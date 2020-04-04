武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）疫情在全球延燒，各國口罩需求孔急，法國日前向中國訂購的6千萬片口罩，在停機坪被美國高價搶走，現在又傳出，德國柏林市政府在中國購買的20萬個N95口罩也在泰國曼谷機場被美國攔截，痛批美國是「現代海盜」。

德國《明鏡週刊》率先披露，德軍後勤採購局(Beschaffungsamt)訂購的一批FFP2口罩(相當於美國、中國的N95級別)，原本應在3月20日運抵德國，但卻在機場神秘失蹤，德軍已要求口罩廠商針對此事提出說明。

柏林《每日鏡報》報導，柏林市政府在中國訂購20萬個FFP2和FFP型口罩，但在運往德國途中遭美方攔截，並已運往美國；柏林內政部長蓋澤爾（Andreas Geisel）痛批美國是「現代海盜」，呼籲美國遵守國際貿易規範，在全球面臨危機的時刻，不應該使用狂野西部（wild-west）的手段。

法國日前也指控美國在中國機場跑道上搶走了法國訂購的口罩，批美國砸大錢，比法國出價高出三、四倍，搶走他們的口罩。

此外，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）日前也說，很擔心美國搶走加拿大在中國訂購的口罩，他理解美國對防疫物資的需求量很大，但加拿大也面臨同樣的問題，他必須確保屬於加拿大的防疫物資能夠抵達加拿大，並下令相關部門進行更徹底的調查。