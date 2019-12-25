選舉是民主政治最重要的實踐手段。其目的是解決矛盾，凝聚共識，用數人頭代替砍人頭。但是民主的實踐，是一種「理想」，實際運作起來，卻往往不是那麼理想。從台灣有選舉以來，讓我們看到很多選舉的弊端。所謂「徒法不足以自行」，在未脫人治社會的落後國家，尤其如此。從這個角度來看，政治上台灣仍然是一個落後的國家。

2020的大選，更徹底暴露了台灣民主的不成熟。這個不成熟，主要歸因於選民的不成熟。選民思想的不成熟，讓政客可以很容易利用人性的弱點，收買、恐嚇或欺騙性的宣傳，操控選舉。國民黨選出來一個「非典」候選人，反而成了蔡英文這個「非典」候選人選情的免疫注射。很多不滿蔡英文的綠營選民，不得不被綁架，決定含淚投票給蔡英文。最大的藉口就是不選蔡英文，難道要讓韓國瑜當選嗎。政黨政治的輪政制衡原理，在這時完全失效。盡管我在民報的專文中曾詳細論證，「芒果乾」是假議題。但言之鑿鑿，聽者藐藐。更糟糕的是，在激烈的選戰中，一有批評蔡英文的言論，不理性的英粉就非常緊張，跳出來指責批評者。他們完全不管這些批評有沒有道理，只一味說：難道要讓韓國瑜當選嗎？他們的心情我完全可以理解。但是他們失去冷靜思考的能力，彷彿病人發高燒一樣，實在令人匪夷所思。所以我早已決定在這時候不再批評蔡英文，也不再和英粉爭論。因為你說得越有道理，論述越有根據，他們就越緊張，辯論也就越激烈越不講道理。

最近好幾次民調，出現蔡英文壓倒性大勝韓國瑜三十趴以上的結果，如果沒有作假，看起來蔡英文是贏定了。其實對這一次總統選舉，我早已失去熱情。不管誰贏，對台灣都是傷害。而我早就不相信誰不當選就會亡國這一套宣傳。但是自從蔡英文夥同民進黨幫眾作掉賴清德之後，生米已經煮成熟飯，多說無益。此時此刻，我對民進黨也完全失去信任。

最近的民調，讓我得到一個靈感。假設蔡英文已經當選，這時英粉應該已經退燒，而且也不必再被餵食「芒果乾」了吧，因為韓國瑜已經不是藉口。他們有沒有可能冷靜下來理性思考蔡英文的諸多問題呢？包括現在一些學者正在堅持追究的假論文、假博士和國民黨黨國惡勢力包庇的真相。萬一到時候被證明蔡英文沒有博士論文，學位造假而且犯下一大堆刑法罪行，那時英粉還會用芒果乾來替她護短嗎？他們如何面對自己的良知呢？台灣人誠實純樸的價值還存在嗎？

國會不能讓國民兩黨為所欲為

更重要的是，蔡英文在這種民調的基礎上，她連被強烈質疑的施政，似乎也絕不會承諾任何改革了。這是選民自己造的孽。只是令人不甘心的是反對她的人民卻必須共同承擔後果。司法不改革，就是讓人民繼續在國民黨司法惡勢力結構的壓迫下，任人宰割。沒收公投，就是沒收人民行使直接民權，讓那些私心自用的政黨和政客當皇帝。收買媒體，就是剝奪人民第四權的行使。這些都是國民黨、共產黨和民進黨正在做的惡行。現在既然總統選舉已經沒得救藥，人民只剩下一個機會自救。那就是立委的選舉。我們絕對不能讓國民兩黨為所欲為。因為小黨很多，而席次很少。如果依照個人過去的習慣或地方派系樁腳關係去投票，勢必選票分散而全部落選。所以這一次立委選舉，獨派選民一定要根據台灣前途和政見理念，儘量把票投給堅持司法改革、公民陪審、正名公投、聯合美日、廢除一例一休的喜樂島聯盟。讓堅持這個理念和路線和監督蔡英文以及民進黨的獨派，可以在將來的立法院發揮力量。這是獨派現在唯一可以寄望的選擇了。