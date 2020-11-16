如果「台灣不是中國的一部分」能成立，還是無法等同於台灣是主權國家，台灣屬於台灣國民。美國國務卿蓬佩奧12日接受The Hugh Hewitt Show訪問時，說出：Taiwan has not been a part of China「台灣不是中國一部分」。圖／擷自美國國務院flickr

美國國務卿蓬佩奧10日演講：美國政府對中國強硬政策「還沒完」後，12日接受The Hugh Hewitt Show訪問，又提出：Taiwan has not been a part of China「台灣不是中國一部分」 ，說明美國對台承諾，是跨越黨派必須履行的承諾，美國對台有一系列義務，包括協助台灣增進防衛能力，所做的軍售宣布。國際社會支持「台灣不是中國一部分」，應該「還沒完」，會有一連串反應。

但是令人遺憾，台灣人民面對這樣的有利情勢，卻沒有正確呼應，只是袖手旁觀，也縱容御用學者、政客鼓掌歡呼，渲染台灣終於不是中國的一部分。一部分台灣人還認為蓬佩奧踩紅線，台灣不屬中國說法危害台海和平，會刺激中國武力犯台，還警告勿走入陷阱。

一方面，大部分台灣人與民進黨政權，卻落井下石提出：「中華民國／中華民國台灣是一個主權獨立國家」，所以台灣當然不屬於中國。完全無視國際社會認定的事實：中華民國就是中國的舊政府，與中國是無法切割的一整體，中華民國的台灣就是中國的台灣。

台灣人不敢建立台灣共和國

以下提出兩項必須釐清的問題：

一、國際社會支持「台灣不是中國一部分」，但是台灣人自己卻不敢主張，反而認定台灣是屬於中華民國的中國。台灣政權與台灣人還是維持中華民國體制，中華民國政權是中國人在1912年在中國建立的中國政府。即使它在1949年輸掉中國內戰逃避台灣，它仍舊是中國的政權。台灣政權與台灣人至今維持中華民國憲法體制，把台灣定位是中國的自由地區。外交政策至今還主張是代表全中國的政府。更不敢相信，台灣還有省政府、中國航空公司、中國郵政、中國石油，台北的道路是北平、南京。這些都是自我認定，台灣是中國的一部分。

二、「台灣不是中國一部分」與「台灣是國家」完全不同。台灣不屬於中國，那麼屬於那一國？如果「台灣不是中國的一部分」能成立，還是無法等同於台灣是主權國家，台灣屬於台灣國民。台灣人自己不敢建立台灣共和國，結果中國仍然可以強占、併吞台灣，台灣仍然無法加入國際組織。

為何沒有任何代表台灣人民的政治團體組織，站起來主張台灣人民要建立台灣共和國。國際情勢轉變，各國開始支持「台灣不是中國一部分」，台灣人卻只是袖手旁觀，沒有採取任何具體行動呼應，真是無可奈何、令人扼腕。



作者指出：國際社會認定的事實：中華民國就是中國的舊政府，與中國是無法切割的一整體，中華民國的台灣就是中國的台灣。如今，國際情勢轉變，各國開始支持「台灣不是中國一部分」，台灣人卻只是袖手旁觀，沒有採取任何具體行動呼應，真是無可奈何、令人扼腕。圖／擷自總統府flickr