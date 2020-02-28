今是二二八73周年的國定紀念日，適逢中國武漢肺炎延燒全球，除中樞與地方舉辦追思紀念會外，民間因應防疫措施相關規範，系列紀念活動尤其室內講座，大都取消或延期。上網民報陳永興影音口述人生七十（一）回顧反省自己與全民分享的人生故事。他說：「我自認自己是相當認真打拼，想要做一個有良心的台灣人的醫生。….但是我想要追求的人生的目標，或是我的願望，直到現在並未實現」。

古早人講：「人生七十古來稀」；當今現代人則說：「人生七十才開始」。陳永興醫師說：「人生到七十是該好好反省的重要關鍵時刻」。民報正在系列連載「走過驚濤駭浪的年代--陳永興七十省思」。「陳醫師」人生七十回顧反省自己與全民分享的人生故事，透過其口述與談其走過黨外一路至今的人生行旅與所打拼的國家願景……

民報之聲在高雄民生電台本周日兩小時「熱議題」將播出一小時的「陳永興人生七十（一）；另為響閱聽大眾也製作影音版將陸續在民報網路電子報、民報之聲YOUTUBE頻道與相關臉書社群上線！

今是二二八73周年， 1987年黨國威權噤聲不語的年代，陳永興、李勝雄、鄭南榕率先推動平反二二八。在警力層層封鎖中，陳永興高舉２２８和平日的旗幟，突破黨國威權逾半世紀的禁忌的一幕，至今已是台灣史重要的史頁。陳永興說：「我自認自己是相當認真打拼，想要做一個有良心的台灣人的醫生。我是一個精神科醫生，醫學系畢業至今，也做了45年精神科醫師外，對台灣社會、政治、文化、教育與人權也有很大的投入。但是否說我的人生這樣就是成功，值得紀念的人生。我自己倒也不是這樣感覺。我自認是很有理想、有原則、有良心的台灣人。但是我想要追求的人生的目標，或是我的願望，直到現在並未實現」。

(30秒短版)

「他」是醫生，也是寫過很多書的作家；「他」從黨外衝民主至今，不改其志！今是二二八73周年的國定紀念日，適逢中國武漢肺炎延燒全球，除中樞與地方舉辦追思紀念會外，民間因應防疫措施相關規範，系列紀念活動尤其室內講座，大都取消或延期。今是２２８國定紀念日，上網民報陳永興影音口述人生七十（一）回顧反省自己與全民分享的人生故事。

他說：「這一百年來台灣的讀冊人、知識份子所要追求共同的夢是甚麼」？就是盼望將台灣建立成一個獨立的國家。做一個有尊嚴的台灣人、能在世界上被尊敬的民族。而這個國家是一個自由民主尊重人權的國家。而且是一個社會有公平正義能照顧弱勢的國家，在文化與文明的水平上能在全世界為人所尊敬的國家。

※完整內容上網民報【專文】走過驚濤駭浪的年代--陳永興七十省思(1)

https://www.peoplenews.tw/news/2cfb562f-563c-4257-bf92-06d30bec5ffe

※民報之聲高雄民生電台ＦＭ８９.7本周日午１２點至２點

※民報之聲YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCF1cZQ1UNv6DgOKiAgBG47Q

(歡迎轉ＰＯ分享)

(15分版)