實上，中共原本還同意台灣隊旗可用「國民黨黨旗」進場；但台北認為中共是用五星旗，若台灣用黨旗豈不矮人一截，於是又自行再設計「梅花旗」以取代國旗，而國民黨「黨歌剛好是中華民國國歌」之故，遂以國旗歌來「取代」國歌！從上述「奧運模式」之妥協過程，實已曝露當時兩岸「黨國不分」。

故總結台灣參加奧運賽事之演變歷程，只有在參加巴黎奧運會是首次、名稱就以「中國」名之；但在芬蘭奧運發生「兩岸同時受邀，首次發生名稱爭議，導致台灣退賽」。到了羅馬奧運時，台灣「被要求以Taiwan名稱參賽」，結果在手持「抗議」字樣的牌子進場！其後的東京奧運、墨西哥奧運，則全是「以Taiwan中華民國名稱進場」；隨後因為退出聯合國之故，在德國慕尼黑奧運「以Republik China名稱進場，中共因故未參賽」！到了加拿大蒙特婁奧運，反因「名稱」問題使台灣退賽；其後美中建交，奧委會同步將台灣奧會名稱決議Chinese Taipei Olympic Committee！隔年台灣與國際奧委會簽締「洛桑協議」，名稱自此變成「中華台北」（Chinese Taipei）迄今。入場順序則依據縮寫的「TPE」排在「T」組，台灣終獲重返體壇可以正式參賽奧運。

從上述國共在「奧運」正名之爭的不堪回首過程中，台灣曾為名稱而毅然決然退賽、或由楊傳廣手執「抗議」字牌進場、以及「慘被東道主排擠不得其門而入退賽」、乃至於「名不正、言不順被迫取名Chinese Taipei 」……凡此種種，在在呈現「打落牙齒喝血吞」的滿腹苦水，其中想爭取的是「捍衛國旗」與堅持「一邊一國」事實！如今，難道是台灣的各體系教育全面潰敗？怎會有堂堂空軍上將的夏瀛洲公然敢說「國軍、共軍都是中國的軍隊」！且迄今沒事……顯見空官「壯志凌雲」軍魂已蕩然！簡直像「陸官畢業投奔北京當官的叛徒林毅夫」，全都是軍事敎育下丟人現眼到極限的污點。

如今，台灣參加「冬奧」競速滑冰的國手兼掌旗手黃郁婷，她不但在賽前明目張膽穿上「CHINA」隊服PO上網對外炫耀？儼然「完全忘記本身是台灣國手身分」！這代表台灣隊的黃郁婷在被朝野圍剿時，還在其臉書發文表示「運動歸運動，在運動界裡，我們沒有國籍之分，大家賽場下都是很要好的朋友！我也不想要模糊焦點。你可以不需要幫我加油，但請記得幫你想支持的運動員加油！」且在上月底還上傳過影片，內容竟「邀請中國民眾為她們加油打氣，並祝福大家新年快樂」！黃郁婷所提的祝福是「兩岸三地的同胞們」新年快樂，此舉再引發網友不滿、點燃外界更大的怒火。

回顧台灣在上屆東奧是摘下了空前的二金、四銀、四銅亮麗成績！北京當時還「吃味」得處心積慮讓台灣「穿小鞋」！徒讓中共的強行統一本質原形畢露，對台灣而言，不啻也因此應驗「塞翁失馬」？其所作所為讓台灣「提高警覺」！孰料在「冬奧」揭幕之前，台灣國手黃郁婷竟「毫無台灣同理心」的言行舉止、不知「闖禍要道歉」、並在FB上秀出「台北官方對其關照有加」？如此荒腔走板的行徑，實曝露台灣敎育普遍失敗！敎育部及體育署……等部門該有官員引咎負責；否則……其後遺症可能眾怒難犯，連帶將影響到年底大選走向？

（本文轉載自綠色和平廣播電台）