白宮周二（7月20日）證實，一名白宮官員新冠檢測呈陽性。在此同時，國會本周也接連傳出議員和幕僚確診新冠病毒的消息。各界擔心，美國新冠疫情升溫的趨勢將影響社會從全球大流行病中復甦的步伐。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）週二在新聞發布會上對記者表示，一名白宮官員確診新冠病毒。不過她沒有進一步提供有關細節。

「一名已經接種過疫苗的白宮官員昨天新冠病毒檢測結果呈陽性。這名人員目前有輕微症狀，」莎琪說。7月20日是拜登總統上任滿六個月的日子。

莎琪接著表示，「這名人員昨天在辦公室之外的地方新冠檢測呈陽性，之後沒有再回到辦公室。」

莎琪強調，儘管突破性病例仍會發生，但疫苗對遏制COVID-19疫情蔓延還是有正面效用的，「能夠預防重症和降低死亡案例」。莎琪補充說，拜登總統每兩週進行新冠病毒檢測，第一夫人吉爾也仍將按照計劃出席本週五登場的東京奧運會。

在國會方面，眾議院議長佩洛西（House Speaker Nancy Pelosi, D-CA）辦公室週二在一份書面聲明中表示，一位資深發言人周一確診新冠病毒。

一個由60多位德州州議會民主人組成的訪問團上週抵達華盛頓與國會民主黨領袖以及白宮官員進行會面，希望阻止正在討論的修改投票權法案的進程。多位佩洛西議長辦公室幕僚與來自德州的民主黨州議員團進行了會面。訪團中有6名州議員隨後傳出確診新冠病毒。

美國媒體Axios週一率先報導有關消息。報導稱，本週確診的白宮官員與佩洛西議長辦公室幕僚上週三都出席了同一場與德州州議會民主黨成員的招待會。

與德州訪團有過接觸的副總統哈里斯上周也立即進行了病毒檢測，結果為陰性。

佩洛西辦公室副主任漢密爾（Drew Hammill）週二說，這名確診人員已完成接種新冠疫苗，並且自得知確診後未與議長佩洛西有過接觸。

「今天整個（議長）新聞辦公室都遠程辦公，除了那些沒有接觸過這位受感染者或最近接受過檢測且結果為陰性的人之外，」漢密爾在書面聲明中說。他還強調議長辦公室將持續遵守國會醫生辦公室的防疫規定。

與此同時，來自佛羅里達州的共和黨聯邦眾議員布坎南（Rep. Vern Buchanan, R-FL）週一表示其新冠檢測結果為陽性，成為國會中最新一位確診的議員。

現年70歲的布坎南稱，他今年早些時候已經接種新冠疫苗。

「這提醒了我們儘管疫苗提供非常高的防護力，但我們在對抗COVID-19的努力中仍必須保持小心謹慎，」布坎南在聲明中說，「我期待盡快重返工作崗位。」

根據眾議院目前規定，布坎南即使身處佛羅里達州選區，仍可透過遠程辦公的方式參與委員會會議和院會表決。

在全球疫情因病毒變體而持續蔓延之際，美國COVID-19確診人數連日來也不斷增加。據紐約時報統計，7月19日美國單日新增確診人數為5萬5千多人，較兩週前增加約200%。其中，印度病毒變體德爾塔（Delta）佔了美國新增確診案例的八成。