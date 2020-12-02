因為「武漢瘟疫」，不利中台來往，因此，紅色媒體只好在台灣仗著言論自由，租攝影棚，找紅色名嘴對台灣開罵，名嘴上台賺人民幣，通過密語很簡單，「只能罵台，挺中」，中共對台灣資訊認知戰爭，永不停歇，目標就是讓台灣人討厭民主政治，討厭政府，把台灣鬥臭、鬥垮最好。現在，污辱台灣的方法，從攝影棚走向國會，丟豬內臟醜聞通往全世界，台灣人丟臉丟大。

國民黨鬥臭國會

國會被國民黨的豬內臟鬥臭之後，立法院總務室說，「沾滿臭味血腥的國會地毯，全新換過，破壞者國民黨要付一百萬」。

一百萬可以拿到中共央視隔海寄來的鼓勵掌聲，不知道值不值。

1949年，中共趕走國民黨後，承諾的多黨政治，言論自由，人民當家，全面跳票，毛澤東無法對人民自圓其說，因為國民黨執政的言論自由，是多少的問題，而共產黨的言論自由是有無的問題，沒料到國民黨隔海活下來，終於成為老共心頭大患。如今，換了政府上台，中共對台標語口號演變成「逆共則亡」，國際上都知道，中共不吃下台灣，就無法成為合法政權，照理說，國民黨對台灣民主應該更加珍惜才對，現在卻倒過來，扮演摧毀民主腳色，還自得其樂。

國民黨對執政黨的焦土戰爭，從反美豬戰場打到中天換照，12次在立法院杯葛蘇貞昌，搞到「舞豬舞狗」上街頭，這樣子還意猶未盡；27日，更進一步把國會變成屠宰場，現在國會處處腥臭味，國會議員自取其辱，上一次國民黨破壞立法院議場，欠下41萬賠償費，這一次還要賴帳嗎？我建議地毯最好不要換，讓立委臭一下，臭到明年。

現在，習近平可高興了，才剛剛介入美國大選，把美國最優良的西方民主選舉鬥臭鬥垮，告訴美國人，「民主就是舞弊」，現在，台灣的小弟也傳來捷報，終於把國會地毯搞血腥了，讓民主沾上「豬下水」的味道，民主政治徹底臭了，習近平可以告訴中國人民，民主政治就是搞這種「丟豬內臟」的比賽，我們中共一黨專政最好，千萬不要學台灣。

江啟臣說，「不搞杯葛，就是縱容獨裁」，請問，這是杯葛嗎？養豬協會很生氣說，「實在太欺負豬了，這些食物有很多人最喜歡吃，非洲還有2億人陷入飢餓，中國現在吃豬肉還要看時間，台灣藍營立委真的太浪費，太暴殄天物了。

國民黨民調有好轉嗎？

國民黨青年團看到國會噴灑「豬下水湯」的鬧劇，一下子昏了，前幾天，國民黨的有為青年還信誓旦旦說，會加入國民黨，是因為這個政黨有理性、專業、溫和問政，話語剛說完，就被江啟臣揮過來的悶棍打倒在地。

國民黨反美豬，已經反到失去理智，到底吃下肚幾公斤，沒人知道。過去，瘦肉精使用標準尚未訂出，反瘦肉精還有理由可以說，目前國際標準已經訂出，全世界75國進口瘦肉精豬肉，台灣並非唯一，中共、南韓、日本早就開放進口，國民黨真的很在意國民健康嗎？或者只是作秀？騙選票，如果不吃美豬，就看清楚標示，拉倒就可以，只抓住這個話題猛打，把反美豬擴大成反政府，就好像美國的種族運動，變成反政府運動一般，難道台灣食安問題只有美豬嗎？一個盡責的在野黨是這樣演的嗎？

「扛豬上街」遊行之後，根據藍營智庫「國家政策基金會」民調，國民黨支持度上升來到20.6，只差民進黨4個百分點，丟豬內臟之後，國民黨網路聲量來到56%，一半是負面評價，可見對於國民黨從理性走向暴力，支持和反對各占一半，這個民調也顯示，中間溫和聲音正從國民黨離開，國民黨正在「韓粉化」，非理性的民粹份子已經占據藍營，有人認為國民黨越來越像新黨了，這是國民黨的警訊。未來，中間溫和理性選民會大量流失，可惜國民黨只高興在國會搞豬內臟戲碼，贏到社會聲量，但是，失去的卻是選票，這樣子真的有賺到嗎？



2020.11.22中國國民黨參加秋鬥以反萊豬為訴求。圖／擷自中國國民黨臉書