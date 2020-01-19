大選過後，我曾經在專欄中說過，這一次大選的「韓粉現象」，可以做為大學政治、社會學系的一個很好的研究課題，因為，這個現象延續的民粹動能時間超過一年，甚至在選後，社會上還是無法平靜，只要出現檢討老韓的聲音，就會被認為是惡意攻擊，影響了幾百萬人，很多家庭也因為意見相左，而被撕裂，波及朋友團體，同學聚會，以及不同族群，社會上的對立衝突還在進行中，可以說是過去台灣的選舉中，少見的災難。

選後一周，老韓終於在自己的「臉書」發表一篇感言，希望大家放下對立，尤其是很多家庭失和，讓他感到痛心，但是，感言後面多了一句話：任何人被冠上「無腦韓粉」一定很生氣，意思就是先有社會貼標籤，才有失控韓粉，這句話並不公允，回憶2018年到現在，韓粉製造的社會風暴，因果關係卻是相反的，事實上，是先有韓粉的失控行為，才有社會的警覺，例如作家黃光芹事件，這件事本來只是老韓與黃光芹兩者之間的版稅糾紛，理應由兩人自己解決，但是，韓粉們護主心切，越過分寸，亂入這個事件，以網路霸凌黃光芹家庭，終於揭開了「韓粉出征，寸草不生」的故事，於是越來越多的霸凌事件，陸續發生，甚至在小吃店罵人，捷運車上唱歌，種種脫序行為，越來越多，稍有對老韓批評者，同樣被霸凌，但是，作為被保護的政治人物，並沒有在第一時間出面制止，只是以「假韓粉」輕鬆略過，難免給人縱容的感覺。

韓粉組成複雜 幕後操控者來自境外

韓粉的組成，本身相當複雜，2018年有幾百個粉絲專頁，聚集韓粉，替老韓製造網路聲量，而幕後操控者卻來自境外，我曾經和一位支持老韓的退休朋友談話，他因為年金被砍了一萬多，內心氣憤，也成為韓粉一員，動員造勢無役不與，自付車資，自帶乾糧，他支持老韓的原因很簡單，相信老韓當選，被砍的年金會恢復，我告訴他，就算真的是老韓當選，要實現選前的諾言，你的期待也無法成功，除非國會過半，就算真的過半了，想要在國會翻案，也不容易，因為國民黨內仍然有不少支持年金改革的立委，但是，這位老兄堅信「只要老韓上任，就有辦法」，最後，雙方就是無法理性溝通，美國社會學家強納森海德特說：「當個人的主觀價值和客觀事實衝突的時候，大多數人，會選擇捍衛自己的主觀價值，而不是接受客觀事實」。

因為人性中固執己見，所以很多時候，我們變成無法溝通，就算溝通，也失去目標，當我們以得到勝利，作為溝通會談的前提，而不是相互理解，最後的下場就是雙方言不及義，不歡而散，彼此失去朋友，家庭夫妻失和，父子反目，都因此而來。

韓粉的另一種組成，來自社會底層的失意者，這些人通常相信政治掌權者權力最大，甚至只要掌權者願意，就可以改變自己的命運，所以，當老韓喊出發大財，人進，貨出，甚至批評高雄又老又窮，立即獲得這些群體的迴響，有時候，理性一點的人認為，立即發大財根本是天方夜談，但是，擁有夢想，屬於人的權利，最悲哀的是，當夢想破滅時，這批人也不願意面對。

打造救世主 媒體俘虜成鋼鐵韓粉

2016年，美國總統川普的選舉，被視為民粹運動範本，川普選舉團隊針對美國底層生活者和最憤世嫉俗一群，提出口號，很快打動人心，成為「救世主」，最後在低迷的民調中，反敗為勝，老韓在2018年的地方選舉，也有川普的影子，一位遠離政壇17年的政客，打敗政治世家，也讓人跌破眼鏡，但是，單憑政客的領袖魅力，無法掀起一片天，媒體網路，仍然是最重要的工具，不只是假訊息的傳達而已，包裝一位政客所需要技巧語言，現代媒體扮演了重要角色。

過去，很多媒體都標榜平衡報導，客觀，公正，但是，事實上卻未必，從2018年以來，特定媒體把老韓包裝為最同情庶民的政客，利用各種荒唐的手法造神，傳播固定訊息給特定選民收看，美國海軍戰爭學院的教授湯姆尼可斯說：「現代社會的人會去看電視，根本不是為了吸取更多知識，而是在同溫層取暖，驗證自己的想法正確」，所以，有一批人很快被這種媒體俘虜，最後變成鋼鐵韓粉，成為被動員的棋子，尼可斯說：「如果你不想被利用，變成笨蛋，就好像生活中不可以每天吃肉，你必須均衡飲食，偶而收看其他電視台，就好像精神食糧，也需要均衡一樣」。

2020年大選，比較不受到傳統電視影響的年輕人，他們從網路中吸取更多元訊息，也更快釐清真相或虛假，成為挽救台灣社會的一群，卻換來父母的不理解，這個現象顯示了台灣社會認知的分歧，無知和偏見，其實不可怕，更可怕的是，很多人以無知和偏見為榮。