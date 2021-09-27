作者認為台灣正名一事，應由台灣政府主動運作遊說美國，不是由正義他國憐憫台灣處境，主動為台灣正名，這才不會流於奴隸性格政府。圖為2021.9.15美國時代廣場廣告讓台灣發聲。擷自駐紐約台北經濟文化辦事處臉書

深諳國際法兼具台灣心者都知，二戰結束後，日本戰敗由中華民國托管，終被霸佔及借殼上市，美國也睜一隻眼閉一隻眼承認蔣介石佔領台灣。相較同樣被蔣介石託管的越南，胡志明唾棄並趕走蔣軍，寧願讓法國繼續殖民，但最後脫離被殖民的命運而獨立。

號稱本土政權民進黨重新執政，蔡英文總統或因考量政黨和諧，不須整碗捧去，所以維持中華民國現狀之姿，打壓東奧正名公投，重用國民黨籍，大中國民族主義，沒有台灣心及土地情者任職中央政府重要職位，此違背政黨政治原則，也有國安疑慮。但是又如何？姑息足以養奸，在極力安撫中共及國民黨之際，換來邪惡中共破記錄不斷越中線及防空識別區擾台，讓空軍飛行員疲於奔命，甚至不幸摔機死亡，以及國民黨不斷配合中共唱衰及侮辱台灣，這是歷任總統執政時沒有過的情景。

對於駐美「台北經濟文化代表處」正名為台灣乙事，親綠名嘴不斷吹噓此事，但筆者認為恐怕雷聲大雨點小。拜登的性格跟蔡英文類似，庸懦乏中心價值信仰及道德勇氣，不想得罪中共，左派民主黨政府只會挺立陶宛為台灣正名，但美國身為民主國家領導者，卻不敢身先士卒，誠為可悲！筆者認為正名事，應由台灣政府主動運作遊說美國，不是由正義他國憐憫台灣處境，主動為台灣正名，這才不會流於奴隸性格政府。