根據yes123求職網調查，與去年比較，預估「今年肺炎疫情」對台灣經濟的衝擊，結果有63.3%的勞工認為「預估今年衝擊比較大」，29.5%認為「預估兩年衝擊差不多」，僅有7.2%認為「預估去年衝擊比較大」。

企業端的看法，則有50.3%的公司認為「預估兩年衝擊差不多」，41.4%認為「預估今年衝擊比較大」，也僅有8.3%認為「預估去年衝擊比較大」。

還有在防疫「三級警戒」後，上班族預估疫情對目前任職企業營運的衝擊時間，平均落在5.7個月，其中甚至有16%覺得，將長達「12個月（含）以上」。

資方也不樂觀，預估疫情對公司本身的營運衝擊，平均可能有5.2個月，其中甚至有12.1%的企業覺得，將長達「12個月（含）以上」。

月收因疫減12K！三級警戒：57%負債增 2/3工作進度受影響 六成一有人際疏離感

yes123求職網調查發現，勞工本身的經濟情況也深受疫情影響！從去年到現在，因「肺炎疫情」關係，有高達77.7%的人，自認「每月總所得」曾經受衝擊減少；而且在可複選狀況下，主要導火線依序是：81.3%屬於「正職、本業總收入減少」，37.7%屬於「兼職、副業總收入減少」，以及24.2%屬於「投資理財總收益減少」。

同時預估「每月總所得」，平均曾經「因疫」減少11,703元，若以「官方經常性薪資」43,040元推算，曾因疫情衝擊的減薪幅度，恐高達27.2%。（11,703除以43,040，約等於0.272！）

在防疫三級警戒後，也有56.8%的人透露，個人「負債壓力」有因為疫情關係「增加」。甚至還有66.7%的勞工指出，工作進度受到「肺炎疫情」影響而落後。更糟糕的是，雖然基於防疫考量，近期覺得職場人際關係疏離感「增加」的，比例也高達60.7%。