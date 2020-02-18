中國各城市的「封城」，主要封公路鐵路而不封航空，也就是阻止在中國本土擴散，卻不阻止透過航空向國外擴散，居心險惡。圖／網友提供(民報資料照)

武漢肺炎隨著中國人的足跡已經傳到全球五大洲，只有拉丁美洲還沒有傳出病例。除了中國本土外，如果不算郵輪上的確診病例，第2名是新加坡；如果把郵輪算上，日本是第2名。再下一個就是泰國了。

原來美國專家預測，因為台灣與中國關係非常密切而預測會排第2，但是因為台灣有2003年的防疫經驗，加上感謝習近平去年就禁止中國旅遊團到台灣來，懲罰變成獎賞，因此台灣的確診病例目前低於上述國家。

新加坡所以會多，除了中國遊客多，也在於李顯龍出任總理以前的吳作棟非常親中，接受相當多中國移民，有了中國移民，與他們三姑六婆的交流與來往自然增多了，病毒也就多了。

中國人赴日掃光10億副口罩

日本在與中國來往方面本來很謹慎，但是今年因為要舉辦奧運，又甚至中國很容易煽動反日情緒，為免東京奧運被中國破壞，所以對武漢肺炎不敢像美國那樣採取斷然措施，甚至比台灣反應還慢，所以在中國春節假期期間還歡迎中國遊客大舉進入。今年中國遊客不是搶購馬桶蓋，而是搶購口罩，而日本居然把庫存的10億副口罩全部拿出來讓中國人席捲而去。日本對中國以德報怨，現在自己口罩不夠用了。以日本對中國的認識，這次不應該犯這樣大的錯誤，是安倍執政以來的最大錯誤，應該深刻檢討。

泰國也是中國遊客最喜歡去的地方，因此排名在前也不奇怪了。柬埔寨總理洪森在到會見習近平後大概受到賞賜，開放國際人球的《威士特丹號》郵輪一千多名遊客登岸，41個國籍的遊客遂各奔東西。雖然當局聲稱都經過檢測沒有問題，然而病毒的詭異與檢測的水準，導致在馬來西亞發現漏網之魚。這些人未來會產生多大影響，令人憂慮。洪森的大膽舉動顯然是受到習近平的鼓勵，所以他自己不戴口罩還親自迎接這些遊客以改善中國的形象。

70國限制中國遊客入境

全世界大約已有約70個國家對中國遊客採取不同程度的限制入境方式，美國更是帶頭。相信美國早就懷疑這是中國的生化戰，因此採取最嚴格的預防措施。中國敢怒不敢言，習近平唯有叫世衛組織秘書長的中國黑奴譚德塞批評美國，指責美國的舉動破壞了中國的旅遊與貿易。但是美國不為所動，一再對中國阻止美國專家到中國調查病源表示不滿。既然中國黑箱作業而失去外界的信任，外界也自然有權採取自我防衛措施。

中國對隱瞞病情，並且鼓勵國人外遊散播病毒的作為不但沒有向全球道歉，應該賠償造成的損失，甚至連起碼的反省都沒有，還要繼續放毒。配合習近平對外擴張的外交部最賣力，不但部長王毅到處跑繼續放毒，揚言曙光在前的報喜不報憂，企圖鬆懈全球對中國病毒的心防。中國駐美大使崔天凱2月14日在接受美國媒體訪問時表示中國對武漢等城市實施嚴格管控措施，目的是為了阻止病毒傳播，保護更多的人。雖然付出了高昂的代價，但這麼做是為了全世界的利益云云。

武漢放500萬人往外逃生

嚴格個屁！武漢市長周先旺早先就透露他們放了500萬人逃生不是自打嘴巴？而且暗示是中央不准公開疫情。再就各個城市所謂「封城」主要封公路鐵路而不封航空，也就是阻止在中國本土擴散卻不阻止透過航空向國外擴散，居心何其毒也。強迫台灣接受中國派出的包機，不但沒有嚴格防疫措施，還塞進武肺患者在內就是明顯例子。

接著中國駐澳洲大使成競業表示，澳洲的武漢肺炎病例已「保持穩定」在15例，他希望澳洲於2月22日再次評估旅遊限制政策時，可以放寬對中國的旅遊限制政策。

澳洲限制中國人來旅遊是澳洲的經濟損失，為何澳洲不急中國急？是不是不讓中國人來就影響了中國派間諜入境？或者妨礙了中國要澳洲患者人數再次增加的陰謀？

中國毫無歉意，毫不反省，更增加這是中國採取生化戰的疑慮：以犧牲一部分中國人的性命來擾亂世界秩序，甚至消滅其他人口少的小國。人們絕對不會忘記中國這點「自我犧牲」的精神。1950年代毛澤東就鼓吹不怕核戰，說6億中國人死了3億，還有3億！武漢即使死了1千多萬人，中國仍然還有14億人，但是台灣死了1千萬人，肯定亡國；新加坡更不要說了。這完全符合中國「要地不要人」的擴張原則。

對中國這種毫無人性的做法與說詞，全球必須嚴厲譴責，行動上更是不能懈怠，否則都會帶來亡國之虞。