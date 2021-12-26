多數台灣人聽過這句話，賭場賭徒經常在壓寶時，等待荷官開光時候，一邊動作，一邊唸著：「無田無園，盡看這一門」，這一門，其實是鹿耳門的語誤，但是，很少人知道他的原由，這句話關係台灣的開發。

1661年，鄭成功要攻打台南府城的荷蘭人，就是通過鹿耳門航道，才能進入台江內海，所謂台江內海，就是台南安南區外海，有七個沙洲圍成內海，沙洲就是「鯤鯓」平埔語，南鯤鯓在北線尾，北鯤鯓在將軍鄉。

荷蘭人離開台灣後，從中國入台的通道就是鹿耳門，在清國實施入台禁令後，走私或偷渡者越來越多，主要因素是受到台灣富庶的吸引，搞走私偷渡的船頭會吹噓：台灣錢淹腳目，卻不說渡台的凶險，經常九死一生，但是一登船才發現前路茫茫，所以有一句話：「唐山過台灣，心肝結歸丸」，形容偷渡到台灣漢人內心的焦慮。

九死一生後，活著到台灣，開始面臨工作吃飯問題，還有偷渡客，還欠著該給船頭的偷渡費，找工作是首要目標。

幸運者可以充當地主的長工，想辦法入贅平埔族家中，不幸的人就在鹿耳門附近等待工作，所謂工作就是協助偷渡船通過沙洲，又稱拉夫，因為鹿耳門地帶由於潮汐影響，沙洲水深水淺難料，所以不熟悉航道的船，常常擱淺在沙洲上，需要引水人和拉夫幫忙脫困，所以，沒有田地可耕的無業者，唯一的工作就是到鹿耳門拉船，賺點微薄工錢，因此留下這句話：「無田無園，盡看鹿耳門」。