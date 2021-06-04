劉慧卿：堅持和平、理性、非暴力原則，爭取自由、維護法治和民主選舉

香港前立法會議員、民主黨前主席劉慧卿在從政之前是極為優秀的記者，曾任香港記協主席。獨立中文筆會以往每年在香港開年會和頒獎典禮，劉慧卿都來支持，她說，只要獨立中文筆會能在香港開會，就表示這裡還有部分自由，歡迎你們來。可嘆劉慧卿一語成讖，如今香港沈淪，筆會無枝可依。最後一次筆會在港開會是2019年4月，那時候「反送中」運動正在醞釀之中，不久就爆發了聲勢浩大，波濤壯闊的數十、甚至百萬民眾上街的護法維權運動，歷久不衰。

劉慧卿參加本次網絡紀念會，發表非常動人而鏗鏘有力的講話，令在線的與會者十分感動。可惜不知為何原因，事後視頻上她的發言語音被洗掉，我們只好請她傳過來簡短的發言提要如下：

感謝大會邀請我發言。

香港現時的情況十分嚴峻，氣氛緊張。如去年一樣，特區政府今年亦不批准支聯會在維多利亞公園舉辦燭光晚會。支聯會的領導人何俊仁 和李卓人因為參與未獲授權集會而被法院重判，現正在監獄服刑。新聞剛報道 政府部門打壓六四紀念館，可能令紀念館關閉。

中央政府於去年6月為香港訂立嚴苛的香港國家安全法，今很多人害怕，並作自我審查。北京亦修改了香港的選舉制度，實行全面操控，令民主派人士很難參加立法會選舉，很多市民亦因此失去議會代表。

在這艱難時刻，有香港人會繼續抗爭，而我堅持用和平，理性，非暴力的方法，為港人爭取我們珍惜的自由，人身安全和法治，發展民主選舉。這亦是中央政府在中英聯合聲明和基本法有關 「一國兩制」 的承諾。香港人會持續為民主抗爭，我們會有智慧，有勇氣和小心 行事。我希望國際社會關注香港的發展，支持我們爭取自由，人身安全，法治和民主。謝謝大家！



香港前立法會議員、民主黨前主席劉慧卿。圖／田牧提供

嚴家祺：期待21世紀的變革更有新意與遠見

中國民主改革著名理論家、民主中國陣線首任主席嚴家祺委托李恒青閱讀他的書面發言：最近看到視頻上談「內卷」、「躺平」，好容易理解這些文字的含義，這種新詞匯的創造，說明今天中國與1989年中國，已經是兩個不同的時代，不是「理性」，而是「社會情感」推動歷史的發展。中國的「社會情感」發生了很大的變化。就像在19世紀上半期的歐洲，法國大革命後的幾十年中，民主被放到一邊，整個西歐社會的新一代人，年輕一代敢愛敢恨，注重情感表達，追求轉瞬即逝的美好，打破傳統的道德界限。像今天一樣，追求幸福、奢談幸福。但現實是，經濟增長的表面繁華背後，就是悲慘世界，在這樣的環境中，19世紀中期出現了一種新的思想，就是馬克思。現在馬克思主義已被事實證明，只能造成新的社會災難。中國是一個世界，「內卷」、「躺平」說明中國年輕一代看不到出路，這也反映中國處於大變革的前夜。

32年來，天安門母親一次又一次發出了悲痛的三點呼籲，要恢復六四真相，現在改革開放已經放棄、香港自由已經被扼殺，國家主席限任制已經被取消，台海上空布滿烏雲，六四大屠殺的罪行32年來依然沒有在中國大地上得到揭露。香港人民紀念六四的善良願望都要扼殺。為了對付新冠病毒，中國第一個宣布武漢「封城」。病毒後來在全世界的蔓延，引起了全球經濟的衰退和國際關係的大變革。這使全世界都看到，鄧小平一生「六四開」，中國今天的獨裁者是「六加四不開」。

六四大屠殺使我心胸撕裂，這種痛苦，32年來沒有過去。在我人生途中，2019年9月13日在華盛頓MedStar醫院，因心臟病手術，又一次體會了心胸撕裂，我的胸部沿著中線切開，把心臟拿了出來，恢復了生命，在我重新活了過來的時刻，知道神說的第一句話「要有光」，第一看到的就是光明。六四大屠殺，至今不能在中國大地上恢復真相，正義、真理不能伸張，中國就沒有光明。我心中只有一個信念，就是看到前面的光，相信正義、真理一定會在中國大地上，包括在香港得到伸張。我們在遠離中國的地方悼念六四，沒有人會「躺平」，也不會「內卷」。這需要新的一代有遠見卓識，民主只是一個要素，還要有「全新的世界觀」，互聯網和全球經濟，產生了全新的問題，互聯網也有嚴重缺陷的一面，21世紀的變革要有新的、有遠見的、讓大家充滿希望和光明前途的認識。



中國民主改革著名理論家、民主中國陣線首任主席嚴家祺。圖／田牧提供

席海明：南蒙古人對六四屠殺憤怒的背後

南蒙古大呼拉爾議會主席、內蒙古人民黨主席席海明的發言，他說：六四大屠殺至今，32年過去了，大家也提到了繼承六四精神，就是讓那些死去的人不能白死，中國的民主化不能成為泡影，所以大家都在堅持，我也看到了一些希望。學生當時反官倒也好，要民主也好，這是很正常的要求，政府可以不同意可以討論，但是它卻派正規軍或者野戰軍，用坦克用機槍來屠殺學生，這不僅是一個專制獨裁的問題，這是反人類罪。我們是佛教徒，尊者也教導說要慈悲，佛教最講究的就是慈悲，但是罪犯到今天還沒有懺悔，所以我覺得歷史的清算一定會到來。我也想到我們內蒙古，南蒙古對內人黨的大屠殺。六四是學生上街抗議了，我們南蒙古人呢，都是在自己家裡老老實實呆著，沒有任何反抗或表達不滿的情況下，被抓去打死。當時全國有很多地方武鬥，動槍動炮，我們南蒙古只有一個叫柳青的人，開了一槍打死一個叫韓童的學生，整體還是比較穩定的。但是因為是蒙古人作案，最後派北京軍區副司令軍管內蒙，抓捕蒙古人。1968年冬臘月27號，我爺爺當時68歲，就是從家裡被抓走，剛走出屋就在院裡被毒打，一直關押了42天，當時我每天去送飯，最後被活活打死了，還說是自絕於黨，自絕於人民，死有餘辜。我爺爺沒做什麽事情，就因為他是蒙古人。所以對我們來說，這個國家好像不是我們的國家，因為我們的言論自由且不說，連最起碼的生存權都沒有保障。我們能看到什麽希望？我們認為我們是自己土地上的主人，我們沒有別的要求，就想在自己家裡用自己的語言說話，按自己的生活方式過日子，當家作主，按現在的話說民族自決權，我們覺得這是天經地義。這個想法讓海外民主派、有大一統觀念的人理解似乎就很難了，他們認為中國民主了，問題就解決了。 中國的問題是有關思想觀念的問題，也有人性的問題。天安門大屠殺，當時國務院發言人袁牧說才死了36個人，後來證明不止36個，BBC甚至有說1萬多。當時人民日報公布內蒙被打死的人次 16,222，被抓的人是34萬，當時蒙古人還不到200萬，這個比例就不用我細說了。我希望這種悲劇在中國不會再演 。我希望中國考慮民族問題不能強調大一統，將來解決問題只有推翻共產黨。共產黨不倒，大家都危險，共產黨倒了，可能還有問題，但那是另外一個起點上的共同合作和討論解決的問題 。在這過程中，西藏人的問題，維吾爾的問題，哈薩克的問題，香港問題，還有我們南蒙古的問題，希望能和平理性地解決。我也對中國民主派或者對中國未來甚至對世界的理性良知，正義感抱有希望！



南蒙古大呼拉爾議會主席、內蒙古人民黨主席席海明。圖／田牧提供

洛桑尼瑪：面對專制獨裁統治不進則退，不鬥則衰！

前西藏行政中央駐歐洲華人聯絡官洛桑尼瑪的發言：我感謝每一次紀念六四活動中參與進來的民主同仁。我雖然是個藏族人，但是對任何一個民族，為了爭取自由的普世價值，尤其是人權這一方面，都表示最誠摯的敬意。大家都對六四做了一系列的詮釋，我始終不贊成六四失敗了這種言論，六四沒有失敗，六四永遠是一個偉大的、一個值得我們紀念的日子。中國共產黨一貫宣揚，建政的目標是為了人民，一切為人民服務，但是從毛澤東專制集權以來，上層充滿了權力鬥爭，為了權力鬥爭而進行階級鬥爭，在人民內部挑動矛盾。六四運動是未來中國亞洲乃至亞洲各民族民主的思想基礎和政治源泉，有它很偉大的政治歷史價值。六四起來抗爭共產黨的年輕人，就是中國當時的精英階層。共產黨經過文革10年浩劫，已經瀕臨垮台，六四以後共產黨能夠繼續僵而不死，能夠死灰復燃，跟西方政治家誤判共產黨的政治遠景有關。現在，以美國為首的一些主要的發達國家開始警醒，但是警醒有點太晚了。二戰之前最大的一個歷史笑話，就是張伯倫先生聽信了法西斯希特勒的政治謊言，當時的英國政府也是採取了綏靖政策，最後導致了二戰的悲劇，就是說綏靖政策導致了自己民族和其他國家民族的生靈塗炭。六四之後，西方國家就採取綏靖政策，模棱兩可，有些還採取冷漠的策略。他們沒有想到三十年以後，他們就受到中國共產黨的直接侮辱。共產黨就以經濟大棒威脅，一些中小國家，如果不是由著共產黨來，那麽隨時就會受到經濟大棒的制裁。尊重達賴喇嘛曾經提出過，他還有個願望，就是到六四天安門廣場，為那些死難者的靈魂，用佛教的方式進行安魂。但是到現在為止，共產黨的專制不僅倒退到了文革時期，退回到毛澤東時期的極權政治，它已經沒有希望了，只可能被人民推翻。



前西藏行政中央駐歐洲華人聯絡官洛桑尼瑪。圖／董鵬提供

蔡霞：紀念六四事件及其相關思考

六四事件已經32周年，年年六四夜，歲歲傷痛日。與今天參會的各位朋友相比，也許我是最晚覺醒者。首先，向當年在廣場、在北京街頭、在大陸各地發起遊行請願，投身於那場偉大民主運動的所有先行者致敬！向1989年以來先後投入反抗極權統治、爭取憲政民主的朋友們致敬！作為一個長期在中共體制內生活的人，談談六四給我的思想震動以及六四事件的相關思考。

我出生在中共軍人家庭，從小在中共的欺騙性教育中長大，聽到的都是「人民子弟兵愛人們」，「軍民一家親」、「軍民魚水情」。可悲的是，他們是騙人的，但許許多多我這樣的人天真地相信了，並且真誠地信奉著。在六四之前，絕不會想到居然有一天，軍隊對學生、對市民開槍！開槍屠殺事件在我心裡引起的震驚，不亞於大地震，從情感上講無論如何接受不了。如果說我的政治思想轉變是什麽時候開始的，或許六四事件是心裡隱伏多年的種子。

那時我在江蘇省蘇州市的一個黨校當老師，對北京的情況不清楚，只能每天盯著電視看，每天與同事、與中共基層幹部相互交換消息、討論廣場情況。情況一天天嚴重、我們都不知道這將如何結束，萬萬想不到數十萬大軍進北京，真槍實彈地向市民開槍、向學生開槍！我永遠忘不了電視裡的天安門廣場學生絕食、醫護人員搶救學生的場面，永遠忘不了杜憲穿著黑色衣服播報天安門事件的那個形象。

關於對六四事件幾點思考。

首先，六四事件表明中共不是鐵板一塊，事件在中共黨內引發很大的政治震動。

六四事件的導火線是悼念胡耀邦——前中共總書記；六四屠殺前夕，趙紫陽被剝奪一切職務，以後軟禁至死，去世後一直不能下葬，直至2018年，現在趙紫陽墓地依舊有好多監視鏡頭。趙紫陽作為這個黨的囚徒，囚禁至死，死後繼續囚禁。將來這在世界政治史上可以記上一筆：中共黨囚禁死魂靈。

軍隊進城前，有張愛萍等七位上將聯名反對，沒有能阻擋鄧小平調動軍隊的決定；鄧小平李鵬等決定要清場開槍，中共最高層內有重大分歧。中共有些高層領導，曾經是投身於12.9學生運動的，說自己就是當年參加學生運動的，絕不當鎮壓學生運動的罪人。

我到了中央黨校後，聽說了一些事，說明大家對天安門廣場學生是充滿同情與支持的，而對打聽、告密是極為反感的。當時黨校的研究生與老師們都對廣場情況有許多議論，有個研究生以為這是表忠誠的好機會，口袋裡藏著小型卡式錄音機，暗暗偷錄大家的言論，被發現後大家一致痛斥，這個人名聲很壞。到研究生畢業分配工作時，沒有單位願意接受這個告密者。後來，這個學生不得不改了名字，半年以後才被一個不知情的單位接受了。

中共當時一方面大肆追捕迫害學生與市民，一方面對社會各界實行安撫，同時在黨內清黨整黨，清查參與同情支持市民學生的黨員和幹部。而在那場清黨評議黨員中不少單位領導採取各種辦法保護了下屬，表明他們不認同開槍鎮壓學生的做法，有個部長級領導說：我們系統沒有暴亂分子，只有愛國之心。這個領導威信空前提高，反映了黨內人心所向。

第二，六四屠殺事件，實質是這個政權、這個黨以及制度本質的大暴露。

中共在1950年代以計劃經濟和無產階級專政為制度支柱，建立起極權奴役制度，給中國人們帶來空前災難。到文革中止時，中國共產黨照原樣已經無法維持統治，不得已必須轉向尋找新的路徑；同時中共黨內的血腥內鬥，一大批老幹部要出來也必須推翻對他們的政治結論。因此，解放思想是必須的，但鄧小平不是為了這個國家，而是為了它們的統治、為了他們自己能重新掌握權力。由此有了1980年代的「解凍」、極為有限的自由。

這個十年具有多重性，既是短暫的解凍年代，也是蒙騙了西方世界的年代。西方國家以為中共與前蘇共不一樣了，以為他們是威權，對中共抱有天真良好的願望，以為他們可以走向民主。其實，中共一切為了維護統治，當他們認為學生與市民的民主訴求威脅到了統治時，就毫不猶豫赤裸裸地動手屠殺了。開槍宣告了鄧是罪人、宣告了這個黨的法西斯本質。中國的改革被槍聲結束了，以後的所謂市場經濟，從根本上說是中共利用的工具而已，放開有限的經濟自由，牢牢控制政權不放。

中共把中國看作是他們的戰利品，至今依舊是「打天下、坐江山」，把中國變成「黨天下」。為了延續統治，中共黨在太子黨、紅二代裡挑選接班人，陳雲說「自己的孩子不掘祖墳」。896.4後，中共同樣把太子黨、紅二代做了一番篩選與清理。他們在內部確定，未來成為中共掌權的黨和國家首腦人物，必須符合三條：1，（1989年時必須已經是）已到局級位子；2，紅二代；3、開槍派。凡是不支持、不讚成開槍的必須淘汰，由此，陳小魯、馬曉力等一些人徹底出局，而習近平、薄熙來等爭搶上位。現在回頭看，中共本身如果不徹底改變，是不可能在中共統治下實現中國民主政治的。最近這幾年中共越來越殘暴，誰要是還對中共有半絲幻想，誰就是自己害自己。

第三，六四屠殺是中共最怕揭的事，他們千方百計地謊言欺騙，想方設法地想遺忘這段歷史。我們現在的紀念，不僅僅是為了過去，更是為了將來。

中共在六四後反覆掩蓋真相，就怕人們紀念。中共的敏感日子極多，一到敏感日前夕，就封群封號、就加大對他們認為的敏感人物的監控力度，就禁止大學相互串聯，如此等等。但是，大陸民眾、大陸自由民主人士沒有忘記，用各種辦法紀念六四。舉一例，有一年成都一家報紙，六四那天在廣告版登出了紀念死難者,一時轟動大陸，官方急令收回報紙，嚴查此事。經手承接這個廣告的是一位年輕女員工，她沒有聽說過六四，不知道自己辦的業務哪裡出了問題。後來這個報社的領導被嚴厲處分。

大陸的民眾一直在繼續著六四的抗爭，但越來越艱難。由此，中國政治轉型的路還很長，需要我們做長期韌性的努力，需要我們聯合一切可以聯合的墻裡墻外力量，共同奮鬥。由此，需要把中共與中國人民區分開來，還要把習團夥與9000萬黨員區分開來，把罪惡制度與普通黨員區分開來；要有海外與墻裡的合作與相互聲援，為實現中國的自由民主憲政，共同努力。



蔡霞。圖／田牧提供

王安娜：我與89.64

光傳媒的創辦人、主編王安娜的發言：

值此六四慘案發生32周年之際，有幸參加這個會議，在當今中國全面倒退、黑雲壓頂、大規模逮捕、噤聲、空前血腥的今天，能有機會在此表達我們積壓很久的內心感情以及表達對六四犧牲者的致敬，倍感珍惜、倍覺榮幸。

六四是中國歷史上空前的愛國壯舉，嵌入每一個中國人的歷史和記憶。它是熠熠閃耀的火炬，照耀著中國人民追求民主、自由的道路；它是里程碑，暴露了中共的欺騙、兇殘的本質，喚醒了中國人民拋棄幻想奮勇反抗中共殘酷統治的轉折點。

當今中國每一個中國人都和六四有著種種不可分割的聯系和牽扯。我本人在1989年六四發生時在某央企海南省分公司工作，鄧小平的女婿吳xx是公司董事長，當時每天從北京總公司發來數千字的「長電報」，要求學習426社論，在動亂面前與中央保持一致，嚴禁員工進京、或上街參與，但就在這樣嚴格的情況下，公司機要室一個年輕的英語專業秘書，在大屠殺發生後向美國之音發數分鐘的傳真通告國內情況。平時文靜、孱弱寡言的她居然有這樣巨大的勇氣，使大家深受感動；公司一個在京出差的中層幹部被入京軍隊打死；在六四後不久海口市濱海大道舉行抗議大屠殺遊行，雖然公司三令五申不許參加與中央不一致的各種活動，金海國貿等分公司員工還是沖破禁令擡著棺材上街，我也悄悄找了一個出租車加入車隊跟在遊行隊伍後面，其後並對「學生不及時撤退致使鄧小平鎮壓、引來隨後的國際制裁影響生意」等言論進行激烈反駁，公司辦公室主任很快得知並提醒我有過激言論。公司每個人、包括領導層都支持改革、對六四屠殺充滿憤懣與不滿，他們保護我們，沒有人、包括曾往美國之音發傳真的那位年輕女士由此受到追責刑罰，在以後的歲月裡據我所知、所接觸的人中、包括體制內人士可以說絕大多數人（99.9999%的人）對屠殺持反對態度，只是囿於高壓下不能發聲。堅信六四終會平反，施暴惡人終被歷史清算。

當今在習近平統治下中國全面倒退、對民主的鎮壓空前殘酷，鉗制言論橫征暴斂、無所不用其極，赤裸裸地對國民進行逼迫搜刮，六四已經變成中共的極度敏感日，每年在這個日子前後便如臨大敵，對國內大量民主人士進行軟禁、監控或強迫「旅遊」，不許他們參加紀念活動、不許外出、不許聚會、不許寫文章、不許接受採訪，窮盡手段打壓、掩蓋、限制、消滅一切關於六四的資訊和表達方式，所有有關六四的文字、圖片、視頻都被屏蔽嚴控，但是高墻擋不住對自由民主的向往，人們在網上發明了各種方式以表達對六四的紀念，在大陸「柳絲、6肆、5月35號」都是人們表達的方式，甚至建議「黑衣日」以此紀念六四。

應該看到，多年來雖然有大量的民主人士在竭盡全力傳播六四真相，但是強大的中共國家機器對之封鎖、禁聲、洗腦宣傳在當今中國還是有相當作用，年輕一代、甚至我自己身邊一個人民大學的優秀學子居然不知道六四，這種並非個別現象，確實令人震驚，令人心痛。中共就是這樣肆無忌憚的掩蓋真相、編造歷史，為自己統治的合法性塗脂抹粉 ，全面毀滅了中國、中國文化和中國傳統。

鑒於此，特別說明紀念六四的重要意義，我們不能忘記、不能放棄，我們的後代也不能忘記、不能放棄；希望設立六四為全球華人哀悼日，哀悼逝去的年輕的生命、哀悼失去的我們中華文明、淪為馬列共產集權惡魔統治的我們的母國；同時、對六四的紀念不僅是對三十多年前青年學生犧牲和付出的紀念，也是對中共統治下迄今為止所有抗爭者反抗共產暴政的紀念；六四紀念活動不僅年年舉辦，而且要作為全民族的一個紀念日永久持續下去，它象征著中國人民反抗中共殘暴統治的勇氣和鬥爭。

最後，向六四中為中華民族進步而付出鮮血和生命的勇士們致敬；向迄今仍奮鬥在各個領域、為反對共產暴政推進中國民主而作出巨大努力和付出的六四人致敬；六四精神照耀前行，六四精神永垂不謝！



光傳媒的創辦人、主編王安娜。圖／田牧提供

蘇曉康：八九學運偉大嗎？

電視劇《河殤》總撰搞人、中國八十年代報導文學代表人物之一、《民主中國》雜誌社社長、八九六四的親歷者蘇曉康的發言，又一次提出了驚人地「殤」問、「殤」槌，不僅在會場裡扔下了震撼彈，而且在社會上同樣激起了強烈地反響與回蕩……八九學運偉大嗎？不，它是一次失敗的民間抗議，

而且，它跟中共的博弈，本來要贏的，最後卻輸掉了。

好像，屠殺發生以後，人們便失去想像力和理解力，它是可能避免的，中國人是可以不必付出這個代價的，而且也連帶全世界不必掉進全球化的陷阱……

所以，今天我們要問：

1、你們一定會輸嗎？

2、你們為什麽輸了？

三十年過去了，我至今聽不到八九參與者，從當年的學生領袖、知識菁英、到黨內改革派，對這場政治衝突，向歷史和人民做出負責、清晰的真相說明，更沒有看到有一個人有像樣的反思。

真相和反思的意義，第一是可以寬慰無數死者的親人，二是為討公道而厘清罪責，三是為今後的抗爭留下經驗教訓。

可是，我看到的是所有人要不就是顯示自己當年的成功，要不就是推卸責任，其做法無非是曲解歷史、掩蓋真相。

許多人的說詞，還是三十年前的，如「八九」引發了「蘇東波」、屠殺暴露了共產黨的殘暴，後一句幾乎是「兒童話語」，而如果是當年的參與者，至少也五十歲以上了吧。

先說這個失敗的後果非常嚴重：

第一、六四亡靈至今不得昭雪，長安街血跡未乾，天安門母親至今追討公義不成；

第二、中國文明曾有的千載難逢的變革機遇被斷送，甚至中共可能的改革走向也永遠消失，中國人為此將付出的代價，幾百年後才看得清楚；

第三、在六四的血泊上，中國由一個邪惡制度主導而崛起，以全球化擊敗西方文明，對世界的影響無法估計；

第四、中國的崛起，令中華民族付出環境和道德兩大代價，幾代人都無法挽回。

說說當年的風雲人物，大部分也快要被公眾社會遺忘了：

1、廣場絕食總指揮——

柴玲：逃出中國後在普林斯頓和哈佛拿到學位，又經商致富，然後又信了基督教，可是她至今沒有對當年堅持在廣場不肯撤退做出任何合理的解釋和反省；

李錄：據稱是「不撤退」主張的最核心人物，逃出中國後，也在美國拿學位並致富，然後又回頭去幫助中共；

張伯笠：當年絕食指揮者中唯一的成年人，六四後在普林斯頓做訪問學者，後信基督教，再成為傳道人，在獲得信仰之後同樣未見其反省。

2、知識精英——

鄭義：八九年最早介入學潮的知識精英，自稱是「絕食傳授人」（這個簡單的事實，至今也模糊不清），他後來只寫為學運辯護的文字，還說「我是來打架的」，那麽他「跟鄧小平打了一架」，對長安街無辜被殺的民眾，鄧不會交代，他怎麽交待？

王軍濤：當年在廣場直接操作學運，據說是為了幫助政府平息學潮，他在出獄後到美國讀了政治學博士之後，並未見到他對自己當年的「政治學行為」及其失敗，給出一個清晰的解釋。

3、改革派——

趙紫陽：八九當年他拒絕執行戒嚴而被罷免，其後被軟禁整個後半生，並絕不檢討，光明磊落，然而，他對當年戈（巴喬夫）趙會「拋鄧」而導致情勢失控，令鄧小平大開殺戒，卻致死沒有說明真相和原委，他也絲毫沒有對民眾的歉疚，反而在自傳中流露對鄧小平的歉意。趙紫陽系統的人們，至今也只歌頌他或為他洗刷。

最後我要說明一點，八九屠殺的罪責，百分之百在中共，然而這並不能替代民間一方的真相厘清，和對失誤的反思；再看看今天的中國，我不知道大家流亡了三十年，這輩子何顏以見江東父老？



電視劇《河殤》總撰搞人、中國八十年代報導文學代表人物之一、《民主中國》雜誌社社長、八九六四的親歷者蘇曉康。圖／田牧提供

裴毅然：中南海定策拖刀計——用時間換空間，期待遺忘、等待「火化」

作家裴毅然是獨立中文筆會的會長，他說：32年過去，我們還是只能在海外為亡靈祈禱，中國的民主車輪轉得太慢，中國進入了前蘇聯的布尼茲涅夫時代，能夠右拐的時候卻偏偏左拐。孟子說：「是非之心，智之端也」，是非是意識形態的地基。 中宣部最近推動青年讀《毛選》，還在倒非為是，整個中國仍處於是非顛倒狀態。

32年了，六四也是中共的難日，每年他們也很難受。同時他們對待「歷史遺留問題」漸有經驗。如對待右派、大饑荒、文革、知青，都是一個「拖」字，具體政策為「四化」——淡化（模糊記憶）、分化（分裂民運）、消化（化解阻力）、火化（最終解決）。2010年8月，我在上海親聆江澤民高參劉吉（三個代表起草人之一）：「現在人們已不怎麼提起『六四』，再過若干年，沒有人再提『六四』了」。很清楚，中南海定策拖刀計——用時間換空間，期待遺忘、等待「火化」。

從五四起步的中國現代化怎麽會走到六四？怎麽會走出反現代化的道路？怎麽會接受馬克思主義？我近年正著力研究這一專題，最濃縮的心得：中國傳統國學缺乏個人權益，而個體權益乃現代化價值地基。政治現代化乃人類社會最高結晶，科技現代化最終將體現於人文現代化，即價值理念的現代性。



獨立中文筆會的會長裴毅然。圖／董鵬提供

張伯笠：紀念六四亡靈和天安門母親的眼淚

張伯笠是六四親歷者，現是美國著名的華人牧師，他說：每一年我們都要點一支蠟燭，紀念在中共坦克下失去生命的年輕人，也紀念天安門母親的眼淚。特別感謝香港過去三十多年來持續在維園紀念六四。紀念不是製造仇恨，而是讓我們不能忘卻。米蘭昆德拉說遺忘和不能遺忘是統治者和人民群眾的持久戰。持久戰就是讓人民不要忘記。今天的活動讓我感到欣慰，看到很多年輕人在場，不了解六四真相的年輕人通過社交媒體、新媒體了解了真相。六四是中國政府獨裁者一手製造的，我們要反思，譴責中國政府動用坦克軍隊來屠殺無辜的人民，人民不會忘記這筆帳。六四所產生的影響，是中國近百年來對世界最大的貢獻。沒有八九就沒有東歐的劇變，沒有中國人民今日的覺醒。我同意剛才曉康說的，知識份子應當反思，除了知識份子，最應當反思的是中共政權，以及建制派、黨內的健康力量。當一個柔弱的女子被強漢強暴，卻譴責女孩穿得太少，這是沒有道理的。責任的一方在中共政權獨裁者。昨天是美國的 Memorial day，這個偉大的國家每年都紀念為世界和平獻出生命的美國青年人。現在香港變成八九中國的情況，我們為香港、六四母親禱告，公義總能彰顯，有一天我們也能回到中國。今天看到一些老朋友，每個人選擇的道路不同，但都是當年六四的親歷者，經歷了痛苦，路要走下去，不是為了仇恨，而是為了改變。



六四親歷者，現是美國著名的華人牧師張伯笠。圖／董鵬提供

蔡詠梅：維園六四燭光孕育了香港青年一代／訂閱香港媒傳維護新聞自由

作家、媒體人、前《開放雜誌》主編蔡詠梅說：今天感到心情沈重，香港支持大陸民運三十年，是中國大地上唯一能紀念六四的地方，規模大影響也大，教育了一代代的年輕人，連我孫輩的青年人都對六四有深刻的印象。但是現在紀念活動被迫中斷。香港目前就是港版的八九民運，一場轟轟烈烈的民主運動被同樣一個集權政府鎮壓下去。香港得之不易的民主進程嘎然而止。民主派都不能參加選舉，選舉權和被選舉權都被剝奪。在英治下所享有的自由也被一步步剝奪，獨立司法也一步步被蠶食。社會活動家被投入監獄，判刑非常之重。香港版民主運動被鎮壓下去，但劉慧卿剛才說得很清楚，港人是不會屈服的，她本人就長期堅持在民主運動中，不屈不饒，是個代表性人物。1989 民運興起是，劉慧卿已經是個優秀的記者，是香港記者協會的主席。1991年香港民主選舉，她成為第一位民選的女性立法會議員，是當時得票最多的一位。這麼多年她一路堅持。現在紅色恐怖的情況下，她還繼續上街，為民主黨籌款，到法庭上去聲援。支聯會主席李卓人89時，帶著香港人的捐款到北京去，屠殺發生後，他被當局拘留4天後才返港，他也是幾十年來一直堅持的。副主席何俊仁律師幾十年來也一直支持大陸民主異議人士。他還成立了「維權律師關注組」。我自己做媒體，一直觀察到他們的社會活動，即便在最艱難的時刻，他們都還堅持著。香港的民主運動時中國民主運動中極為重要的一部分。希望海外人士關注支持我們，我們在這裡發起給獄中認識寫信，海外朋友們可以加入此行動。香港新聞自由受到打壓，蘋果報系首當其衝，我們現在就靠頻果日報和網絡媒體，但生存很困難，大家可以進行支援，一個方法是成為他們的訂戶，還有一個《眾新聞》在 YouTube上開了視頻。因為捐款會給當局口實，說是跟境外反華力量勾結，訂閱是支持的好方法，點擊量大，就能有些經濟收益。



作家、媒體人、前《開放雜誌》主編蔡詠梅。圖／董鵬提供

薛偉：未來必將屬於自由的靈魂！

中國民主團結聯盟、《北京之春》經理薛偉的發言：對未來還是充滿希望，提醒大家時刻準備著，正如西方的諺語「成功機會常落在有準備者手中」。六四32年了，大悲無言。但是我們仍舊需要堅持記憶與信念，這是人權與強權的對抗，是記憶與忘卻的鬥爭，這是對逝者的尊敬，對犧牲者道義的堅持，對強權不屈不撓的抗爭！

我相信：中國最後一個極權統治即將結束，物極必反，我們正面臨著1976年代文革後期的中國歷史，習政權以後中國必將大變！

我們此刻要做的工作有三：

1）鞏固和發展我們的組織，不懈的高舉民主自由人權法治的普世價值的旗幟，為中國人民發聲。最近，天安門學運領袖之一的熊焱先生從美軍少校職務退伍以後，準備投入明年聯邦眾議員的選舉，我們都應該竭盡心力的去支持他。

2）積極推動和支持世界民主國家對新冠病毒源頭的調查，認識中共就是世界一切病毒的總根源，組成挽救全球危機世界民主自由大聯盟，合力促成中共的瓦解。

3）聲援，支持，保衛民主台灣。要認識到支持台灣人民的民主自決權利，是考驗一個民運人士的試金石。我們此刻更應該譴責中共在台灣海峽的戰爭訛詐和挑釁，呼籲我們的所在國支援台灣人民新冠疫苗，讓民主台灣繼續在全世界發出她的光彩！

最後，我引用羅曼羅蘭的一句名言：未來必將屬於各國受苦、奮鬥、而必然戰勝的自由靈魂！



中國民主團結聯盟、《北京之春》經理薛偉。圖／田牧提供

黃慈萍：八九民運徹底打碎了中共信仰

魏京生基金會執行主任、中國民主運動海外聯席會議秘書長黃慈萍的發言強調了八九民運的積極意義與作用。

她說道：1989年的民主運動其實沒有失敗，為什麽呢？在那以前中國老百姓對中國共產黨都抱有幻想，都希望能改良改革，但正是共產黨的血腥鎮壓使中國人民徹底的覺醒了，所以這30年來，共產黨被支持的這個基礎越來越薄弱，事實上中國共產黨已經是搖搖欲墜了。為什麽呢？一般老百姓爭取自由民主公正法治的心沒有變，而且變得越來越強烈。比方說，在六四大屠殺之後，我們全美學自聯每年都在中國駐美國大使館前面，或者華盛頓的某一個地方，比如說民主女神像前做紀念活動。後來到了十幾年前，每年參加的人數越來越少，但是最近這幾年，人又越來越多，除了去年因為新冠病毒人比較少以外，剩下的每次都有幾十甚至上百個人，所以這一件事情本身也說明了人們民主的覺醒程度越來越高，而且對共產黨的認識越來越輕清楚。另外，我們尤其關注香港的情況，香港三十多年來一直支持著中國大陸的民眾，現在香港的自由環境已經基本上被共產黨剝奪了，所以我們舉行六四的活動，也要強調我們不僅跟中國老百姓站在一起，也跟香港人、台灣人、藏人、蒙古人站在一塊兒。我們必須看清楚，鎮壓是中國共產黨的特質，我們必須團結在一起，防止中國共產黨在我們中間挑撥離間，我們必須認清他們的陰謀，只有各族人民團結到一起，力量才能增大，我們才能夠爭取我們最後希望得到的自由民主和人權。



魏京生基金會執行主任、中國民主運動海外聯席會議秘書長黃慈萍。圖／董鵬提供

結束語：本次 「日不落」會議落幕，人心人氣如旭日東昇

主持人廖天琪感謝參會者，她說，有些人坐在屏幕前3小時集中聆聽，可惜時間有限，大部分人沒有機會發言，但是我們心聲相通，情誼相連。今天是名符其實的「日不落」會議，由於時差，現在美西正旭日東昇，美東日正當中，歐洲夕陽西下，港、台、日本夜半鐘聲，而紐澳朋友們熬了一夜，現在又到晨雞啼曉、東方既白的時刻了。

六四是中國人的傷痛和夢魘，這一頁尚未翻過去，我們必須攜手共進，勿忘六四，繼續奮鬥，願不久的未來，我們能在自由民主的中國大地上，站在陽光下向六四亡靈們獻上鮮花和祝禱。在此意義上，祝福大家平安健康，下次再會。

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