作者指出，視人命如草芥的共產黨沒有什麼事情是做不出來的。圖為維吾爾再教育營影像。示意圖／擷自公視新聞影片

中共殘暴對付手無寸鐵的法輪功、東土耳其斯坦（新疆）、圖博（西藏）已經很久了，一些國際人權組織和人士早已經有嘴講到無涎，相關證據鐵證如山並且歴歷在目，許多政客、商人和藝人等就是選擇視而不見。

去年中共在世人面前毫不避諱的殘暴對付香港民眾和學生，暴行令人髮指卻獲得許多中國民眾力挺；當年中共尚未奪權成功時，為了和中國國民黨打仗，在長春圍困戰中不惜活活餓死幾十萬無辜中國老百姓，視人命如草芥的共產黨沒有什麼事情是做不出來的。

支持新疆血棉花是罪人

東土耳其斯坦的集中營是21世紀全體人類的共同恥辱；活摘器官是21世紀全體人類的共同恥辱；對中共鎭壓圖博視若無睹是自由世界的奇恥大辱。

對納粹中國的暴行，你選擇力挺中共？犬儒式的鴕鳥心態？選擇視而不見噤聲？抑或是依附在中共旁，也想分一杯羹？

二十世紀人類的恥辱納粹德國集中營的獄卒最後都被法庭判定有罪，聖經故事也認為他們有罪；意思就是：如果壞人脅迫你殺無辜的人，威脅你如不殺他，就殺掉你；如果你選擇殺無辜的人，上帝將判你有罪；上帝要求你捨身取義上天堂！

現在主動或被動支持新疆血棉花的，你們都有罪，你可以有為自己的罪行辯解的理由，你自己去告訴上帝吧！