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每日國際焦點

巴基斯坦外長宣布19日於伊斯蘭馬巴德召開伊斯蘭合作組織緊急會議討論阿富汗局勢

印度軍方在那加蘭誤認為一群勞工是民兵開火導致14死引發暴動

阿拉伯聯合大公國國防部長表示購買法國戰機並非要取代美國F35戰機

美國1976年共和黨副總統候選人、1996年共和黨總統候選人鮑勃·杜爾過世，年98

日本

愛子公主慶祝20歲生日

南韓

賭場營運商天堂集團11月營收大跌53.6%

中國

廣州恆大足球場將成為最大爛尾球場

印度

印度軍方在那加蘭誤認為一群勞工是民兵開火導致14死引發暴動

印尼

塞梅魯火山爆發14死56傷1300撤離

越南

表示在受美國警告匯率操作後，會更注意貨幣政策

緬甸

仰光軍車撞入抗爭群眾5死15被捕

巴基斯坦

外長宣布19日於伊斯蘭馬巴德召開伊斯蘭合作組織緊急會議討論阿富汗局勢

阿富汗

美德英法多國對阿富汗前政府官員與士兵傳遭報復殺害失蹤表達關切，塔利班否認有報復行為

英國

森寶利超市擔憂疫情停止聖誕活動

法國

英國首相強生下令與法國緩和關係

德國

德國之聲停止與約旦新聞來源Roya TV合作，因其社群網站上發表反以色列反猶太言論

俄羅斯

美國總統拜登稱若俄國入侵烏克蘭將施以很多制裁

白俄羅斯

召喚烏克蘭軍事專員抗議烏克蘭直升機侵入領空，烏克蘭否認

比利時

反防疫抗爭演變為暴動

葡萄牙

總統下令國會解散，準備於2022年1月30日進行大選。10月國會否決預算導致倒閣

美國

1976年共和黨副總統候選人、1996年共和黨總統候選人鮑勃·杜爾過世，年98

加拿大

2021年小麥減產38.5%，油菜籽減產35.4%，大豆也減產，僅玉米增產3.1%

阿根廷

捐贈3萬劑阿斯特捷利康疫苗予巴貝多

以色列

地產建設公司同意以8.55億美元出售紐約曼哈頓匯豐大樓予紐約房地產公司創新房產，虧損4500萬美元

沙烏地阿拉伯

石油以外經濟領域11月持續成長，11月採購經理人指數56.9

阿拉伯聯合大公國

阿聯最高國安顧問Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan訪問伊朗

土耳其

預定出售20架Bayraktar無人機予烏克蘭

埃及

比利時眾院發言人感謝埃及協助打擊偷渡

伊朗

阿聯最高國安顧問Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan訪問伊朗

約旦

法院判決監禁5衛生部官員，因失職導致醫院缺氧氣而使染疫病人喪生

敘利亞

外長訪伊朗抵達德黑蘭

南非

狂野海岸群眾抗爭反對殼牌探勘石油

利比亞

25年來首度有渡輪抵達土耳其

甘比亞

總統於大選中領先，反對黨不承認結果

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