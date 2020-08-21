美國透過國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的演說〈共黨中國與自由世界的未來〉（Communist China and the Free World’s Future），已明確地向共產主義中國中華人民共和國宣戰，在這篇新冷戰檄文中，蓬佩奧指出，中國人民解放軍不是普通的軍隊，其目的是維持中國共產黨菁英的絕對統治，並擴大中國帝國，而不是保護中國人民，而中國共產黨最大的謊言，就是以為自己可以代表被監視、壓迫、懼於表達意見的十四億人民發言。事實完全相反：與任何外國對手相比，中國共產黨更害怕中國人民真實的輿論。他們沒有理由害怕人民的聲音，唯一害怕的理由是唯恐失去政權。蓬佩奧把共產中國暴政威脅變本加厲的原因，歸責於習近平。他說：「我們必須牢記，中共政權是一個馬克思列寧主義政權。習近平總書記則是破產極權意識形態的忠實信徒。就是這種意識形態，貫串了習近平幾十年來對中共全球霸權的渴望。」

這一場新冷戰，是憲政主義共和民主和黨國威權個人獨裁的意識形態與制度的殊死對決，習近平下台可能可以做為促成和平演變中華人民共和國的一個槓桿手段，但戰鬥會持續到中華人民共和國的黨國電子極權暴政消滅為止。

在自由世界和中華人民共和國暴政的對抗中，要掌握習近平和中華人民共和國的致命傷，才是決勝的關鍵，但這個判斷則是見仁見智。依我之見，首先就是要將習近平和中國共產黨分化，其次則是要將中華人民共和國和中國人民拆離。

習近平成為萬國公敵

習近平在黨國內部大權獨攬，無能與錯誤的領導，把大國和平崛起於一帶一路的小康世界強國夢徹底打醒，如今成為萬國公敵，眼見就要被開除球籍，逐出全球自由經濟貿易秩序。從胡錦濤時代的太平盛世，不消幾年，被打回到新冷戰，全然是習近平妄自尊大、好大喜功的作為所導致的，所以政治上止血停損的最為有效做法，就是要求習近平離開共產黨中央總書記一職，中共中央政治局回到集體決策。但一旦習近平下台了，則不啻也說明了作為《中華人民共和國憲法》基本原則的習近平新時代中國特色社會主義思想的破產，習近平憲法基本原則把國家帶向凶險的境地，則《中華人民共和國憲法》更應該和習近平一起下台謝罪才對。美國把矛頭先期指向習近平一人，突出他個人的問題，製造中共內部習近平與其餘人等間的猜疑，讓習近平寢食難安，最終政令不出，困坐北京城。簡而言之，習近平的七寸就是無以為繼的造神運動和個人獨裁。

中華人民共和國在改革開放走資本主義道路後，如今已成為一個要以中華民族主義粉飾遮瑕的真權貴資本主義和假社會主義國家。習近平以中華民族偉大復興強國夢催眠和裹脅中國漢族人民，而更肆無忌憚地對外以絲綢之路經濟帶和二十一世紀海上絲綢之路建構天朝朝貢貿易體系，對內則企圖恢復中華大一統帝國秩序。習近平的強國夢只容共產黨權貴太子黨壟斷帝國的政治經濟特權，而不是要用來保障和實現每個國民和每個民族的自由和自治自決的。

以美國為首的自由世界意識和警覺到中華人民共和國的全球霸權擴張對人類普世價值和文明秩序的嚴重威脅，於是有以中美貿易戰為肇端的新冷戰結構的形成。在這另類的第三次世界大戰中，位於東亞大陸和西太平洋海陸交界的臺灣，控制著臺灣海峽和南海門戶，就是自由民主和中華帝國價值對決的戰略高地，臺灣向哪一方傾斜，哪一方便可得贏得最後的勝利。而毋庸置疑的是，在中華人民共和國死抱著一個中國原則斷絕兩岸所有協議並且在國際社會無處不打壓臺灣的情況下，臺灣人沒有理由會選擇站在中華人民共和國這一邊。美國看準了這一點，乃在《臺灣關係法》（Taiwan Relations Act）的基礎上，於總統川普（Donald John Trump）任內不斷以多層次的立法方式如訂定《臺灣旅行法》（Taiwan Travel Act）、《亞洲再保證倡議法》（Asia Reassurance Initiative Act）、《臺灣友邦國際保護及加強倡議法》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act）多層次的立法方式強化與臺灣之間的非典型外交關係，也早就在歷年的《國防授權法》（National Defense Authorization Act）以量變到質變的方式實質恢復了軍事同盟的關係。

臺灣地位變化衝擊習統治正當性

雖然中華人民共和國認為臺灣正走向實質臺灣獨立狀態，但依其《反分裂國家法》之認定，兩岸現狀並非法理分裂狀態，中華民國總統蔡英文以維持憲法一個中國架構現狀的戰略使中華人民共和國一時師出無名，基本上在兩岸關係上不對中華人民共和國挑釁，事實上，一旦兩岸形勢生變，縱使臺灣以中華民國名義與美國恢復外交關係，也未構成法理臺獨而牴觸《反分裂國家法》，而假若中華人民共和國侵犯臺灣，中華民國總統以緊急處分令宣布臺灣獨立也不無可能。總之，臺灣地位的變化必然將衝擊著習近平和中國共產黨的統治正當性。古有名言，楚雖三戶，亡秦必楚，現在臺灣尚無積極裂解中華人民共和國的攻勢戰略和國民共識，但全球對中共的價值對決向中華人民共和國內部延燒，破解中華民族主義對中國大陸人民的綁架，這才是中華人民共和國最終真正要擔心的。



作者：臺灣地位的變化必然將衝擊著習近平和中國共產黨的統治正當性。圖／取自中國國務院網站