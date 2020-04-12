疫情兇猛，影響社會甚大，語言反映了巨變。韋氏、牛津一先一後，快馬加鞭，超前修訂，發佈了相關的英文新詞。圖／Pixabay

英國首相強森（Boris Johnson）因新冠肺炎進了加護病房，4月9日病情好轉，轉入普通病房。巧的是同一天，《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED）打破長久以來的慣例，為疫情新詞出了一期號外。

OED每3個月發佈一批當季的增訂，3月中才剛發佈，一個月不到，4月居然又有動作。編輯部指出，這是因應新冠疫情的「額外更新」，一共增錄了21個新詞新義。在這個不尋常的時代，權威詞典出了一期的新詞號外，此乃特別之舉，前所未有。

至於OED破例的原因，我估計一方面是隨著疫情的發展，人類遭逢巨大的危機，語言也迅猛反映，OED想要展現擔當，儘快記錄。另一方面，美國的韋氏（Merriam-Webster）早在3月18日就搶在前頭，公告了增錄的一批疫情新詞。詞典雙雄競爭，better late than never。OED亡羊補牢，寧遲勿缺。

在OED增收修訂的這21個新詞裡，真正意義上的全新詞彙只有一個Covid-19（19年冠毒病），這也是致病病毒的俗稱。其他的都是舊詞新用，專指新冠疫情的不同面向，在今年的頭3個月用量暴增。包含不同詞性或不同型態的相同字眼，這部分一共有20個。

流行病的管控，有R0（R零；基本傳染數），一個傳染病的患者，把疾病傳給他人的平均人數。flatten the curve（壓平曲線），採取措施降低峰值，避免疫情猛爆。

宅在家的公衛措施，首先是shelter in place（就地避難，動詞），待在家裡最安全，以避免傳染病傳播。同一個shelter in place（就地避難，名詞）也是政府發布的指令。還有self-isolate（自我隔離，動詞），以及詞性不同的self-isolation（自我隔離，名詞），self-isolated（被自我隔離的，形容詞），self-isolating（進行自我隔離的，形容詞）。另外還有self-quarantine（自我檢疫，動詞），self-quarantine（自我檢疫，名詞），self-quarantined（被自我檢疫的，形容詞）。自我隔離、自我檢疫，這兩組詞語基本同義，經常互換。

被迫在家，無法出門，如果工作還要繼續，只能依賴WFH（在家工作，名詞），這是working from home的縮寫。動詞的WFH（在家工作）拼法一樣，代表的是work from home。一個人在屋裡，無法與家人或朋友接觸，缺少社會支持，就產生了social isolation（社交孤立）。人與人的關係弱化，互動減少，生活品質全面變差，便出現了social recession（社交衰退）。

如果一定要出門，為了避免傳播疾病，最好遵守social distancing（保持社交距離），與他人保持適當距離。要打招呼，可採行elbow bump（碰肘），以手肘互碰代替握手或擁抱。出入高危險的環境，一定要有PPE（「披皮」衣），也就是personal protective equipment（個人防護裝備），譬如護目鏡、口罩、手套、防護服、防護鞋等，盡量做到滴水不漏。

非常時期，難辨真偽的各類消息滿天飛，這就是infodemic（訊息疫情）。未經證實的資訊暴增，快速傳播，宛如病毒引發的流行病。

疫情兇猛，影響社會甚大，語言反映了巨變。韋氏、牛津一先一後，快馬加鞭，超前修訂，發佈了相關的英文新詞。《柯林斯英語詞典》（Collins English Dictionary）也在積極作業，下個可能就是它。柯林斯是否會後出轉精，讓我們眼睛一亮？我們不妨拭目以待。