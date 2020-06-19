門諾基金會長期以來除了投入老人照顧事工，今年也在花蓮縣政府的補助下開辦「老人及身心障礙者家庭支持服務計畫」。今年度花蓮北區新城工作站、花蓮工作站與吉安工作站以每個月一堂課的頻率，從5月開始將辦到9月為止。課程內容包含老人照顧、醫療資訊、營養飲食，也安排心理及手作課程，希望紓解照顧者的壓力，讓他們獲得人際的支持與同理並增加照顧技巧與知識。

依據內政部人口統計資料顯示，花蓮縣2019年6月底老年人口比例已達16%，然加上人口老化、年輕工作人口外流等狀況，在花蓮地區老老照顧的現象更是嚴峻，照顧者自身常伴有三高、關節退化、情緒等慢性疾病。相較於失能者，照顧者所受到的關注相對來得少，往往成為「隱形的病人」，是家庭照顧者的困境。

吉安工作站林珮綺老師分享，她在2018年接手這項課程時僅有六位參與者，如今平均參與課程的人數已達到每月三十人，主要是她透過創設照顧者家屬的群組，並經常打電話關心慰問甚至登門拜訪，逐漸與個案的照顧者們建立良好且緊密的關係，得以了解他們的需求。甚至每堂課程結束後，林佩綺老師還會發放滿意度調查問卷，讓照顧者們感受到門諾基金會對於他們的支持與鼓勵。今年還有四位學員是遠從鳳林搭火車上來參加。學員們表示，雖然路程遙遠但可以學習到照顧的技巧與知識，也同時紓解心情與放鬆，對他們來說幫助真的很大。



學員們動手手作，放鬆身心。圖／門諾基金會

根據統計，全台灣約有90 萬的家庭照顧者，平均每位家庭照顧者每天投入10個小時照顧家人，平均照顧失能家人長達9.9年，可見照顧家人是一條艱辛漫長的路。門諾基金會表示，他們確實發現照顧者的困境，一旦輕忽就容易發生社會悲劇與家庭衝突，因此關心家庭照顧者、提供給與他們社會支持非常重要。

門諾基金會除了關心照顧者的狀況並適時陪伴，長期以來也有辦理照顧者的相關計畫，並且於花蓮市、新城秀林鄉、吉安鄉、玉里鎮成立支持團體據點，同時於2019年開始將資源拓及花蓮南區，陸續於玉里、卓溪、瑞穗、富里再增加家庭照顧服務者據點，讓照顧資源能夠深入偏鄉，建立照顧者多元支持系統。今年更增加照顧者與慢性疾病長者的自我健康管理課程，使家庭照顧者獲得更多的服務與資源，能更健康自信地照顧家人。目前2020年度「老人及身心障礙者家庭支持服務計畫」和「家庭照顧者支持服務據點」會持續舉辦課程到11月，歡迎同為照顧者的花蓮鄉親一同來參與！

課程聯絡負責人如下

花蓮北區負責人李中玉03-8662100#13

花蓮南區負責人江美葉03-8661069#11



學員開心展示手作成果。圖／門諾基金會