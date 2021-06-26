檢察官是社會公益代表人，除了受理被害人提起告發、告訴案件，也可以主動偵辦犯罪，維持社會治安，保護人民。示意圖／擷自Pexels免費圖庫，EKATERINA BOLOVTSOVA

依6月24日《自由時報》A12報導〈3月積51案催不得？檢擺爛辭職丟出爛攤〉。該檢察官辭職後，被懲處記警告，斷回任路，而未被移送懲戒。

報導指出，因檢察官身分受憲法保障，離職後仍可申請回任，加上檢察界長期缺人，正常情況下，回任機會不小；然一旦被記警告，有了污點，想回任將難如登天。

又指出，一名檢察首長表示，積案過多者仍屬少數，但大致可分4類，一是該署案量確實太大，可責性較低；其次是「猶豫不決」，對案件如何偵辦、證據是否調查、該不該起訴等方向沒有信心，花太多時間在決定上；三是「專業職能不足」，不知道如何辦案，又拉不下臉請教他人，只顧埋頭苦幹，到最後才知道一開始就走錯路；最後就是「偷懶」，擺爛不想做事。

前述二、三、四類都是檢察官本身失職的問題，為何沒有妥善的退場機制呢？往往是官場上「官官相護」惡習所使然。

偵辦馬英九特別費案、太極門案，惹出很大風波的侯寬仁檢察官，後案在2002年監察院調查侯檢察官明顯違法，移送法務部究責，結果是「時效屆滿」成為「官官相護」規避懲處的託詞。

檢察官是社會公益代表人，除了受理被害人提起告發、告訴案件，也可以主動偵辦犯罪，維持社會治安，保護人民。

以前，李前總統登輝先生被人潑紅色墨水汙辱時，有檢察官主動偵辦，將加害人繩之以法。而最近小英總統被市議員謾罵為向美國、日本討疫苗的「乞丐」，擾亂社會民心。而未見檢察官進行偵辦，這不是反常嗎？