引言

「北美洲台灣人教授協會 North America Taiwanese Professors Association,NATPA」(以下簡稱協會)於 7/23〜7/25(五〜日)舉行三天線上 2021 年會。在週六下午「會員大會」中,有人提起,我在《民報》發表文章,用我「北美洲台灣人教授協會永久會員」的名份,放在作者名下,文章內容有異「協會」立場,危害協會聲譽,以致招募新會員遇到困難,有人因此決定不願加入協會。

記得事實是小事一樁:我在《民報》發表不少文章,每篇都循例附加一小段「簡歷」,其中列有我是「北美洲台灣人教授協會永久會員」。編者後來刪改這段「簡歷」,只留我的這一則名份,括弧放在作者名字下面。我看了後,覺得這是編者的刪改權,所以樂意接受,並未過問。後來發表文章,也就延用此一方式投稿。協會憲章沒有規定會員不許用「永久會員」的名份發表文章,我沒有理由也不必要訂正。萬沒想到,有人讀文章,要這樣雞蛋裡挑骨頭,沒事找事。不可思議,難道協會所有會員的思想言行,都要和理事會的立場相一致?

為何有此「名份」爭議

我在會期第二天 7/24(六)下午「會員大會」時間,線上發言,先寫在 WebEx chat 的主題,內容是:「理事會近幾年來懲處三位會員的會議記錄檔案,現在存放在那裡?會員要如何取得?」(書面發言原文件附於此文中(A))。沒料到,線上口頭回應「離題」,答非所問,令我十分為難。

我的發問,主題僅僅涉及「民權初步,議會程序」,有關過去幾年來,理事會懲處會員的會議記錄。但是對談中,自始卻橫生枝節,有在場的理事(或會員?),離題指控我以「協會永久會員」的名份發表與協會對「論文門」意見相左的文章,以致協會招募新會員遇到困難。

真是晴天霹靂!我為什麼不可用我的確實名份發表文章,公開表達我個人的意見?

爭論中,對方這樣舉出「不在場,又無名無姓」的非會員,來指控我如同協會的害群之馬(It takes one bad member to spoil the whole group)。這是欲加之罪何患無辭,無中生有的邏輯推理,令人動怒!為什麼應招者不參加協會,要怪到我這毫不相干的會員的頭上來?眾所周知,協會也有會員不僅在報上,也在論壇、臉書,寫另類護航蔡英文有論文的文章。為什麼他們合乎協會 「政治正確」的文章,未能有效廣招新會員?再說,拒絕入會的應徵者並不在「會員大會」會場,利用這些「無名氏」來指控我,對他/她們對我,都是極大的侮辱。

協會若有害群之馬,應該由外界指認

其實,協會沒有害群之馬,有的話只有理事會的主觀幻覺。理事會「有立場」的主觀意見,有失偏袒,指認害群之馬,毫無意義。若要刻意指認害群之馬,應該由誰說的才算?我認為,全然應該根據外界對協會的觀感來判定。我可舉出一個特例:時間老早發生在近二年前的 2019 年 10 月 17 日;「外界觀感」是台北《童溫層》YouTube 節目主持人童文薰和楊憲宏的評論;他們言談中的「協會害群之馬」是,頭一個涉嫌「論文門」的前會長李中志教授。人、地、時都可在這一天的 《童溫層》 節目連結看到、聽到(參閱後文一位協會會員在 NATPA forum 上的 PO 文(B))。

令人驚嘆的是,論文門的始作俑者明明是蔡英文本人,而李中志自從 2019 年 6月 10 日在他的臉書上示出「所謂『2015 年補發』」的蔡英文畢業證書後,多次被人質疑他所拿出來的「補發證書」?他至今兩年來,一直不曾作答。他繫鈴而不解鈴 — 是真的,他為什麼不願說?是假的,他為什要同流合污?李前會長不表明蔡英文畢業證書的真偽,讓「論文門」增添疑雲,他連承認「我實在不知道」也不願說一聲。我認為以協會前會長之名,樹大招風,李中志玩弄這種角色,不僅太對不起蔡英文總統,終究還會繼續對協會造成莫大的名譽創傷。下文(B)中指出他和蔡英文和施芳瓏的牽連,更有待觀察。

三人三件 PO 文(A,B,C)

(A)我寫在會員大會 WebEx chat 上的問題:(以下粗體字,在會員大會中失焦,沒討論,所以依然沒答案。)

我要問一個問題:理事會會議記錄存在那裡?幾年來經過幾屆理事會,教授會「處罰」過三個會員,記得時間先後是(1)故王中村(the late Johnson Wang) 被 NATPA forum 停權,(2)一位協會會長被罷免(或她自己辭職?)和(3)我自己確知未先被通知而被 NATPA Forum 忽然停權,不久後,又未先被通知,而被復權。[(後加)曾為此件懲處,詢問會長,但是會長有讀不回。]

我深信這些處罰案件都必先有「控訴者」動議,有人覆議,討論,表決通過。決議會議記錄(meeting minutes)正式寫成後,通知涉案當事人,通知全體會員,然後存檔。各個處罰案件舉發的人是誰?討論內容如何?不僅當事人,全體會員都應該知道。我問過會員,卻沒人知道,也不知道理事會有沒有把會議記錄向全體會員公布過。有理事會員說過,每次會議,紀錄都很工整、鉅細靡遺。但是沒通知全體會員,理事會的會議記錄,是做什麼用的?人人事不關己,何需追問?

經過這好幾年,我的問題是:這三件處罰案件,所留下的會議記錄,現在存在那裡?會員要向誰詢問才能取得?

我深信新會長新官上任三把火,會有新作風,能公布這三件處分案件的會議記錄,好帶領「北美洲台灣人教授協會」走出不被公器私用,形同黑箱作業的作風。如此民主坦途,能避免台灣素來「有被害人,沒有加害人」的宿命,必是眾望所歸。以上。

(B)二個多月前,6月10日, 協會會員 Rocky Tsao 在 NATPA Forum 上質問李中志。此篇 PO 文中,附帶有上提台北媒體 童文薰和楊憲宏 早在 2019 年 10 月 17 日就批判前會長李中志嚴重危害教授協會聲譽。經同意,原文連同 Youtube 連結抄錄於下:

NATPA 前會長李中志在兩年前的今天,亦即 2019 年 6 月 10 日,在他的臉書上展示蔡英文總統的所謂「2015 年補發證書」。這是該文件首度公諸於世。

遠在美國的李中志,竟然能夠捷足先登,拿到這份文件!學者和當權者的幕後連結,給世人很大的想像空間。有人說中間人就是施芳瓏。這位 LSE (施) 博士在 2018 年從李中志手中取得 NATPA 研究獎,而更早又透過蔡英文為 LSE 從台灣掙到 48 萬英鎊的研究經費計劃。

李中志 — 施芳瓏 — 蔡英文?是這樣嗎?真心希望李前會長可以告訴大家真相。

李中志臉書亮蔡「證書」,為何有簡體字?( 童溫層 2019.10.17)

(C)7月31日,協會會員 Hwan Lin 在 NATPA Forum 上質問李中志。經同意,摘要抄錄於下:

NATPA 會友們,大家好:可否請 NATPA 前會長李中志教授出面交待一下。李中志是世上第一個公開蔡英文所謂的 2015 年補發博士證書,公開的那一天正是 2019 年 7 月 10日,那一份證書是從何而來?怎麼會在李中志手上?請說明。

我再重申一次:李中志公開的蔡英文所謂博士證書是一件不折不扣的贗品。李中志教授,同意嗎?如果不同意,請公開聲明反駁。李中志負責李中志的法律責任,我負責我的法律責任,這樣公平吧!

“A clear and innocent conscience fears nothing.” 真正的自由人,擁有不為權力或權威奴役的靈魂。大家共勉!

我在《民報》發表有關蔡英文、論文門、和協會的評論

在上述「會員大會」爭論中,有人大肆批評我用「協會永久會員」的名份在《民報》發表文章。《民報》取名,延續 1920 年代蔣渭水的本土報紙。社長陳永興醫師是近代台派代表人物。他和協會的關係是第二屆「NATPA 廖述宗教授紀念獎」得獎人。我在他創辦的報刊發表文章,言論自由,無由譴責。況且,我個人在報上發表的每篇文章,都正式依時存檔在協會官方《電子通訊》上,不曾受到限制。在年會「會員大會」上,意外當場受口頭指控。百般思索,不得其解。

有關一、二年前為蔡英文、論文門、和協會寫的八篇文章,列舉於下,可直接用文章題目上網查尋。事過二年有餘,請讀者重新賜讀指教。

(1)提升全民政治教育,莫相倚仗黨同惑眾(2019-05-20)

(2)抗議北美洲台灣人教授協會(2019-10-19)

(3)「莫懷偏頗之意,常存公正之心」— 協會的立場聲明,不可聲明「寡頭立場」的立場(2019-11-11)

(4)「論文門」敞開,透露出台灣讀書人不辨真偽、不理是非( 2020-01-03)

(5) 是一部曠世電影劇本:童文薰新著《蔡英文論文門》讀後感(2020-01-18)

(6)連署聲明:公開勸諫「北美洲台灣人教授協會」領導人士(2020-02-25,與 11 位 NATPA 今昔會員共同連署)

(7)4月1日愚人節的慎思明辨 — 談蔡英文說:「沒有什麼一頁一頁的問題,都是一本一本的啦!」(2020-04-01)

(8)我參加了《政經關不了》第一屆網路「論文門」辯論會 (2020-05-26)

其中我要特別指出第(2)(3)二篇我抗議協會的文章。這二篇文章針對的是協會於 2019 年 10 月 14 日,會長吳帶領副會長葉,理事呂、邱、馬、陳、陳、陳、陳、葉、蔡九人,真名實姓,插台美主要公共協會的頭香,發表〈北美洲台灣人教授協會對蔡英文總統博士學位與論文爭議的立場與聲明〉。讀後,知道這篇會長聲稱「不設立場」的「立場聲明」,為要偏袒蔡英文,對持異議者多所指責。聲明文中多所左右言他,瞞天過海,信口開河,模糊焦點。不僅如此,〈聲明〉的結語引用但丁「地獄最熱的地方,是留給道德出現危機時,還佯裝保持中立的人。」這篇強調不設立場的聲明,竟然鼓勵會員「『道德出現危機時』,必定要『選邊站』,以免死後被打入『地獄最熱的地方』」。前言不搭後語,自打嘴巴。協會理事會真的很「嚴肅」在「佯裝」保持中立。我因此認定理事會的立場,自始偏頗無疑。更可詬病的是,理事會後來竟然把這份官方文件原先的理事會十一位理事會員的真名真姓,全部刪除,改用單一「協會的會名」取代,存檔在協會最近的二週通告一次的 官方通訊 中(Newsletter,2021.7.26) 。這個對官方文件十一聲明理事各人姓名的官方「變造」,與《民報》編者縮減我的成段「簡歷」成一行「協會永久會員」,意義大不相同。

協會 2019 年 10 月 14 日的「立場聲明」,信奉「2019.10.8 LSE statement on PhD of Dr Tsai Ing-wen 倫敦政經學院授予蔡英文博士的聲明 」為蔡英文正式取得博士學位的依據準則。這個準則不是授予學生博士學位的倫敦大學 University of London 的官方正式網站簽名貼文,而只是一份假此大學 政經學院 LSE 未簽名的貼文 。林環牆教授的〈 獨立觀察 〉臉書 2020.01.08 中,已有詳論 。

這篇既無簽名也不是「倫敦大學官方宣布文件」,是「論文門」假論文辯護者近二年來傲慢謾罵異議者「無限愚蠢 」的唯一替蔡英文的「圓謊法寶」。自欺欺人,至今可說成效非凡。

追記

以上離題太遠,現且回歸正題。正題是「近幾年協會理事會的議事作業」。我在會員大會發問(見(A)),因焦點轉移而未得到答案。問的是:三件處罰會員的案件,所留下的會議記錄,現在存在那裡?會員要向誰詢問才能取得?這些問題,在此再問一次。

結語

我幾年前就公開提過,協會未設有獨立於理事會之外的「申訴委員會 Grievance Committee」,不宜臨時增設條款懲處會員。讀者必會同意,會員受到懲處而不能經由理事會會議記錄探知原因,成案後也沒有獨立「申訴委員會」可資據理伸冤,是威權時代才會遇到的人權糟蹋。

希望今年10月,新正、副會長和新理事會接任後,能重建與會員共同(一)實現協會宗旨,(二)堅守議事程序,(三)溝通無阻的「北美洲台灣人教授協會」優質文化。

民主不是書本中的文字教條知識,而是生活中的實踐言行活動。筆者不為他想,只為履行多年座右銘的理想:「決不公器私用謀同亂紀,決不暗昧違犯程序正義。」

——完稿於 2021.8.1, Cincinnati, Ohio, USA