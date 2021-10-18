有一寡有心意追求台灣獨立，卻頭殼無清楚支持騙仙仔蔡英文的台灣人，對蔡英文彼句「互不隸屬」，自己黑白想做著是「宣示台灣主權」，是邁向獨立。怹攏呣知，嘿若是宣示台灣主權，咱愈死，因為著是企圖將台灣在法理上併入假「支那民國」，著是併入支那，對台灣人追求民族獨立的前途絕對不利！

南韓和北韓的現狀著是互不隸屬，總是兩邊攏宣示自己擁有韓國主權，雙方嘛有追求國家「統一」的長期目標。所以自戰後南、北韓著是分裂國家，大概沿北緯38度線為界，目前有聯合國駐軍監督雙方祙當越界。

越南人民戰後的反殖民鬥爭，演變出的南越和北越，嘛是長期互不隸屬，兩邊嘛攏宣示自己擁有越南主權，所以當時的南、北越嘛是分裂國家，大概沿北緯17度線為界。總是，北越支援在南越的越共顛覆南越政權，促使美國投入越戰支持南越，最後在美國社會強烈的反對聲浪中，美國政府發現無意義閣無價值繼續拖落去，在1973促成南、北越簽《巴黎和平協約》後撤兵，南越首都西貢在1975著被越共攻陷，南越只好向北越投降，越南成做一個統一的國家。

「互不隸屬」讓獨派產生幻想

戰後的德國予同盟國佔領，嘛是分做東、西德長期互不隸屬，兩邊嘛攏宣示自己屬德國，所以當時的東、西德嘛是分裂國家。1990年3月18東德舉行第一擺的自由選舉，行向民主化。東、西德隨時展開統一談判，經過戰後佔領德國的美、英、法、蘇四國，同意取消佔領國的全部特權後，東、西德合併成做一個統一的德國。

蔡英文在假「支那民國」的所謂國慶日，為著安搭台灣人要求正名制憲的民族運動，伊吼出無實質意義的「互不隸屬」，激起無仝國家認同的族群無仝的熱烈反應和亂七八糟的幻想。

自1949以來，非法佔領台灣的假「支那民國」管理當局和支那人民共和國政府著是一直獨立運作互不隸屬，嘿是清楚的客觀事實。雙方在統治體制上嘛攏自認是屬支那。台灣的政客三不五時吼台灣，純然是出自騙選票的動機。

支共綁匪佔有國際承認的優勢，所以無願意承認有平行獨立運作意思的「互不隸屬」，卻趁機會警告蔡英文是在搞台獨，予英文病毒在軟腳台派中間繼續發作傳染。

赤藍集團將「互不隸屬」黑白解釋做：蔡英文企圖宣示放棄將近99.6%，荒誕包括蒙古、圖博和東突等的假「支那民國」固有領土。所以，馬英九帶頭譴責蔡英文言論「違憲」。歷史事實是：準做雙方正式承認互不隸屬，嘛無直接和放棄固有領土有關係。綁架台灣人的《支那民國憲法》原在無改，台灣人繼續被逼做支那人，所以，漏屎馬的赤藍集團和支共綁匪仝款，攏是藉機會假仙，要予英文病毒在台灣有閣較強的傳染環境。

有一寡言論上看著若像支持台灣，實質上是反台灣民族獨立的跤數，嘛趁機會偷渡支那病毒變種的赤藍病毒和英文病毒，注入台灣社會。10月15《民報》即有文章寫講：

【一方面，尋求「兩岸統一」，雖然有歷史的根源，是對未來兩岸關係的期望和追求。另一方面，「互不隸屬」表述的是台灣現狀。實際上是不能混為一談的兩個不同階段。

事實上，台灣歷史沿革分為三階段：一、歷史因由（國共內戰結果）；二、72年的客觀實體；三、對未來關係的訴求和期望——「兩岸統一」。】

咱可以看出，一個無堅強台灣意識閣素質逐差的蔡英文，不但無可能製造台灣機會，顛倒是伊的支那意識和個人搶錢、權的私慾，不斷予親支那族群有機會在台灣殖入支那思想，混亂和阻擋台灣人開創有利推台灣民族獨立的環境。

蔡英文繼續做管理當局的頭，著是台灣繼續流失機會，著是支共綁匪和赤藍勢力得到壯大併吞台灣的機會。藉著蔡英文在「論文門」過程違法濫權，掩蓋假學位的犯罪行為，轟伊落台是台灣人當前迫切的社會責任。