最近媒體報導，中國企業利用「美國技術」製造超級電腦，用於中國解放軍開發「超音速飛彈」的模擬設施，當中的晶片由台灣世芯電子公司負責設計，下單台積電生產。經濟部部長王美花還幫忙澄清，台積電生產產品符合台灣與美國規定，不料，美國商務部立即將飛騰等七家科技公司列入黑名單，直接打臉王美花，理由是這些實體協助中共軍事行動，破壞穩定。

報導指出，台積電將無法接單生產來自飛騰的訂單，因比例極小，對台積電影響影有限，之前華為海思被美國擴大制裁，以目前產能吃緊狀況，來自飛騰產能很小，缺口更會被其他客戶搶著要。

來自飛騰的訂單小，但是幫助敵人開發武器的指控却很嚴重。台積電幫助中共發展最先進的導彈，不就是符合共產黨的宣傳：「只要你有錢，就算要買用來吊死資本家的繩子，資本家仍然會賣給你。」實在令人擔心與失望。我們不譴責台積電，因為台積電只是一家民營公司，沒有能力也沒有責任去判斷對方買的晶片是做什麼用途，而這個責任就在「台灣政府」。

台灣企業與中國「暗通款曲」

台灣的科技廠商真的在幫助老共嗎？財信傳媒董事長謝金河先生給我們答案，日前他在臉書指出：「過去一年來，美國幾乎封殺了中國獲取半導體的源頭，但唯一的破口卻在台灣。他表示，台灣有許多企業與中國『暗通款曲』，包括許多『洩密案』，或是台灣『科技人才被挖角』，或『重要科技技術流向中國』，導致美方開始盯緊台灣。」

謝董事長知道「台灣有許多企業與中國暗通款曲」，難道台灣政府不知道？答案是「當然知道」。

日前媒體披露，台灣政府成立的智庫、「國防安全研究院」研究員歐錫富為台積電辯護：「這些私人公司做生意，並不考慮國家安全等因素」。但是歐坦承指出「美國和中國都同時有最終將台積電的芯片用於軍事目的」。歐的言論證實台灣政府早就知道「台灣廠商一直在供應軍用晶片給中國解放軍」。真正的事實是台灣處在兩難之間，一方面依靠華盛頓來防禦北京入侵，另一方面又依賴中國市場（中國市場占台灣貿易額的35%）。既不敢違反美國的政策，又不敢得罪中共。

再者，跟飛騰合作負責設計晶片，並下單給台積電的台灣世芯電子公司表示，它跟飛騰簽署的協議規定，其芯片不用於軍事用途。但是2018年世芯發布的新聞稿還介紹說，它們與「中國國家超級計算中心」合作，當時中國國家超級計算中心因參與核爆活動早已被列入美國商務部黑名單。



作者指出，台積電只是一家民營公司，沒有能力也沒有責任去判斷對方買的晶片是做什麼用途，而這個責任就在「台灣政府」。示意圖／Pixabay，台積公司網站，民報合成

台灣政府有認真把中共當敵人嗎？

我們要問的是，數十年來中共一直在威脅「武統台灣」，並且在外交上對台灣的打壓不斷。但是台灣有認真的把中共當敵人嗎？

根據上面的論述，台灣政府根本不關心台積電的晶片賣到那裡去，用在什麼地方。只要客戶表明是「商業用途」，老美不抗議就過關了。假如中共對台灣動武，台灣廠商竟然協助發展「攻擊台灣的武器」，那麼這不就是叛國行為嗎？

希望台灣政府能夠振作起來，勇於面對現實，研究如何杜絕高科技企業與中國「暗通款曲」，並且避免台灣科技人才被挖角或重要科技技術流向中國。事關台灣的存亡以及二千多萬台灣人的福祉，不可以敷衍了事。