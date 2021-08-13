美國、澳大利亞、印度和日本的高級官員星期四（8月12日）舉行一次視訊會議。這是四方對話機制（Quad）舉行定期磋商的一部分。這個機制的目的是推動印度—太平洋地區的自由與開放，共同應對中國構成的挑戰，在今年秋天舉行第二次四方領導人峰會。

美國國務院發言人在一份聲明中說，這次四方會議的目的是尋求鞏固和落實拜登總統、莫里森總理、莫迪總理和菅義偉首相在2021年3月12日首次四方領導人峰會期間舉行的歷史性的討論。

這份聲明顯示，四國高級官員討論的重點包括新冠疫情以及如何應對中國構成的挑戰，儘管聲明並沒有直接點中國的名。

「他們討論了持續國際合作對結束印度—太平洋地區COVID-19大流行病和促進經濟復甦的重要性，」美國國務院的聲明說。「這些官員們討論瞭如何在共同關心的眾多議題上推進正在進行的合作，包括該地區面臨的戰略挑戰，反擊虛假信息，促進民主和人權，加強包括聯合國和相關組織在內的國際機構，支持印度-太平洋地區易受脅迫行動影響的國家。」

印度政府在有關這次會議的聲明中說，「官員們討論了共同關心的問題，探討了在抗風險供應鏈、新興和關鍵技術、海上安全、網絡安全、反恐、基礎設施和互聯互通、高等教育、氣候變化、人道援助和救災等領域開展合作的可能性。」聲明還說，官員們重申「致力於在尊重國際法的基礎上建立一個自由、開放、繁榮和包容的印太地區。」

這四個國家的外長在今年2月，即四方領導人舉行首次峰會之前，舉行了會議。

美國國務院的聲明顯示，四方將繼續在部長、高官和工作級別進行定期磋商，並在今年秋天舉行第二次四方領導人峰會。此前媒體報導說，四方國家計劃在今年9月紐約聯合國大會一般性辯論之後舉行元首之間的面對面會談。