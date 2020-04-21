內政部即將啟動數位身分識別證（New eID），政府對空白身分證及印製設備之實際製造者，應掌握其生產場域，嚴加檢視ISO規範及認證。更應落實查核國內廠商，以視訊VR監控境外廠商，莫因疫情監控失周。圖/取自內政部

為打造通往實體與虛擬世界的鑰匙，迎向智慧政府及數位國家，內政部將數位身分識別證（New eID）託付中央印製廠，其中最關鍵的空白身分證及個人化印製設備含系統，則以33億台幣預算進行「PC晶片卡及印製設備乙式」採購案，由東元團隊得標。

查中華印刷科技學會於今年1月8日發表「數位身分證換發案，驚傳廢標再開標」一文指出，得標的東元團隊係結合宏通數碼、東元捷德、中華電信，與國外Veridos及Idemia等。

另查，世界銀行官網曾公開一份成果報告，說明孟加拉貸款發展eID履約情形，依照世界銀行報告，Oberthur Technologies（2017年合併為Idemia）與孟加拉簽約，約定以法國維特雷（Vitre）作製造地，因產能不足、交貨遲延，改以深圳為第二製造地。孟加拉同意並派員至深圳實地查核，但其後又發生遲延，縱孟加拉同意再展期一年，仍然繼續延遲（http://documents.worldbank.org/curated/en/352861536615237621/pdf/ICR00004570-09072018.pdf）。

由該公司資料顯示，Idemia在中國設有愛德覓爾（深圳）科技公司，深圳Idemia在亞太地區唯一的個人化生產基地（http://www.pjob.net/resume/util/168689.html），如發生eID無法交貨的問題，其權宜之計，由原先約定的製造地法國就近改為中國。

資安風險應嚴加管控

本人發現，孟加拉發展eID有世界銀行金援及監督，而台灣是世界銀行的孤兒，如果發生問題，可能沒有那麼幸運。因疫情之旅行檢疫、隔離限制，尤其安全考量，主管機關無法派員到海外，境外製造之適任性查核、場所安全測試，所有實地稽查無法進行，極易淪為無從監管的局面，可能問題重重。

目前不少廠商以疫情中斷供應鏈、邊境管制，取具中國不可抗力證明之理由，申請展延履約期限。然台灣疫情控制得當，備受國際肯定，若無法掌控及落實New eID專案各項測試、核樣及交貨期程，恐將嚴重影響政府威信。

又，就空白身分證及印製設備之實際製造者，應掌握其生產場域，嚴加檢視ISO規範及認證。更應落實查核國內廠商，以視訊VR監控境外廠商。莫因疫情監控失周，放任「以次充好」情形發生，乃至變換工廠、產線，一旦病毒、駭客入侵工控系統，將危殆國安及全民個資隱私，New eID的資安風險將難以管控，其後果不堪設想。

如果數位身分證New eID步上孟加拉的後塵，政府預計在10月換發New eID，恐無法如期達成任務？如果發生「慶富案」的重演？將是全民的不幸。